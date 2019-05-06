Манчестер Сити - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 21.12.2019
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Манчестер Сити (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Манчестер Сити, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 06.05.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Оксфорд Юнайтед - 18.12.2019, в рамках чемпионата Кубок Лиги Англия 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.
Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Эвертон - 18.12.2019, в рамках чемпионата Кубок Лиги Англия 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.
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