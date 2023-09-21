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Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 сентября 2023, 17:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
Обновить
21'
Верес
Ровно
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Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
36%
Ничья
30%
Верес
33%
П1: 3.54 Х: 2.13 П2: 2.78
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-1 в пользу команды Верес Ровно
  • FC Obolon Kiev сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Obolon Kiev без побед над Верес Ровно в последних 3 играх.
  • FC Obolon Kiev не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 0-2-1
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 29% матчей, Верес Ровно выигрывает в 20% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Верес Ровно выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • У команды FC Obolon Kiev серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Верес Ровно выиграла 3, 2 ничьи.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.2 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 1.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 0.4.
  • FC Obolon Kiev забивает 1.15 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Obolon Kiev не забивает в последних 3 матчах.
  • FC Obolon Kiev получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Vladyslav Pryimak получил больше всего желтых карточек (3) в FC Obolon Kiev. Mykhailo Shestakov получил 3 в Верес Ровно.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
5
Игр
3
Побед
Верес
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Верес
Первая лига Украины 2020/2021
31.05.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 2 Завершен Верес
Первая лига Украины 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2016/2017
08.05.2017 - 16:00 Верес 1 - 1 Завершен Оболонь
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 15:00 ФК Звягель 0 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес П
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
36%
Ничья
30%
Верес
33%
П1: 3.54 Х: 2.13 П2: 2.78
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 33
    Дмитрий Нагиев
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Защитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Валерий Иващенко
  • Lavrynenko, Sergiy
Статистика матча
2
Штрафные
2
1
Фолы
2
1
Удары в створ
1
Офсайды
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча Оболонь - Верес
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
18'
Опасный момент
15'
Нагиев выиграл подбор и опасно пробивал в дальний угол. Мяч попал в руку Шевченко, которая была прижата к корпусу. Никакого пенальти.
14'
Краснопир получил мяч в штрафной соперника и нанёс свой третий удар в сегодняшнем матче. Угрозы воротам Паста не было.
11'
Кучеренко дали достаточно времени и пространства, чтоб подготовить дальний удар с рабочей правой, но он запустил мяч едва ли не за пределы Оболонь-Арены.
8'
Снова Пасту приходится выручать свою команду. Достал мяч из левого угла после удара Краснопира со средней дистанции.
7'
Груша проверил Паста ударом с линии штрафной площадки. Вратарь Вереса на месте.
3'
Опасный момент
Стопроцентный голевой момент не реализовал Краснопир! Обокрал защитника и обыграл вратаря форвард Оболони, но когда дело дошло до удара просто покатил мяч в направлении ворот. Полевой игрок успел подстраховать голкипера.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Александр Омельченко.
Запасные: Кичак (в), Федоривский (в), Корх, Лях, Дубко, Карась, Косовский, Мухаматгалеев, Осман, Суханов, Фатеев, Чернов.
Инфо
Стартовый состав Оболони: Рыбка (к) — Прокопенко, Лукьянчук, Прыймак, Нагиев — Груша, Мороз, Черненко, Мединский — Тарануха, Краснопир. Главный тренер — Валерий Иващенко.
Запасные: Когут (в), Коркодым (в), Балан, Гагун, Сезар, Клёц, Ковталюк, Кухарук, Марусич, Свитюха, Хондак, Шестаков.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Паст — Шевченко, Курко (к), Вовченко, Гакман — Кучеренко, Кучеров, Станислав Шарай — Владислав Шарай, Гайдучик, Сикейра. Главный тренер — Сергей Лавриненко.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура УПЛ Оболонь – Верес.
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Анонс матча Оболонь - Верес 22.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 22.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Верес в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Верес можно посмотреть 22.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Шахтер - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Кривбасс - 17.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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