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Ворскла - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 августа 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
Заря
Луганск
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
31%
Ничья
33%
Заря
36%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ворскла Полтава иЗаря Луганск, когда Ворскла Полтава играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Заря Луганск 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 17 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Заря Луганск. Разница голов 22-18 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 34 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 10 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 41-37 в пользу команды Заря Луганск
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Ворскла Полтава (3-1 дома и 3-2 на выезде)
  • Заря Луганск проиграл 4 матчей подряд.
  • Ворскла Полтава без побед над Заря Луганск в последних 3 играх.
  • Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 26% матчей, Заря Луганск выигрывает в 39% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Заря Луганск выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Ворскла Полтава забивает 1.4 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Заря Луганск - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Заря Луганск - 1.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
8
Побед
26
Игр
10
Побед
Заря
Премьер-лига 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Заря 3 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Дила 3 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Дила В
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершен Колос В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 16:00 Заря 1 - 2 Завершен Ружомберок П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
11.07.2023 - 16:00 Заря 2 - 1 Завершен Земплин В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 16:00 Заря 1 - 0 Завершен Сталь В
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
31%
Ничья
33%
Заря
36%
Трансляция
Инфо
Главный арбитр матча: Дмитрий Бондаренко
Главный тренер: Виктор Скрипник
На скамейке запасных: Ермолов, Домолега, Рамирес, Хрипчук, Тиагуиньо, Нестеренко, Челядин, Кулаковский, Фелипе, Тузенко
Инфо
Ворскла (стартовый состав): Исенко – Чеснаков (с), Павлюк, Крупский, Бацула, Кане – Сантана, Пердута, Скляр, Юрченко – Степанюк
Главный тренер: Ненад Лалатович
На скамейке запасных: Сапутин, Жилкин, Боль, Токарь, Тлумак, Нагнойный, Чурко, Хахлев, Алефиренко, Мичин, Горбач, Бугай
Инфо
Заря (стартовый состав): Турбаевский – Снурницын, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк – Батагов, Волошин, Мышнев(с) – Антюх, Герреро
Заря же в свою очередь уже отыграла два матча в этом сезоне и оба проиграла, первый матч проиграла Руху со счетом 2:1, а второй матч Кривбасу 3:1. Команда в этом сезоне будет бороться за еврокубки, но пока показывает достаточно неуспешный футбол в чемпионате
Ворскла в своем единственном матче в данном чемпионате на прошлой неделе проиграла Руху со счетом 4:1 и это с учетом "удара" по команде после поражения грузинской Дили во втором квалификационном круге Лиги конференций на прошлой неделе. Смогут ли в этом матче подопечные Виктора Скрипника наконец-то включиться в игру и вернуться к своим результатам, которые они показывали в прошлом сезоне?
В этом чемпионате Заря уже отыграла в двух матчах, а у Ворсклы пока только один сыгранный матч, так как матч с Днипром-1 был перенесен в связи с еврокубковыми матчами. На данный момент обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы, занимая 15 и 16 строки и имея в своем активе по 0 очков
Приветствуем, уважаемые читатели Ua-football. Вашему вниманию текстовая трансляция матча третьего тура УПЛ Ворскла - Заря
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Последние матчи
Завершен 12:04 - Сегодня Рух-2 Рух-2 2 Скала 1911 Скала 1911 0 Завершен 22:30 - Вчера Спортинг Спортинг 3 Визела Визела 2 Завершен 22:30 - Вчера Атлетик Атлетик 0 Реал Реал 2 Завершен 22:15 - Вчера Кальяри Кальяри 2 Палермо Палермо 1 Завершен 22:00 - Вчера Зволле Зволле 1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2

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Анонс матча Ворскла - Заря 13.08.2023, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 13.08.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Заря в предыдущем футбольном матче 05.03.2023 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Заря можно посмотреть 13.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Рух - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Кривбасс - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Ворскла - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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