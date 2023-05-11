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Севилья - Ювентус онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 мая 2023, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
0 - 0
Обновить
2'
Ювентус
Турин
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
31%
Ничья
35%
Ювентус
33%
П1: 2.74 Х: 2.38 П2: 3.46
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Cевилья выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-4 в пользу команды Ювентус
  • Результат первой игры Ювентус - Cевилья 1-1.
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 32% матчей, Ювентус выигрывает в 31% матчей.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Ювентус выигрывает в 31%.
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.
  • Cевилья забивает 0.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Ювентус - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Ювентус - 0.8.
  • Cевилья забивает 1.82 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Севилья
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Ювентус
Лига Европы 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершен Севилья
Лига Чемпионов 2016/2017
22.11.2016 - 21:45 Севилья 1 - 3 Завершен Ювентус
Лига Чемпионов 2016/2017
14.09.2016 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Севилья
Лига Чемпионов 2015/2016
08.12.2015 - 21:45 Севилья 1 - 0 Завершен Ювентус
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2022/2023
14.05.2023 - 19:30 Вальядолид 0 - 3 Завершен Севилья В
Лига Европы 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Севилья 3 - 2 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севилья 0 - 2 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2022/2023
27.04.2023 - 23:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Севилья В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2022/2023
14.05.2023 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кремонезе В
Лига Европы 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Италии 2022/2023
07.05.2023 - 13:30 Аталанта 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2022/2023
03.05.2023 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Лечче В
Чемпионат Италии 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Показать больше
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
31%
Ничья
35%
Ювентус
33%
П1: 2.74 Х: 2.38 П2: 3.46
LIVE
Трансляция матча "Севилья" - Ювентус
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Данни Маккели.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Севильи: Буну — Акунья, Гудель, Баде, Навас (к) — Ракитич, Фернандо — Хиль, Торрес, Окампос — Эн-Несири. Главный тренер — Хосе Луис Мендилибар.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный — Гатти, Бремер, Данилу (к) — Илинг, Рабьо, Фаджоли, Локателли, Куадрадо — Ди Мария, Кин. Главный тренер — Массимилиано Аллегри.
Сегодняшний триумфатор встретится в финале с победителем пары Байер — Рома.
Первый матч завершился со счётом 1-1. На гол Эн-Несири уже в компенсированное время ответил Гатти.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги Европы Севилья – Ювентус.
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Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Фенербахче Фенербахче 3 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершен 05:30 - Сегодня Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1 Остин Остин 2 Завершен 05:30 - Сегодня Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1 Завершен 04:30 - Сегодня Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0 Завершен 03:30 - Сегодня Даллас Даллас 2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1

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Анонс матча "Севилья" - Ювентус 18.05.2023, Лига Европы

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 18.05.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Севилья" (Севилья) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ювентус и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 11.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - Ювентус можно посмотреть 18.05.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Вальядолид - 14.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Кремонезе - 14.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился победой команды Ювентус.

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