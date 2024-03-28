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У Булезы разрыв "крестов". Он пропустит остаток сезона и Олимпиаду
Просто несчастье для игрока
Фото: ФК Карпати Львів
Стали известны подробности травмы арендованного "
Футболист получил повреждение на одной из недавних тренировок львовской команды, и как сообщает Sport.ua, травма у Андрея очень серьезная.
Обследование выявило у футболиста разрыв крестообразной связки. Сейчас Булезу ожидает операция в Киеве, после которой процесс его восстановления займет не менее семи месяцев.
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Напомним, что "Карпаты" арендовали Булезу в феврале и до конца сезона. Андрей так и не провел ни одного официального матча за львовскую команду.
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