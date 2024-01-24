Мальорка - Жирона онлайн трансляция матча

Поединок между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.
Дата проведения матча: 24.01.2024
Время начала матча: 20:30
История противостояний между командами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Жирона (Жирона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Жирона, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Жирона и Мальорка в предыдущем футбольном матче 23.09.2023 закончилось со следующими результатом: 5:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Предыдущий матч команды Мальорка был сыгран против Вильярреал - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против "Севилья" - 21.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.
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