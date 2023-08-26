ФК Минай - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Заря (Луганск):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Заря в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Металлист 1925 - 19.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против "Славия" - 24.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".
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