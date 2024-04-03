Перед Олимпиадой сборная Украины сыграет на турнире во Франции. Известны соперники и календарь

Олимпийская сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня перед ОИ-2024 примет участие в товарищеском турнире Мориса Ревелло, который пройдет во Франции с 3 по 16 июня.

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На турнире сыграют олимпийские сборные Египта, Франции, Италии, Кот-д'Ивуара, Японии, Мексики, Панамы, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Украины.

На первом этапе соперниками украинской команды будут сборные Египта, Италии, Панамы и Японии.

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На Олимпиаде соперниками Украины стали Аргентина, Марокко и одна из азиатских команд, которая определится по итогам отбора.

Календарь турнира:

Групповой этап

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Франция.

Группа В: Египет, Италия, Панама, Украина, Япония.

04.06.2024

Египет - Украина (19:00)

06.06.2024

Украина - Италия (16:00)

08.06.2024

Украина - Панама (18:30)

10.06.2024

Украина - Япония (15:30)

12.06.2024

Плей-офф

14.06.2024

Матч за 9-е место (15:00)

Матч за 7-е место (19:00)