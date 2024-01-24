Мальорка - Жирона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Мальорка и Жирона 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 6 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Жирона. Разница голов 6-3 в пользу команды Мальорка.

Во время последних 14 встреч, команда Мальорка выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Жирона выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-13 в пользу команды Жирона

Последняя гостевая победа Жирона над Мальорка была в 2015

Мальорка не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Жирона не проигрывает в последних 16 играх.

Жирона не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.

В домашних матчах Мальорка не проигрывает Жирона в последних 4 встречах.

Мальорка выигрывает первый тайм в 22% матчей, Жирона выигрывает в 36% матчей.

Мальорка выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Жирона выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Жирона.

В их последнюю встречу команда Жирона победила в 2 гол(а).

Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Жирона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Жирона's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.

Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 2, команда Жирона выиграла 2, 1 ничьи.

Мальорка забивает 1.4 гола за матч против команды Жирона, а Жирона забивает 1.6 гола против команды Мальорка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Жирона - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Жирона - 1.4.

Мальорка забивает 1.2 гола, играя дома, а Жирона забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Мальорка не проигрывает в последних 4 играх.

Жирона не проигрывает в последних 17 играх.

Мальорка выигрывает первый тайм в 22% матчей, Жирона выигрывает в 37% матчей.