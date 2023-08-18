Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - ФК Александрия 18.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 18.08.2023

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 28.05.2023 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ненад Лалатович и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Ненад Лалатович



Прошедший матч команды Заря был сыгран против Ворскла - 13.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 14.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

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