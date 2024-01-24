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Мальорка - Жирона онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 24 января 2024, 20:30 . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 - 0
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26'
Жирона
Жирона
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Ход матча
21' Кайл Ларин
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
20%
Ничья
20%
Жирона
59%
П1: 3.52 Х: 2.59 П2: 2.47
П1: 3.52 Х: 2.59 П2: 2.47
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Мальорка и Жирона 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 6 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Жирона. Разница голов 6-3 в пользу команды Мальорка.
  • Во время последних 14 встреч, команда Мальорка выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Жирона выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-13 в пользу команды Жирона
  • Последняя гостевая победа Жирона над Мальорка была в 2015
  • Мальорка не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Жирона не проигрывает в последних 16 играх.
  • Жирона не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.
  • В домашних матчах Мальорка не проигрывает Жирона в последних 4 встречах.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 22% матчей, Жирона выигрывает в 36% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Жирона выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Жирона.
  • В их последнюю встречу команда Жирона победила в 2 гол(а).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Жирона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Жирона's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 2, команда Жирона выиграла 2, 1 ничьи.
  • Мальорка забивает 1.4 гола за матч против команды Жирона, а Жирона забивает 1.6 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Жирона - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Жирона - 1.4.
  • Мальорка забивает 1.2 гола, играя дома, а Жирона забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Мальорка не проигрывает в последних 4 играх.
  • Жирона не проигрывает в последних 17 играх.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 22% матчей, Жирона выигрывает в 37% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Жирона выигрывает в 37%.
Прогноз на матч
Личные встречи
Мальорка
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 1 Завершен Жирона
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2023/2024
20.01.2024 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Мальорка Н
Чемпионат Испании 2023/2024
13.01.2024 - 17:15 Мальорка 1 - 1 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Мальорка 3 - 2 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2023/2024
17.12.2023 - 15:00 Альмерия 0 - 0 Завершен Мальорка Н
Показать больше
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершен Севилья В
Кубок Испании 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерия 0 - 0 Завершен Жирона Н
Кубок Испании 2023/2024
06.01.2024 - 19:00 Эльче 0 - 2 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершен Атлетико В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Кайл Ларин
21'
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
20%
Ничья
20%
Жирона
59%
П1: 3.52 Х: 2.59 П2: 2.47
П1: 3.52 Х: 2.59 П2: 2.47
Составы команд
13
Гриф, Доминик
11
Коста Хауме
6
Copete N.
21
Антонио Хосе Райлло Аренас
24
Мартин Вальент
20
Гонзалез, Джованни
14
Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
5
Маскарелл, Омар
18
Санчес, Антониу
17
Кайл Ларин
9
Абдон
1
Хуан Карлос Лазаро Сервера
4
Arnau, Martinez
35
Yaakobishvili, Antal
17
Блинд Дэйли
3
Мигель Гутьеррес
14
Алешандре Гарсия
21
Эррера Янгель
8
Виктор Цыганков
23
Салливан Мартине
16
Годвин Saviour
7
Кристиан Стуани
Стартовый состав
  • 9
    Абдон
    Нападающий
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
  • 5
    Маскарелл, Омар
    Полузащитник
  • 18
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 17
    Кайл Ларин
    Нападающий
    21
  • 11
    Коста Хауме
    Защитник
  • 6
    Copete N.
  • 21
    Антонио Хосе Райлло Аренас
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 20
    Гонзалез, Джованни
    Защитник
  • 13
    Гриф, Доминик
    Вратарь
  • 7
    Кристиан Стуани
    Нападающий
  • 8
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 16
    Годвин Saviour
  • 14
    Алешандре Гарсия
    Полузащитник
  • 21
    Эррера Янгель
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 35
    Yaakobishvili, Antal
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 1
    Хуан Карлос Лазаро Сервера
Запасные игроки
Тренеры
  • Агуирре, Хавьер
  • Мишел
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
3
Удары в створ
1
2
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
2
Угловые
1
1
Сейвы
3
Штрафные
3
3
Фолы
LIVE
Трансляция матча Мальорка - Жирона
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
25'
Опасный момент
23'
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дани еще со своей половины стартовал под заброс до правого фланга атаки, после чего зашел в штрафную и прострелил в зону перед вратарским на Ларина.
19'
Пас в никуда от Пратса с левого фланга своей половины к контратаке.
16'
Жирона разыгрывает мяч на чужой половине поля без продвижения.
14'
Мальорка до сих пор неплохо бежит в атаку, но уже более с головой на плечах.
12'
Опасный момент
Санчес не попал по мячу при передаче Ларина с левого фланга в зону перед штрафной, но у него из-за спины Вальент низом пробил в руки вратаря.
11'
Удар головой от Санчеса полетел мимо дальней стойки в завершение подачи с левого фланга в зону перед штрафной.
10'
Копете на левом фланге защиты оттолкнул от мяча Арнау слева в атаке.
8'
Опасный момент
Ларин оказался без опеки в полукруге перед штрафной во время передачи с левого фланга, но вратаря ударом в левый угол не переиграл.
6'
Каталонцы пытаются комбинировать на чужой половине.
4'
Опасный момент
Эррера потерял мяч перед штрафной, после чего Пратс сразу пробил под перекладину, но Карлос вытащил.
3'
Алейш не смог попасть в створ ворот ударом из зоны перед штрафной, после передачи с левого фланга от Савио.
2'
Опасный момент
Стуани получил передачу к левому флангу штрафной от Савио, но с острого угла не перебросил мяч над головой Грейфа.
1'
Вот это мощный старт Мальорки. Ух!
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
В первом круге Жирона обыграла Мальорку - 5:3.
Инфо
Жирона обыграла Сан-Роке (2:1), Ориуэлу (5:2), Эльче (2:0) и Райо Вальекано (3:1).
Инфо
До этого Мальорка одолела Эгуэс (3:0), Бургос (3:0) и Тенерифе (1:0).
Запасные: Гассанига, Фуидиас, Довбик, Б. Гарсия, Валери, Торре, Коуту, Солис, Порту, Монжонель, Э. Гарсия, Артеро.
Жирона: Карлос - Арнау, Яакобишвили, Блинд, Гутьеррес - Эррера - Цыганков, А. Гарсия, Мартин, Савио - Стуани.
Запасные: Куэльяр, Настасич, Лато, ван дер Гейден, Мурики, Морланес, Дардер, Кошта, Лябрес, Ндиайе, Д. Лопес.
Мальорка: Грейф - Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Коста - Ларин, Санчес, Маскарель, Д. Родригес - Пратс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хосе Луис Мунуэра (Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка Испании. На поле стадиона Эстади Мальорка Сон Муа (Пальма-де-Мальорка, Испания) сыграют Мальорка и Жирона.
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Анонс матча Мальорка - Жирона 24.01.2024, Кубок Испании

Поединок между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.

Дата проведения матча: 24.01.2024
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Жирона (Жирона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Жирона, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Жирона и Мальорка в предыдущем футбольном матче 23.09.2023 закончилось со следующими результатом: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - Жирона можно посмотреть 24.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - Жирона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Предыдущий матч команды Мальорка был сыгран против Вильярреал - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против "Севилья" - 21.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

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