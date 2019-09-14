Бавария - "РБ Лейпциг" онлайн трансляция матча

Поединок между командой Бавария (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч начнется на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Бавария (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "РБ Лейпциг" и Бавария в предыдущем футбольном матче 14.09.2019 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против Хоффенхайм - 05.02.2020, в рамках турнира Кубок Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.
Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Айнтрахт - 04.02.2020, в рамках турнира Кубок Германии 2019/2020 и закончился победой команды Айнтрахт.
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