У Булезы разрыв "крестов". Он пропустит остаток сезона и Олимпиаду

Стали известны подробности травмы арендованного " Карпатами " у "Шахтера" полузащитника Андрея Булезы.

Футболист получил повреждение на одной из недавних тренировок львовской команды, и как сообщает Sport.ua, травма у Андрея очень серьезная.

Обследование выявило у футболиста разрыв крестообразной связки. Сейчас Булезу ожидает операция в Киеве, после которой процесс его восстановления займет не менее семи месяцев.

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Напомним, что "Карпаты" арендовали Булезу в феврале и до конца сезона. Андрей так и не провел ни одного официального матча за львовскую команду.