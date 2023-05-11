Севилья - Ювентус онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 18.05.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Севилья" (Севилья) и командой Ювентус (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ювентус и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 11.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли
Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Вальядолид - 14.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Севилья".
Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Кремонезе - 14.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился победой команды Ювентус.
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