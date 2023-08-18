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Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 августа 2023, 19:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
43'
ФК Александрия
Александрия
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Ход матча
7' Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Заря
33%
Ничья
36%
ФК Александрия
30%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Александрия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 12 встреч когда команда Заря Луганск играла дома, команда Заря Луганск выиграла 5 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Александрия. Разница голов 19-13 в пользу команды Заря Луганск.
  • Во время последних 30 встреч, команда Заря Луганск выиграла 12 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-25 в пользу команды Заря Луганск
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Александрия (4-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Заря Луганск проиграл 4 матчей подряд.
  • Заря Луганск имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Александрия имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Александрия не проигрывает в последних 6 играх.
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Александрия без побед над Заря Луганск в последних 3 играх.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Александрия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 36% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 2 гол(а).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 4, команда Александрия выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 1.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.6 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Александрия - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Александрия - 0.8.
  • Заря Луганск забивает 1.9 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
13
Побед
31
Игр
8
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Заря 4 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 16:00 Заря 1 - 2 Завершен Ружомберок П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
11.07.2023 - 16:00 Заря 2 - 1 Завершен Земплин В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Александрия 5 - 1 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
Главные события
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
7'
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Заря
33%
Ничья
36%
ФК Александрия
30%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
    7
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 15
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 16
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 77
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 18
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Ненад Лалатович
  • Руслан Ротань
Статистика матча
1
Удары мимо
1
7
Штрафные
9
8
Фолы
6
1
ЖК
1
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Заря - ФК Александрия
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
38'
Мяч после удара Копыны слёта, кажется, шёл в створ, но Джордан самоотверженно заблокировал эту попытку.
30'
Джордан выиграл верховую борьбу на штрафном у чужих ворот и даже пробил, но арбитр усмотрел фол в действиях бразильца.
28'
Одна из немногих атак Зари завершилась ничем, прострел Кирюханцева не нашёл адресата в штрафной площадке.
23'
Продолжают доминировать на поле подопечные Ротаня. Кулаков протащил мяч до лицевой и отдавал в зону, куда набегал Ковалец. В последний момент защитник Зари успел перехватить.
19'
Офсайд
Александрийцы разрезали защиту соперника и Кулаков почти получил мяч в убойной позиции, но лайнсмен поднял флажок.
15'
Интересно развивалась атаки Зари, но Антюх принял решение пробивать вместо передачи. По воротам не попал и был раскритикован тренером.
8'
Подача со штрафного от Савченко пошла прямо в руки Турбаевскому.
7'
Желтая карточка
Джордан сбивает соперника неподалёку от штрафной и получает предупреждение.
2'
Опасный момент
Шулянский был близок к тому, чтобы забить! Прострел вингера Александрии перехватили, а вот на добивание никто не успевал среагировать. Не попал в ворота Артём, так что счёт остаётся прежним.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Юрий Иванов.
Запасные: Сапутин (в), Боль, Яцык, Гулько, Чурко, Хахлёв, Мичин, Головкин, Нагнойный, Алефиренко, Горбач, Бугай.
Инфо
Стартовый состав Зари (4-2-3-1): Турбаевский — Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын — Мишнёв (к), Дрышлюк — Антюх, Волошин, Кирюханцев — Герреро. Главный тренер — Ненад Лалатович.
Запасные: Долгий (в), Ермаков (в), Мельник, Эрнандес, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Джевани, Мартынюк, Калюжный, Шостак, Погорилый.
Инфо
Стартовый состав Александрии (4-2-3-1): Шевченко — Смирный, Логинов, Бабогло, Копына — Савченко, Сигеев — Шулянский, Ковалец (к), Калитвинцев — Кулаков. Главный тренер — Руслан Ротань.
Заря добыла первые очки в третьем туре, обыграв Ворсклу со счётом 2-1.
Александрия стартовала в чемпионате с двух минимальных побед, а в третьем туре уступила Шахтёру 1-2.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда УПЛ между Зарёй и Александрией.
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Анонс матча Заря - ФК Александрия 18.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 18.08.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 28.05.2023 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ненад Лалатович и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Александрия можно посмотреть 18.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Ворскла - 13.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 14.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Заря - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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