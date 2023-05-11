Севилья - Ювентус онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, команда Cевилья выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-4 в пользу команды Ювентус

Результат первой игры Ювентус - Cевилья 1-1.

Cевилья выигрывает первый тайм в 32% матчей, Ювентус выигрывает в 31% матчей.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Ювентус выигрывает в 31%.

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.

Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.

Cевилья забивает 0.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Cевилья (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Ювентус - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Ювентус - 0.8.

Cевилья забивает 1.82 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.