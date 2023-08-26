  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Минай - Заря Смотреть онлайн
В тренде

ФК Минай - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 августа 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
До начала
00 : 00 : 00
Заря
Луганск
Смотреть трансляцию
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
37%
Ничья
30%
Заря
33%
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды Заря Луганск
  • Игры прошлого года: 0-3 (Минай дома) и 1-1 (Заря Луганск дома).
  • Минай без побед в последних 6 играх.
  • Минай сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.
  • Год назад, Заря Луганск была на 4 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 10 месте с 4 очками.
  • Минай пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, Заря Луганск выигрывает в 37% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Заря Луганск выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 3 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Минай забивает 0.4 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.8 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Заря Луганск - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Заря Луганск - 0.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Минай забивает 0.63 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Заря Луганск серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
5
Игр
3
Побед
Заря
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
27.11.2022 - 14:00 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбасс 1 - 4 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Последние матчи - Заря
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Минай - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ 27.08.2023 в 10:17 Минай - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ Минай - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Минай - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023 26.08.2023 в 20:26 Минай - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023 Минай - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео 16.09.2021 в 23:41 3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео Без шансов отыграться
Гладкий: Минимум, должны показать результат, который получился у нас в прошлом году 21.07.2021 в 17:21 Гладкий: Минимум, должны показать результат, который получился у нас в прошлом году Александр рассказал о задачах на сезон
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
37%
Ничья
30%
Заря
33%
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Заря
play-btn
play sound
В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Инфо
Заря до этого проиграла Руху (1:2) и Кривбассу (1:3), выиграла у Ворсклы (2:1), сыграла вничью против Александрии (0:0) и уступила пражской Славии (0:2).
Инфо
Минай до этого проиграл Динамо (1:4), ЛНЗ (0:3) и Металлисту 1925 (0:1), сыграв вничью с Днепром-1 (1:1).
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Яцык, Нагнойный, Гулько, Чурко, Хахлев, Алефиренко, Дрышлюк, Головкин, Герреро.
Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын - Горбач, Мичин - Антюх, Волошин, Вантух - Бугай.
Запасные: Кемкин, Ольховой, Гуничев, Кораблин, Одарюк, Ременяк, Голубь, Демиденко, Колесник, Рогозинский.
Минай: Бандура - Солдат, Немчанинов, Ю. Кравчук, Булеза - Витенчук, Ралюченко - Дмитрук, Твердохлеб, Гечев - Вишневский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Афанасьев (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Минай-Арена (с. Минай, Украина) сыграют закарпатский Минай и луганская Заря.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 05:30 - Сегодня Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3 Завершен 05:30 - Сегодня Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3 Чикаго Файр Чикаго Файр 0 Завершен 04:30 - Сегодня Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 3 Завершен 03:30 - Сегодня Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3 Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 0 Завершен 03:30 - Сегодня Даллас Даллас 1 Остин Остин 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча ФК Минай - Заря 27.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Заря в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Заря можно посмотреть 27.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Металлист 1925 - 19.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против "Славия" - 24.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

Следите за результатами матча ФК Минай - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.