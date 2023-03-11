Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023

"Днепр-1" не просматривается в этом матче ярко выраженным фаворитом. Обеим командам отводят примерно одинаковые шансы на победу. Но контекст, с которым подходят соперники к противостоянию, разный. Так, "Динамо" неделю назад позорно уступило "Ингульцу", но перед тем не проигрывало в четырех подряд матчах УПЛ. В то время как "Днепр-1" не знает вкуса побед (во всех турнирах) со времени триумфа над "Шахтером" (19-го ноября 2022-го года). Сложно при таких исходных данных прогнозировать характер матча. Можно разве что предположить, что скучно не будет.

УПЛ. 17-й тур

12.03.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Евгений Арановский

"Динпро-1" 13:00 "Динамо"

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Новости "Днепра-1"

Начало года оказалось для "Днепра-1" крайне насыщенным. И для команды, и для клуба. Команда сначала вылетала из Лиги конференций, а затем потеряла очки в важном матче чемпионата. Клуб тем временем продолжает активную деятельность вдали от родного дома. Представление новичков, состоявшееся на неделе – это и возможность дать больше информации болельщикам, и в то же время реклама партнеров-спонсоров.

Новых игроков пришло много. Не сравнить (количественно) с точечным усилением киевского "Динамо". Другое дело, насколько новички "Днепра-1" способны повысить уровень коллектива уже сейчас. Ведь один из легионеров восстанавливается от травмы (Маттаррита), двое уже играют (Пеглов и Хайнер), но еще нуждаются в адаптации. А новички-украинцы – это футболисты, пришедшие из команд уровня "Вереса" и "Металлиста". Явно не с психологией чемпионов.

Такие матчи как против "Динамо" – это испытание. В первом круге "Днепр-1" уничтожил киевлян, в конце осеннего отрезка одержал победу и над "Шахтером". Но тогда был максимальный тонус. Сегодня команда Кучера выглядит не столь собранной, а положение в турнирной таблице давит изо всех сил. Любая осечка даст шанс конкуренту выйти на первое место.

О травмированном Маттаррите уже было сказано. Также не сыграет из-за дисквалификации Эдуард Сарапий. Под вопросом остается Владимир Адамюк. Ну и давние потери – Лучкевич, Пурита.

Ориентировочный состав: Валеф – Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш – Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок – Гуцуляк, Бланко – Довбик

Новости "Динамо"

На "Динамо" вылился справедливый шквал критики после поражения от "Ингульца". Ощущение упадка и тупика усилилось и после матча, когда Мирча Луческу не признал откровенно слабой игры своей команды, а жаловался на судейство. Даже если были ошибки в исполнении Екатерины Монзуль – не в этом причина безыдейности игроков "Динамо" на чужой половине поля.

В другой ситуации можно было бы говорить о желании реванша от киевского "Динамо". Но когда команда находится на четвертом месте турнирной таблицы и не радует болельщиков качественной игрой, на первый план выходит старая как мир истина: просто нужен результат. Без каких-либо поисков дополнительной мотивации. Интересно, понимает ли сам Мирча Луческу, что такими качелями на старости лет теряет авторитет, ради которого работал десятилетиями.

Какими будут тренерские решения? Появится ли в центре защиты Дячук, проваливший игру с "Ингульцом"? Все же в обойме есть Александр Сирота, который может составить компанию Денису Попову. В воротах снова придется играть юному Нещерету, а на флангах защиты и полузащиты могут быть разные сочетания. Неделю назад бледно выглядели и Кабаев, и Дубинчак, и Вивчаренко, и даже Караваев был малоэффективным. В центре поля очень не хватает Николая Шапаренко. Очень возможно, что на этот раз со старта появится Денис Гармаш.

Ориентировочный состав: Нещерет – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш, Буяльский – Волошин, Кабаев – Ванат

"Днепр-1" - "Динамо". Статистика личных встреч

"Днепр-1" дважды в своей истории побеждал "Динамо" – и дважды это было эффектно. Сначала на "Днепр-Арене", когда дублем выстрелил Владислав Супряга. А потом – в формально выездном матче, который прошел во Львове. Речь о первом круге текущего чемпионата, когда "Днепр-1" буквально не заметил соперника (3:0).

"Динамо" в чемпионате Украины четырежды побеждало своего нынешнего соперника – и трижды со счетом 2:0.

"Днепр-1" - "Динамо". Последние матчи команд

"Днепр-1" – лидер турнирной таблицы, впрочем, немного забуксовавший. В последних четырех матчах УПЛ команда Александра Кучера одержала только одну победу. В этом году днепряне уже успели довольно бесславно вылететь из Лиги конференций, что тоже является симптомом кризиса. Хотя пока уместно говорить о черной полосе. А вот если будет поражение от "Динамо", тогда уж точно кризис.

У "Динамо" только одно поражение в последних десяти матчах УПЛ. Тусклый фон создает контекст: вылет из Лиги Европы, провальный старт первого круга. Наконец, четвертое место турнирной таблицы в условиях, когда общий уровень чемпионата существенно упал – это тревожное обстоятельство. Многое прояснится после двух ближайших матчей против прямых конкурентов. Сегодня "Днепр-1", а через неделю – "Заря".

"Днепр-1" - "Динамо". Турнирное положение команд

Да, "Днепр-1" все еще считаем конкурентом "Динамо", потому что расстояние в шесть очков (даже с учетом матча в запасе у конкурента) – не пропасть. Как минимум за зону Лиги чемпионов киевляне должны сражаться. Потенциальная победа над "Днепром-1" стала бы фундаментом этого процесса. Днепрянам же вообще нельзя терять баллы, потому что любой осечкой готов воспользоваться "Шахтер". Сейчас "Днепр-1" выше только благодаря успеху в личной встрече (2:1).

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36 0 2 Шахтер 15 11 3 1 40-12 +28 36 0 3 Заря 17 10 4 3 38-25 +13 34 0 4 Динамо 16 9 3 4 24-15 +9 30 0 5 ФК Александрия 16 7 6 3 29-25 +4 27 0 6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21 0 7 Металлист 1925 17 4 8 5 17-28 -11 20 0 8 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 0 9 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19 0 10 Ворскла 16 5 3 8 20-23 -3 18 0 11 Рух 15 4 5 6 19-23 -4 17 0 12 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17 0 13 Металлист 17 4 4 9 17-27 -10 16 0 14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15 0 15 ФК Минай 17 3 6 8 12-21 -9 15 0 16 ФК Львов 16 3 3 10 11-24 -13 12 0

"Днепр-1" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Есть убеждение, что рисковать команды не будут. Если бы это был конец чемпионата… А так впереди еще целый второй круг. Поэтому соперники постараются прежде всего избежать поражения. Да и текущее состояние коллективов не позволяет рассчитывать на то, что футбол будет интенсивным. В этом противостоянии еще ни разу не было ничьей, а сейчас для неё сформировались оптимальные условия.