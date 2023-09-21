Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 22.09.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Верес в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Шахтер - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Кривбасс - 17.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
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