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Бавария - "РБ Лейпциг" онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 09 февраля 2020, 19:00 - Альянц Арена
Главный судья: Марко Фриц (Германия)
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
0 - 0
Обновить
71'
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
50%
Ничья
25%
"РБ Лейпциг"
25%
П1: 1.46 Х: 5.3 П2: 6.7 ТБ 4: 26 ТМ 4: 1.01
Интересные факты
  • Bayern have won 18 of their last 21 home matches (Bundesliga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 15 of Bayern's last 16 games (Bundesliga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 11 of RBL's last 12 games (Bundesliga).
  • Bayern have scored at least 3 goals in 5 of their last 6 matches (Bundesliga).
  • RBL have scored at least 2 goals in 10 of their last 11 matches (Bundesliga).
  • Bayern have kept a clean sheet in their last 3 home matches against RBL in all competitions.
  • Bayern have won their last 3 home matches against RBL in all competitions.
  • RBL are undefeated in 10 of their last 11 matches (Bundesliga).
  • RBL have conceded at least 2 goals in 5 of their last 6 away matches (Bundesliga).
Личные встречи
Бавария
5
Побед
8
Игр
1
Побед
"РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 "РБ Лейпциг" 1 - 1 Завершен Бавария
Кубок Германии 2020
25.05.2019 - 21:00 "РБ Лейпциг" 0 - 3 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
11.05.2019 - 16:15 "РБ Лейпциг" 0 - 0 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
19.12.2018 - 21:30 Бавария 1 - 0 Завершен "РБ Лейпциг"
Последние матчи - Бавария
Кубок Германии 2019/2020
05.02.2020 - 21:30 Бавария 4 - 3 Завершен Хоффенхайм В
Чемпионат Германии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Майнц 1 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
25.01.2020 - 19:30 Бавария 5 - 0 Завершен Шальке В
Чемпионат Германии 2019/2020
19.01.2020 - 16:15 Герта 0 - 4 Завершен Бавария В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Нюрнберг 5 - 2 Завершен Бавария П
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Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Кубок Германии 2019/2020
04.02.2020 - 19:15 Айнтрахт 3 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" П
Чемпионат Германии 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 "РБ Лейпциг" 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 Айнтрахт 2 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" П
Чемпионат Германии 2019/2020
18.01.2020 - 19:30 "РБ Лейпциг" 3 - 1 Завершен "Унион" В
Чемпионат Германии 2019/2020
21.12.2019 - 16:15 "РБ Лейпциг" 3 - 1 Завершен Аугсбург В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
50%
Ничья
25%
"РБ Лейпциг"
25%
П1: 1.46 Х: 5.3 П2: 6.7 ТБ 4: 26 ТМ 4: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Дани
  • 3
    Ангелино
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 7
    Марсель Забитцер
    Полузащитник
  • 14
    Адамс Tyler
  • 23
    Марцель Хальстенберг
    Защитник
  • 5
    Дайо Упамекано
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
Запасные игроки
  • 10
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 24
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 35
    Джошуа Зиркзи
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 17
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 9
    Юссуф Поульсен
    Нападающий
  • 21
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 26
    Этан Ампаду
    Полузащитник
  • 22
    Норди Мукиеле
  • 28
    Ивон Мвого
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
63'
Опасный момент
Шикарный прострел от Нунку с левого фланга! Вернер! Тимо пробил мимо штанги!
60'
Замена
Замена у "Баварии". Коутиньо сменил Гнабри.
58'
Офсайд
Вернер взял пример у Нкунку. Офсайд у Тимо.
57'
Желтая карточка
Киммих получил желтую за грубую игру.
55'
Офсайд
Фриц зафиксировал офсайд у Левандовски. Пенальти не будет.
54'
Арбитр советуется с ассистентом на предмет офсайда у Левандовски. Ждем решения Фрица.
54'
Мюллер отдал на ход Левандовски. Роберт упал на газон в борьбе с соперником. Арбитр указал на "точку". Пенальти!
53'
Офсайд
Нкунку снова попал в положение вне игры.
51'
Киммих навесил со штрафного. Левандовски мог пробивать, но Забитцер опередил Роберта.
50'
Желтая карточка
Упамекано получил желтую карточку за фол против Мюллера.
49'
Мяч находится в центральной зоне. Моментов не наблюдается.
46'
Опасный момент
ЗАБИТЦЕР! Огонь по самолетам! Мяч отскочил к Забитцеру. Марсель пробил с 12-ти метров! Над перекладиной!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
42'
Вернер отдал низом на Ольмо, но передача не дошла до адресата.
39'
Опасный момент
Левандовски пробил в касание после подачи Мюллера! Хальстенберг вынес сферу с линии ворот!
37'
Гнабри сместился в центр с левого угла штрафной! Удар! Мяч летит мимо цели.
36'
Желтая карточка
Лаймер получил желтую за грубую игру. Кончилось терпение у арбитра.
35'
Анхелиньо срубил Горецку, но не получил от арбитра желтую карточку. Фриц пожалел игрока.
33'
Опасный момент
Павар прострелил с правого фланга! Тьяго! Тьяго с мячом! Можно бить! Тьяго попал в соперника.
30'
"Бавария" держит мяч под контролем, но моментов не наблюдается. "Лейпциг" почти не прессингует соперника.
28'
Лаймер сфолил против Дэвиса. Свободный для "Баварии".
26'
Опасный момент
Левандовски пробил с линии вратарской после прострела Гнабри! Мяч попал в соперника!
25'
Офсайд
Нкунку оказался в офсайде.
24'
Опасный момент
Забитцер подключил Вернера. Тимо пробил с левого полуфланга! Мяч летит мимо ближнего угла!
22'
Павар грубо сыграл против Вернера. Тимо приходит в себя.
20'
Офсайд
Нкунку в положении вне игры.
18'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Баварии".
16'
Дэвис прострелил с левого фланга. Мяч прошел мимо Тьяго. Защитник гостей вынес мяч подальше от своей штрафной.
14'
Забитцер пробил с дальней дистанции. Мяч летит мимо створа.
13'
Инфо
Владение мячом - 81%/19% в пользу "Баварии".
11'
Опасный момент
Дэвис прострелил слевого фланга. Мюллер не стал бить и катнул на Горецку! Леон пробил в соперника.
8'
Павар пробил головой из-под после подачи Киммиха с углового. Мяч летит мимо штанги.
5'
Опасный момент
Дальний удар Тьяго! Гулачи в полном порядке!
5'
Атака гостей! Ольмо не успел за обостряющей передачей. Мяч перехвачен.
3'
Горецка не смог попасть по мячу после подачи партнера с правого фланга. "Лейпциг" отбился.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Марко Фриц.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Гнабри — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзи.
"РБ Лейпциг", стартовый состав: Гулачи - Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо - Забитцер, Лаймер, Адамс - Ольмо, Вернер, Нкунку. Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Шик, Мукиэле, Ампаду.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура Бундеслиги: "Бавария" - "РБ Лейпциг". Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Бавария - "РБ Лейпциг" 09.02.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой Бавария (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бавария (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "РБ Лейпциг" и Бавария в предыдущем футбольном матче 14.09.2019 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бавария - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 09.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Бавария - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против Хоффенхайм - 05.02.2020, в рамках турнира Кубок Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Айнтрахт - 04.02.2020, в рамках турнира Кубок Германии 2019/2020 и закончился победой команды Айнтрахт.

Следите за результатами матча Бавария - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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