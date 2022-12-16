Аргентина - Франция. Анонс и прогноз на финальный матч чемпионата мира на 18.12.2022

Чемпионат мира, финал

18 декабря 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Аргентина 17:00 Франция

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Аргентина и Франция становились обладателями Кубка мира по два раза. Аргентина ждет третьего триумфа на Мундиале 36 лет. В то время как Франция может стать всего лишь третьей сборной после Италии в 1938 году и Бразилии в 1962, которой удастся победить в двух ЧМ подряд. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что в воскресенье сыграет свой последний матч чемпионат мира. Это будет последний шанс 35-летнего капитана “альбиселесте” взять золото на ЧМ. В свою очередь лучший бомбардир свой Франции Килиан Мбаппе может до своих 24 лет дважды выиграть Кубок мира. Ранее это удавалось только Пеле.

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Новости Аргентины

Выход сборной Аргентины в финал Чемпионата мира-2022 – это в равной мере заслуга двух Лионелей.

Лионель Месси проводит лучший Мундиаль в своей карьере. На чемпионате мира-2022 Месси находится в лидерах по количеству голов, ассистов, обводок, заработанных нарушениях, ударам в створ, и точным передачам во вратарскую зону. Месси поучаствовал в 45 действиях, которые привели к ударам по воротам соперника, 56.3% ударов Аргентины были выполнены при том или ином участии Месси. Эта цифра практически совпадает с показателем… Диего Марадоны на ЧМ-1986 (56.4%).

И сравнения с Марадоной неизбежны. Невозможно представить эту сборную Аргентины без Лионеля Месси, как невозможно было себе представить Аргентину-1986 без Диего Марадоны.

Роль Месси в сборной Аргентины и его отношение к ней существенно изменились за последние пару лет. Долгое время он был лучшим игроком “альбиселесте”, но из-за своей врожденной скромности не был ее лидером. Месси тяжело было справиться с огромным давлением. После проигранного финала Копа Америка-2016 он объявил о своем уходе из сборной. “Я сделал все, что смог. Я играл в четырех финалах. Я устал. Я хотел выиграть золото со сборной больше всего на свете, но у меня не получилось”. Месси передумал, но ЧМ-2018 закончился для Аргентины фиаско – игроки “альбиселесте” перессорились между собой и тренером Сампаоли, и вылетели в 1/8 от Франции, проиграв в красочном матче 3:4.

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Это был четвертый неудачный Кубок мира для Месси, но он остался. Однако игроки вокруг него изменились. Родриго Де Паулю, которого называют “телохранителем Месси”, сейчас 28 лет, но ему было 15, когда Месси выиграл свой первый Золотой мяч. Партнеру Месси по атаке Хулиану Альваресу было всего 14 лет, когда Месси в последний раз играл в финале ЧМ. Вратарю Эмилиано Мартинесу 30 лет, но он поздно ворвался взрослый футбол, дебютировав в 2012 году, к этому времени Месси уже взял четыре Золотых мяча. Игроки этой сборной Аргентины такие же фаны Месси, как и простые болельщики, и они желают победы в Чемпионате мира не только ради собственной славы, но и ради Месси. И капитан “альбиселесте” прекрасно взаимодействует с молодым поколением – он лидер, но у него нет обособленного статуса, он делает подсказки своим партнерам по полю, а не просто ждет мяча с распростертыми руками, как его великий протагонист. Победа в Копа Америка-2021 в какой-то степени освободила Месси – он не закончит карьеру в сборной без трофея. На ЧМ-2022 он играет с концентрацией, мотивацией, но и получая радость от футбола. Груз ответственности его больше не обременяет.

Сам Месси признает, что выходу в финал Аргентина обязана не только ему, но прежде всего тренерской работе Лионеля Скалони.

Лионель Скалони после увольнения Хорхе Сампаоли рассматривался как бюджетный временный вариант, поскольку у ассоциации не было денег на специалиста с именем. Но Скалони и его тренерскому штабу, в которой входят такие известные в прошлом игроки как Пабло Аймар, Вальтер Самуэль и Роберто Айяла, удалось без больших потрясений провести смену поколений, и привить команде такие качества как сплоченность, дружественность, дисциплинированность. Победив на Копа Америка-2021, Аргентина прервала 18-летнее ожидание больших побед.

На ЧМ-2022 Скалони показал себя одним из наиболее гибких тренеров. Аргентина легко переключалась между схемами 4-1-4-1, 4-3-3, 5-3-2 и 4-4-2 без большой потери качества, игроки понимают свои роли и требования от них. Скалони умеет анализировать матчи своей команды и вовремя делать изменения. Такие футболисты как Энцо Фернандес и Хулиан Альварес не считались основными перед стартом турнира, но теперь без них невозможно представить центр поля и нападение. В игре против Нидерландов Скалони закрыл фланги “оранье”, лишив команды Ван Гала ее сильных качеств. Против Хорватии в полуфинале Скалони выпустил на поле четыре центральных полузащитника, которые в условном квадрате действовали против тройки Модрич-Брозович-Ковачич Хорватии, кроме того Аргентина отдала сопернику мяч, подпустила его на свою половину, но не ближе к воротам, чтобы воспользоваться своей скоростью при контратаках. Так “альбиселесте” забили свои два гола.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

“У нас очень хорошие тренеры, они ничего не оставляют на волю случая. Они тщательно анализируют каждый матч”, – говорит Лионель Месси.

После поражения от Саудовской Аравии в первом туре игроки сборной Аргентины решили для себя, что каждый следующий матч для них будет финалом. После побед над Мексикой, Польшей, Австралией, Нидерландами и Хорватией они вместе с фанатами сборной исполняют неофициальный гимн команды “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, а затем не менее двух часов празднуют победу в раздевалке. “Неаргентинцам сложно понять, как мы живем футболом”, – говорит Скалони.

Перед матчем с Францией в составе сборной Аргентины нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Новости Франции

Итальянец Витторио Поццо остается единственным тренером в истории футбола, которому удалось выиграть два чемпионата мира. Это достижение ему покорилось 84 года назад. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может повторить его в воскресенье.

Перед стартом турнира Франция потеряла из-за травм Канте, Погба, Бензема, Нкунку. В первом туре вылетел Лукас Эрнандес. Можно сказать, что Дешаму удалось справиться с этими потерями благодаря глубине состава и большому таланта его футболистов. Но не менее талантливые составы были у Англии, Бразилии, Португалии. Все они вылетели в четвертьфинале.

В чем успех Демаша? Ряд обозревателей отмечают, что сборная Франция в чем-то напоминает “Реал” в его удивительной кампании ЛЧ 2021/22. Не в футбольном стиле, а в своем фундаментальном подходу к игре. Франция знает, как распределять силы в матче, эта команда чувствует момент, когда нужно отдать сопернику инициативу, или наоборот – включиться и начать давить.

Например, четвертьфинал с Англией, матч, достойный звания досрочного финала. Франция позволила ощущать сопернику, что игра находится под его контролем, но при этом команда Дешама сознательно позволила доминировать Англии на тех участках поля, из которых угрозы воротам Льориса не исходило. Если бы не ошибка Тео Эрнандеса в конце матча, Англия так и не получила бы своего шанса сравнять счет.

Франция играет со спокойствием, и когда команда знает, что она делает, это результат работы тренерского штаба.

Сборная Марокко в полуфинале действовала агрессивнее, чем Англия. Африканская сборная проводила вертикальные атаки, часто через центральную зону, и местами команда Дешама испытывала проблемы. Юссуфу Фофана не удалось в полной мере заменить Рабьо, но грубых ошибок Франции у своих ворота не допускала и впервые на ЧМ-2022 не пропустила.

Игра на отсутствие ошибок – одно из кредо Дешама. Так он говорит о предстоящем финале: “Против Марокко мы могли бы сыграть и лучше. Но мы вышли в финал и оба финалиста сыграют с самым сильным для себя соперником на турнире. Возможно, победит та команда, которая допустит меньше ошибок”.

В основной состав сборной Франции смогли прорваться такие футболисты как Тео Эрнандес, Упамекано, Конате, Кунде, Чуамени, но ядро сборной остается неизменным. Льорис и Варан находятся в топ-форме, но Франция не была бы Францией, если бы в ее составе не было Жиру, Гризманна и Мбаппе.

Мбаппе забил пять голов на турнире, и ни одного из них с пенальти, в отличие от Лионеля Месси. Он может промолчать, как это было в игре с Англией, долгое время не было у него результативного действия и в полуфинале с Марокко, но как только он получил немного свободы, то выдал свой шикарный проход, который привел ко второму голу.

Мбаппе стягивает на себя внимание камер и соперников. Это тоже часть плана. Так больше свободы получают Жиру и Гризманн.

Жиру в свои 36 остается королем штрафной площадки, кроме того он стопроцентно командный игрок, всегда ставя интересы команды выше своих. Как писала французская пресса, команда даже испытала некоторое облегчение, когда стало известно, что Бензема пропустит турнир. В футболе сборных действуют свои правила.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Великолепное впечатление оставляет Антуан Гризманн. Форвард “Атлетико” в сборной Франции исполняет роль свободного плеймейкера, он еще не забил ни одного гола, но является лидером ЧМ по количеству созданных моментов. Именно после его передачи Жиру забил победный гол в игре с Англией, именно Гризманн разрезал оборону Марокко в первом голе полуфинала. Кроме того, в игре с Марокко он чаще всех среди футболистов “ле бле” оказывал давление на соперника. Гризманн неутомим.

После поражения Тунису в третьем туре группы Дешам стал меньше доверять резервистам. В матче 1/8 против Польши он провел вторую, третью и четвертые замены в последние 15 минут игры, когда счет стал 2:0, в игре с Англией – одна замена, с Марокко – две. Уже по ходу турнира лагерь сборной Франции поразил некий вирус, из-за него полуфинал пропустили Рабьо и Упамекано, позже симптомы появились у Комана, Конате и Варана. С синяками и небольшими повреждениями проводят турнир Чуамени, Жиру, Гризманн, Мбаппе и Тео Эрнандес. Но Франция остается запредельно решительной. “Мы сделаем все, что возможно в человеческих силах, чтобы победить”, – говорит Дешам перед финалом.

Статистика команд, цифры и факты

С Хулианом Альваресом на поле Аргентина забила 11 из 12 своих голов на ЧМ-2022 и не пропустила ни разу.

Лионель Месси стал первым игроком с ЧМ-1966, которому отметиться голом и ассистом в трех матчах одного чемпионата мира.

По воротам Аргентины было нанесено наименьшее количество ударов среди всех сборных на ЧМ-2022.

Франция не проиграла ни одного матча чемпионата мира, в которых побеждала в первом тайме (25 побед, одна ничья).

Франция выигрывала первый тайм и игру в целом в пяти из семи своих последних поединков на ЧМ.

Аргентина забила по меньшей мере два гола в своих пяти последних матчах на ЧМ, Франция – не меньше двух в шести из семи последних матчах.

Франция пропускала по одному голу в пяти матчах ЧМ-2022, и сделала первый клиншит только в игре с Марокко. Аргентина пропускала дважды по два мяча, но сделала три клиншита.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе лидируют на ЧМ-2022 по показателям голы, количество ударов, и количество ударов в створ.

Путь к финалу Аргентины и Франции

Аргентина

13.12 Хорватия 3:0 (полуфинал)

09.12 Нидерланды 2:2, пен 4:3 (четвертьфинал)

03.12 Австралия 2:1 (1/8 финала)

30.11 Польша 2:0 (групповой раунд)

26.11 Мексика 2:0 (групповой раунд)

22.11 Саудовская Аравия 1:2 (групповой раунд)

# Команда И В Н П М РМ О 1 Аргентина 3 2 0 1 5-2 +3 6 2 Польша 3 1 1 1 2-2 0 4 3 Мексика 3 1 1 1 2-3 -1 4 4 Саудовская Аравия 3 1 0 2 3-5 -2 3

Франция

14.12 Марокко 2:0 (полуфинал)

10.12 Англия 2:1 (четвертьфинал)

04.12 Польша 3:1 (1/8 финала)

30.11 Тунис 0:1 (групповой раунд)

26.11 Дания 2:1 (групповой раунд)

22.11 Австралия 4:1 (групповой раунд)

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 3 2 0 1 6-3 +3 6 2 Австралия 3 2 0 1 3-4 -1 6 3 Тунис 3 1 1 1 1-1 0 4 4 Дания 3 0 1 2 1-3 -2 1

Борьба за Золотую бутсу чемпионата мира

№ Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее 1 Килиан Мбаппе Франция 5 6 0.83 2 Лионель Месси Аргентина 5 (3) 6 0.83 3 Оливье Жиру Франция 4 5 0.8 4 Хулиан Альварес Аргентина 4 6 0.67

Личные встречи

Команды трижды встречались на чемпионатах мира. Безумные 4:3 в пользу Франции на прошлом Мундиале (стадия 1/8) и победы Аргентины в группе на ЧМ-1978 (2:1) и ЧМ-1930 (1:0). Также команды провели девять товарищеских матчей, Аргентина выиграла пять раз, Франция два, также были зафиксированы две ничьи.

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Где смотреть матч Аргентина – Франция

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Ориентировочные составы

Аргентина: Мартинес – Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль – Альварес, Месси, Ди Мария

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Конате, Эрнандес – Чуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Ставки и Коэффициенты на матч Аргентина – Франция

Прогноз на матч Аргентина – Франция от UA-Football

Килиан Мбаппе не самый полезный футболист в отборе, на одном фланге с лучшим бомбардиром сборной Франции действует Тео Эрнандес, которого сложно назвать защитником в классическом понимании этой позиции. Противостоять уязвимому флангу сборной Франции будет… Лионель Месси. А как же Антуан Гризманн? Будет ли Энцо Фернандес действовать против него индивидуально? Достаточно ли будет агрессии Ромеро, чтобы остановить в штрафной Аргентины Оливье Жиру? В таких деталях и решится судьба финала. Неслучайно Дешам говорит о необходимости минимизировать количество ошибок. Именно после ошибок соперников Аргентина и Франция забили свои первые голы в полуфинале. Нужно забыть веселые 4:3 четырехлетней давности. В этот раз команды будут предельно осторожны и уважительны к сопернику. Шансы оцениваются как равные, с небольшим преимуществом Аргентины. Предсказать победителя будет сложно, но почему бы не поставить на то, что Месси забьет в финале? Лидер “альбиселесте” не забивал ранее за Аргентину в плей-офф Мундиалей, но на ЧМ-2022 он уже поражал воротах соперников в 1/8, четвертьфинале и полуфинале. И Франция и Аргентина в каждом матче плей-офф уходили на перерыв с перевесом в счете. Чья-то серия оборвется. Предположим, что в первом тайме голов не будет, а после перерыва гол забьет Месси. Прогноз – победа Аргентины 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.