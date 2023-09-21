Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-1 в пользу команды Верес Ровно

FC Obolon Kiev сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

FC Obolon Kiev без побед над Верес Ровно в последних 3 играх.

FC Obolon Kiev не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 0-2-1

Верес Ровно пропускает в каждом из последних 7 матчах.

FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 29% матчей, Верес Ровно выигрывает в 20% матчей.

FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Верес Ровно выигрывает в 20%.

Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.

В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).

Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

У команды FC Obolon Kiev серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Верес Ровно выиграла 3, 2 ничьи.

FC Obolon Kiev забивает 0.2 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 1.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 0.4.

FC Obolon Kiev забивает 1.15 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Obolon Kiev не забивает в последних 3 матчах.

FC Obolon Kiev получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Vladyslav Pryimak получил больше всего желтых карточек (3) в FC Obolon Kiev. Mykhailo Shestakov получил 3 в Верес Ровно.

FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".