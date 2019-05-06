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Манчестер Сити - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 декабря 2019, 19:30 - Этихад
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
3 - 1
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90'+8
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
22' Джейми Варди 30' Рияд Марез 35' Чаглар Сёюнджю 43' Илкай Гюндоган
51' Онинье Ндиди 59' Кевин Де Брюйне 64' Харви Барнс Вышел: Марк Олбрайтон 68' Айосе Перес Вышел: Демарай Грей 69' Габриэл Жезус 71' Илкай Гюндоган 76' Юри Тилеманс Вышел: Прат Д. 79' Илкай Гюндоган Вышел: Родриго Эрнандез 89' Рахим Стерлинг Вышел: Филип Фоден
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
38%
Лестер Сити
25%
П1: 1.42 Х: 5.5 П2: 7.5 ТБ 3.5: 21 ТМ 3.5: 1.016
Интересные факты
  • Man City have scored at least 2 goals in 15 of their last 18 matches (Premier League).
  • There have been over 2.5 goals scored in Man City's last 8 games (Premier League).
  • Leicester have won their last 4 away matches (Premier League).
  • Man City have won 5 of their last 6 home matches against Leicester in all competitions.
  • Leicester have scored at least 2 goals in their last 4 away matches (Premier League).
Личные встречи
Манчестер Сити
7
Побед
12
Игр
3
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
06.05.2019 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
26.12.2018 - 17:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Манчестер Сити
Кубок Лиги Англия 2018
18.12.2018 - 21:45 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2017/2018
10.02.2018 - 19:30 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Лиги Англия 2019/2020
18.12.2019 - 21:30 Оксфорд Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
17.12.2019 - 21:45 Оксфорд Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 19:55 Динамо 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Последние матчи - Лестер Сити
Кубок Лиги Англия 2019/2020
18.12.2019 - 21:30 Эвертон 2 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.12.2019 - 15:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.12.2019 - 18:15 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Эвертон В
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Новости команд
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
38%
Лестер Сити
25%
П1: 1.42 Х: 5.5 П2: 7.5 ТБ 3.5: 21 ТМ 3.5: 1.016
Главные события
Рахим Стерлинг
Вышел: Филип Фоден
89'
Илкай Гюндоган
Вышел: Родриго Эрнандез
79'
76'
Юри Тилеманс
Вышел: Прат Д.
Илкай Гюндоган
71'
ГООЛ! Габриэл Жезус
69'
68'
Айосе Перес
Вышел: Демарай Грей
64'
Харви Барнс
Вышел: Марк Олбрайтон
Кевин Де Брюйне
59'
51'
Онинье Ндиди
ГООЛ! Илкай Гюндоган
43'
35'
Чаглар Сёюнджю
ГООЛ! Рияд Марез
30'
22'
Джейми Варди ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Эдерсон Мораес
    Вратарь
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
    30
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
    69
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    89
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
    59
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    79 71 43
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
    22
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
    64
  • 10
    Джонни Меддисон
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
    76
  • 17
    Айосе Перес
    68
  • 25
    Онинье Ндиди
    Полузащитник
    51
  • 3
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
    35
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 21
    Pereira Ricardo
Запасные игроки
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 50
    Garcia Martret E.
  • 27
    Канселу Жоау
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 7
    Демарай Грей
    Полузащитник
  • 26
    Прат Д.
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 5
    Уэс Морган
    Защитник
  • 2
    Джеймес Жустин
  • 12
    Данни Уорд
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
90+1'
Замена
Замена у "Сити". Агуэро сменил Де Брюйне.
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
86'
Прат! Прат с мячом! Эдерсон вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
89'
Замена
Замена у "Сити". Фоден сменил Стерлинга.
84'
Снизился темп нашего поединка. Моментов нет.
81'
Опасный момент
Марез пробил с острого угла! Шмейхель! Каспер Шмейхель спасает "Лестер"!
79'
Замена
Замена у "Сити". Родри сменил Гюндогана.
76'
Замена
Замена у "Лестера". Прат сменил Тилеманса.
75'
Опасный момент
Де Брюйне пробил из пределов чужой штрафной! Шмейхель перевел мяч за лицевую. Угловой.
74'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу "Сити".
71'
Желтая карточка
Гюндоган получил желтую за фол против Варди.
69'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Де Брюйне ворвался в чужую штрафную и прострелил с правого фланга. Жезус пробил в касание! Гол! 3:1!
68'
Замена
Замена у "Лестера". Грей сменил Переса.
66'
Опасный момент
Марез нанес удар со средней дистанции! Шмейхель тащит! Классный сэйв!
64'
Замена
Замена у "Лестера". Олбрайтон сменил Барнса.
63'
Барнс получает помощь медиков. Пауза в игре.
61'
Опасный момент
Отличная передача от Варди с правого фланга в центр! Барнс не смог замкнуть пас Джейми! Момент упущен.
59'
Желтая карточка
Де Брюйне получил желтую карточку за разговоры.
58'
Марез нанес неплохой удар после передачи Менди. Мяч летит мимо дальнего угла.
57'
Жезус упал в чужой штрафной! Нет пенальти! Играем дальше!
54'
Защитники "Сити" перепасовываются на своей половине. "Лестер" почти не прессингует.
51'
Желтая карточка
Ндиди получил желтую за фол против Де Брюйне.
50'
Офсайд
Варди вырвался на ударную позицию! Варди! Арбитр остановил встречу. Офсайд у Варди.
45+3'
Свисток
Перерыв.
49'
"Лестер" держит мяч в середине поля. "Сити" ждет ошибки соперника.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
43'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Гюндоган с "точки" пробил точно под штангу! 2:1!
41'
Перейра сбил Стерлинга в своей штрафной. Арбитр указал на "точку". Пенальти!
41'
Де Брюйне нанес удар со средней дистанции! Шмейхель на месте!
39'
"Лестер" с мячом. Гости пытаются развить атаку через правый фланг.
37'
Опасный момент
Жезус отдал на Де Брюйне. Кевин пробил в касание! Удар заблокирован!
35'
Желтая карточка
Сеюнджю получил желтую за фол против Мареза.
32'
Много фолов на поле. Повышается градус напряжения в поединке.
30'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Марез обыграл защитника на правом фланге и нанес удар в ближний угол. Мяч попал в ногу Сеюнджю и залетел в сетку! 1:1!
28'
Опасный момент
ВАРДИ! ЧТО ОН ТВОРИТ?! Джейми прошел по левому флангу! Варди! Удар! Мяч летит выше створа!
26'
"Сити" держит мяч и пытается развить свою атаку. "Лестер" умело обороняется.
24'
Инфо
Статистика ударов в створ - 4:1 в пользу "Сити".
22'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Варди! Джейми принял передачу от Барнса, разогнался и перебросил Эдерсона! Гол! 0:1!
19'
Опасный момент
Варди отдал шикарную передачу на Барнса! Харви не смог принять пас партнера.
17'
Опасный момент
Пожар во вратарской "Лестера"! Марез катнул на Жезуса! Удар нанес Габриэл! Шмейхель! Кипер гостей в полном порядке!
14'
Опасный момент
Марез отдал на Де Брюйне с правого фланга. Удар Кевина! Мимо створа!
12'
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Сити".
10'
Моментов нет. Идет борьба в районе центрального круга.
8'
Защитники "лис" держат мяч на своей половине. "Сити" активно прессингует гостей.
6'
Стерлинг прострелил с левого фланга. Мяч попал в защитника "Лестера".
5'
Хозяева держат мяч в середине поля и пытаются играть в ширину. Гости отошли за линию мяча и ждут ошибки соперника.
3'
Гюндоган нанес удар со средней дистанции после позиционной атаки "Сити". Мяч летит выше ворот.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майк Дин.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне, Гюндоган, Б. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг. Запасные: Браво, Зинченко, Канселу, Гарсия, Родри, Агуэро, Фоден.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Варди. Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Грей, Олбрайтон, Прат, Ихеаначо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча АПЛ: "Манчестер Сити" - "Лестер". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Манчестер Сити - Лестер Сити 21.12.2019, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 21.12.2019
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Манчестер Сити (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Манчестер Сити, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 06.05.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Лестер Сити можно посмотреть 21.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Оксфорд Юнайтед - 18.12.2019, в рамках чемпионата Кубок Лиги Англия 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Эвертон - 18.12.2019, в рамках чемпионата Кубок Лиги Англия 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча Манчестер Сити - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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