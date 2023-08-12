Ворскла - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 13.08.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Заря в предыдущем футбольном матче 05.03.2023 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Рух - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Кривбасс - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
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