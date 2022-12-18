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Аргентина – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
(1 голосов)

Аргентина - Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Аргентина – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

"Ле Блё" попытается стать первой командой в 21-м веке, выигравшей два чемпионата мира подряд. Да и за всю историю Мундиалей такое случалось всего дважды. Сначала итальянцы в 1934-м и в 1938-м годах под руководством Витторио Поццо взяли золото главного турнира планеты, а в 1958-м и 1962-м то же самое сделали невероятные бразильцы с Пеле.

Аргентина – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

Об Аргентине же все разговоры ведутся в контексте Лионеля Месси и его мастерства и возможности наконец-то взять этот трофей, ведь не факт, что через четыре года он сможет еще выступать в составе "алби-селесте". Сейчас феноменальной десятке 35, даже если представить его игроком в 39, нельзя поверить, что в таком возрасте он сможет быть настолько крутым, как сейчас.

Напомним, Аргентина начала эти соревнования с невероятно неожиданного поражения от сборной Саудовской Аравии (1:2). Затем она взяла свое в матчах с Польшей и Мексикой. До полуфинала ее путь в плей-офф не выглядел легким: минимальная победа над очень простой Австралией и победа только в серии пенальти над Нидерландами. А вот полуфинал прошел идеально. Хорватия в противостоянии с подопечными Лионеля Скалони не получила никаких шансов, а Хулиан "Паук" Альварес выдал невероятный перфоменс и стал в том матче не меньшим героем, чем Лео Месси.

Франция же ехала в Катар одним из главных фаворитов соревнований. Даже все большие потери команды (Бензема, Канте, Погба, Меньян, Нкунку и другие) не снизили боеспособность. Кадровый потенциал "Ле Блё", несомненно, самый крутой в мире. Ее поражение в заключительном туре группового этапа от Туниса (0:1) точно не являлось показателем слабости. Ребята Дидье Дешама просто расслабились. А вот в полуфинале марокканцы устроили им полноценное испытание и хоть не без проблем, но все же действующие чемпионы мира его прошли.

Ставка и прогноз

Обе команды забьют.

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В статье: Аргентина Франция Прогнозы
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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
18.12.2022 в 10:20
Франція єдина збірна, яка на протязі всього турніру виглядала як чемпіон і грала як чемпіон. Але не буває вічних чемпіонів і перші тріщинки на п'єдесталі особисто я побачив в півфіналі з Марокко. Аргентина це стінобийна машина, яка може перетворити ті тріщинки в стінові провали.
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vato50
18.12.2022 в 09:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 09:10
Так сенсації не станеться Бо обидві команди називали серед вірогідних переможців ще до початку чемпіонату! Скоріш за все, навіть не дивлячись на наявність в обох командах багатьох яскравих гравців, футбол буде дуже прагматичний. Саме із-за "прагматизму"... банальної економії сил команди "награли на сенсаційні поразки" у групі!
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