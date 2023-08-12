Ворскла - Заря онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Ворскла Полтава иЗаря Луганск, когда Ворскла Полтава играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Заря Луганск 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 17 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Заря Луганск. Разница голов 22-18 в пользу команды Ворскла Полтава.

Во время последних 34 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 10 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 41-37 в пользу команды Заря Луганск

В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Ворскла Полтава (3-1 дома и 3-2 на выезде)

Заря Луганск проиграл 4 матчей подряд.

Ворскла Полтава без побед над Заря Луганск в последних 3 играх.

Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 26% матчей, Заря Луганск выигрывает в 39% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Заря Луганск выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Ворскла Полтава забивает 1.4 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Заря Луганск - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Заря Луганск - 1.4.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).

Заря Луганск пропускает в каждом из последних 5 матчах.