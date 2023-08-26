ФК Минай - Заря онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды Заря Луганск

Игры прошлого года: 0-3 (Минай дома) и 1-1 (Заря Луганск дома).

Минай без побед в последних 6 играх.

Минай сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.

Год назад, Заря Луганск была на 4 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 10 месте с 4 очками.

Минай пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, Заря Луганск выигрывает в 37% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Заря Луганск выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 3 гол(а).

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Минай забивает 0.4 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.8 гола против команды Минай (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Заря Луганск - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Заря Луганск - 0.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Минай забивает 0.63 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Заря Луганск серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.