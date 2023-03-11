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Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023
Днепр-1 - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua/Автор невідомий
"Днепр-1" не просматривается в этом матче ярко выраженным фаворитом. Обеим командам отводят примерно одинаковые шансы на победу. Но контекст, с которым подходят соперники к противостоянию, разный. Так, "Динамо" неделю назад позорно уступило "Ингульцу", но перед тем не проигрывало в четырех подряд матчах УПЛ. В то время как "Днепр-1" не знает вкуса побед (во всех турнирах) со времени триумфа над "Шахтером" (19-го ноября 2022-го года). Сложно при таких исходных данных прогнозировать характер матча. Можно разве что предположить, что скучно не будет.
УПЛ. 17-й тур
12.03.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Евгений Арановский
"Динпро-1" 13:00 "Динамо"
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Новости "Днепра-1"
Начало года оказалось для "Днепра-1" крайне насыщенным. И для команды, и для клуба. Команда сначала вылетала из Лиги конференций, а затем потеряла очки в важном матче чемпионата. Клуб тем временем продолжает активную деятельность вдали от родного дома. Представление новичков, состоявшееся на неделе – это и возможность дать больше информации болельщикам, и в то же время реклама партнеров-спонсоров.
Новых игроков пришло много. Не сравнить (количественно) с точечным усилением киевского "Динамо". Другое дело, насколько новички "Днепра-1" способны повысить уровень коллектива уже сейчас. Ведь один из легионеров восстанавливается от травмы (Маттаррита), двое уже играют (Пеглов и Хайнер), но еще нуждаются в адаптации. А новички-украинцы – это футболисты, пришедшие из команд уровня "Вереса" и "Металлиста". Явно не с психологией чемпионов.
Такие матчи как против "Динамо" – это испытание. В первом круге "Днепр-1" уничтожил киевлян, в конце осеннего отрезка одержал победу и над "Шахтером". Но тогда был максимальный тонус. Сегодня команда Кучера выглядит не столь собранной, а положение в турнирной таблице давит изо всех сил. Любая осечка даст шанс конкуренту выйти на первое место.
О травмированном Маттаррите уже было сказано. Также не сыграет из-за дисквалификации Эдуард Сарапий. Под вопросом остается Владимир Адамюк. Ну и давние потери – Лучкевич, Пурита.
Ориентировочный состав: Валеф – Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш – Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок – Гуцуляк, Бланко – Довбик
Новости "Динамо"
На "Динамо" вылился справедливый шквал критики после поражения от "Ингульца". Ощущение упадка и тупика усилилось и после матча, когда Мирча Луческу не признал откровенно слабой игры своей команды, а жаловался на судейство. Даже если были ошибки в исполнении Екатерины Монзуль – не в этом причина безыдейности игроков "Динамо" на чужой половине поля.
В другой ситуации можно было бы говорить о желании реванша от киевского "Динамо". Но когда команда находится на четвертом месте турнирной таблицы и не радует болельщиков качественной игрой, на первый план выходит старая как мир истина: просто нужен результат. Без каких-либо поисков дополнительной мотивации. Интересно, понимает ли сам Мирча Луческу, что такими качелями на старости лет теряет авторитет, ради которого работал десятилетиями.
Какими будут тренерские решения? Появится ли в центре защиты Дячук, проваливший игру с "Ингульцом"? Все же в обойме есть Александр Сирота, который может составить компанию Денису Попову. В воротах снова придется играть юному Нещерету, а на флангах защиты и полузащиты могут быть разные сочетания. Неделю назад бледно выглядели и Кабаев, и Дубинчак, и Вивчаренко, и даже Караваев был малоэффективным. В центре поля очень не хватает Николая Шапаренко. Очень возможно, что на этот раз со старта появится Денис Гармаш.
Ориентировочный состав: Нещерет – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш, Буяльский – Волошин, Кабаев – Ванат
"Днепр-1" - "Динамо". Статистика личных встреч
"Днепр-1" дважды в своей истории побеждал "Динамо" – и дважды это было эффектно. Сначала на "Днепр-Арене", когда дублем выстрелил Владислав Супряга. А потом – в формально выездном матче, который прошел во Львове. Речь о первом круге текущего чемпионата, когда "Днепр-1" буквально не заметил соперника (3:0).
"Динамо" в чемпионате Украины четырежды побеждало своего нынешнего соперника – и трижды со счетом 2:0.
"Днепр-1" - "Динамо". Последние матчи команд
"Днепр-1" – лидер турнирной таблицы, впрочем, немного забуксовавший. В последних четырех матчах УПЛ команда Александра Кучера одержала только одну победу. В этом году днепряне уже успели довольно бесславно вылететь из Лиги конференций, что тоже является симптомом кризиса. Хотя пока уместно говорить о черной полосе. А вот если будет поражение от "Динамо", тогда уж точно кризис.
У "Динамо" только одно поражение в последних десяти матчах УПЛ. Тусклый фон создает контекст: вылет из Лиги Европы, провальный старт первого круга. Наконец, четвертое место турнирной таблицы в условиях, когда общий уровень чемпионата существенно упал – это тревожное обстоятельство. Многое прояснится после двух ближайших матчей против прямых конкурентов. Сегодня "Днепр-1", а через неделю – "Заря".
"Днепр-1" - "Динамо". Турнирное положение команд
Да, "Днепр-1" все еще считаем конкурентом "Динамо", потому что расстояние в шесть очков (даже с учетом матча в запасе у конкурента) – не пропасть. Как минимум за зону Лиги чемпионов киевляне должны сражаться. Потенциальная победа над "Днепром-1" стала бы фундаментом этого процесса. Днепрянам же вообще нельзя терять баллы, потому что любой осечкой готов воспользоваться "Шахтер". Сейчас "Днепр-1" выше только благодаря успеху в личной встрече (2:1).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|+21
|36
|0
|2
|Шахтер
|15
|11
|3
|1
|40-12
|+28
|36
|0
|3
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|+13
|34
|0
|4
|Динамо
|16
|9
|3
|4
|24-15
|+9
|30
|0
|5
|ФК Александрия
|16
|7
|6
|3
|29-25
|+4
|27
|0
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|-4
|21
|0
|7
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|-11
|20
|0
|8
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|-5
|20
|0
|9
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|-3
|19
|0
|10
|Ворскла
|16
|5
|3
|8
|20-23
|-3
|18
|0
|11
|Рух
|15
|4
|5
|6
|19-23
|-4
|17
|0
|12
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|-5
|17
|0
|13
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17-27
|-10
|16
|0
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|-8
|15
|0
|15
|ФК Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|-9
|15
|0
|16
|ФК Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|-13
|12
|0
"Днепр-1" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Есть убеждение, что рисковать команды не будут. Если бы это был конец чемпионата… А так впереди еще целый второй круг. Поэтому соперники постараются прежде всего избежать поражения. Да и текущее состояние коллективов не позволяет рассчитывать на то, что футбол будет интенсивным. В этом противостоянии еще ни разу не было ничьей, а сейчас для неё сформировались оптимальные условия.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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