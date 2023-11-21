Бразилия – Аргентина. Анонс и прогноз матча квалификации на Чемпионат мира на 22.11.2023

Матч шестого тура квалификации на Чемпионат мира Бразилия - Аргентина состоится в среду, 22 ноября, на стадионе "Маракана". Это всегда бескомпромиссно и интересно. Бразильцы сейчас на пять очков отстают от возглавляющих группу аргентинцев, поэтому хозяева будут пытаться реабилитироваться за предыдущие неудачи.

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Квалификация на Чемпионат Мира. 6-й тур

Бразилия – Аргентина

22.11.2023. 02:30. "Маракана"

Трансляция - Мегого Футбол 1

Новости Бразилии

Бразильцы явно не могут занести в актив начало отбора на Чемпионат мира. Подопечные Фернандо Диниза выиграли два матча, одно противостояние завершили вничью, а два проиграли. В предыдущем туре сборная Бразилии сенсационно уступила Колумбии – 1:2. Безусловно, потеря Неймара не могла не сказаться на команде, но сборная Бразилии имеет ряд квалифицированных исполнителей, которые способны заменить своего лидера. Однако по игре это пока не заметно. Например, колумбийцы уступали владение мячом (40 на 60), но по ударам они превзошли своего противника (18 против 11, в том числе 10:3 по ударам в створ ворот). Игра в атаке коллектива Диниза откровенно разочаровывает. К тому же, в среду не поможет сборной звездный Винисиус, травмировавшийся в предыдущем матче. Но есть и одна хорошая новость для болельщиков. Габриэл Жезус восстановился после травмы и может вернуться на поле. Может, именно нападающий "Арсенала" сможет добавить игре команды новых красок в атаке?

Ориентировочный состав сборной Бразилии: Алиссон – Лоди, Габриэл, Маркиньюш, Эмерсон Роял – Мартинелли, Андре, Гимараеш, Рафинья – Жезус, Родриго

Новости Аргентины

Действующие Чемпионы мира продолжают радовать своих болельщиков. Команда сейчас занимает первое место – четыре победы и одно поражение. Однако, аргентинцы в пятницу довольно неожиданно уступили Уругваю - 0:2. Таким образом, они прервали свою серию из 14 матчей без поражений. Этот матч еще раз доказал, что в футболе не бывает непобедимыъ и футболисты не работы, а живые люди. Стоит отметить, что в прошлом противостоянии с Уругваем не справились с эмоциями аргентинцы – 22 нарушения правил и четыре предупреждения. Безусловно, это не могло не отразиться на качестве игры команды. Гостям стоит готовиться к еще одному "горячему" матчу и не терять контроль над собой.

Ориентировочный состав сборной Аргентины: Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина – Фернандес, Маккалистер, Де Пауль – Мартинес, Альварес, Месси

Бразилия – Аргентина: статистика личных встреч

Эти сборные сыграли между собой 110 матчей, в которых 43 раза побеждали бразильцы, а 41 игра завершилась победой аргентинцев. Ничья в этом противостоянии была зафиксирована 26 раз. Предыдущую очную встречу команды сыграли в 2021 году и она завершилась без голов.

Интересные факты перед матчем Бразилия – Аргентина

Бразилия не выигрывала в трех последних матчах;

Аргентина проиграла всего 5 из 63 поединков под руководством Лионеля Скалони;

Лионель Месси забил 3 из 7 голов Аргентины в этом отборе

Бразилия - Аргентина: ставки и коэффициенты

Бразилия - Аргентина: прогноз от UA-Футбол

Обе сборные постараются реабилитироваться за неудачи в предыдущем туре, но больше рисковать должны бразильцы, пока занимающие пятое место в таблице. Однако добиться максимального результата без своих лидеров им будет непросто. К тому же, аргентинцы знают, как сыграть на слабых сторонах соперника. От этого матча ожидаем страсти, но немного голов. Прогноз – тотал менее 2.5 за 1.55.