Марокко – Испания. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Этот поединок неразрывно связан с сенсационным матчем между Японией и Испанией, который стал источником порции конспирологических версий. Поражение пиренейцев (1:2) списывают на умышленный шаг, который дал относительно легкого соперника в 1/8-й финала и в перспективе позволит избежать встречи с Бразилией в четвертьфинале. Насколько это реально – думайте сами.

Сборная Марокко не считалась серьезным претендентом на выход из группы, ведь в ее квартете выступали сборные Хорватии (финалист предыдущего мундиаля) и Бельгии (третье место на чемпионате мира 2018). В первом туре "атласским львам" удалось устоять в битве с хорватами – 0:0, затем и они совершили большую сенсацию, обыграли бельгийцев – 2:0. В последнем туре марокканцы прогнозировано на классе обыграли Канаду – 2:1. Кстати, именно против канадцев подопечные Валида Реграги очень неудачно отыграли второй тайм, но все равно удержали преимущество в один гол. Таким образом, сборная Марокко заняла первое место в группе F и попала в 1/8-ю финала. Перед матчем в плей-офф возникли проблемы с двумя главными звездами команды. Хаким Зиеш (удивительным образом сейчас он прекрасно играет в сборной и полностью проваливается в "Челси") и Ашраф Хакими повреждены. С высокой долей вероятности можно предположить, что они сыграют столь важный матч, но не факт, что смогут выложиться по полной.

"Фурия Роха" начала выступления в Катаре с показательного и издевательского избиения Коста-Рики со счетом 7:0. Кто бы мог предположить, что это последняя победа испанцев в группе. Впоследствии во втором туре они сыграли вничью с немцами – 1:1. В том матче подопечные Луиса Энрике контролировали ход матча большую его часть. Ну а потом было уже упомянутое загадочное поражение от Японии.

Эти сборные играли между собой на прошлом чемпионате мира в 2018-м году, тогда их встреча на групповом этапе завершилась со счетом 2:2.

Ставка и прогноз

Победа Испании с форой "-1" .

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