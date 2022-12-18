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Аргентина – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Аргентина - Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
"Ле Блё" попытается стать первой командой в 21-м веке, выигравшей два чемпионата мира подряд. Да и за всю историю Мундиалей такое случалось всего дважды. Сначала итальянцы в 1934-м и в 1938-м годах под руководством Витторио Поццо взяли золото главного турнира планеты, а в 1958-м и 1962-м то же самое сделали невероятные бразильцы с Пеле.
Об Аргентине же все разговоры ведутся в контексте Лионеля Месси и его мастерства и возможности наконец-то взять этот трофей, ведь не факт, что через четыре года он сможет еще выступать в составе "алби-селесте". Сейчас феноменальной десятке 35, даже если представить его игроком в 39, нельзя поверить, что в таком возрасте он сможет быть настолько крутым, как сейчас.
Напомним, Аргентина начала эти соревнования с невероятно неожиданного поражения от сборной Саудовской Аравии (1:2). Затем она взяла свое в матчах с Польшей и Мексикой. До полуфинала ее путь в плей-офф не выглядел легким: минимальная победа над очень простой Австралией и победа только в серии пенальти над Нидерландами. А вот полуфинал прошел идеально. Хорватия в противостоянии с подопечными Лионеля Скалони не получила никаких шансов, а Хулиан "Паук" Альварес выдал невероятный перфоменс и стал в том матче не меньшим героем, чем Лео Месси.
Франция же ехала в Катар одним из главных фаворитов соревнований. Даже все большие потери команды (Бензема, Канте, Погба, Меньян, Нкунку и другие) не снизили боеспособность. Кадровый потенциал "Ле Блё", несомненно, самый крутой в мире. Ее поражение в заключительном туре группового этапа от Туниса (0:1) точно не являлось показателем слабости. Ребята Дидье Дешама просто расслабились. А вот в полуфинале марокканцы устроили им полноценное испытание и хоть не без проблем, но все же действующие чемпионы мира его прошли.
Ставка и прогноз
Обе команды забьют.
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