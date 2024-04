Кейн: Мы будем поддерживать Тухеля, пока он возглавляет Баварию

Форвард "Баварии" Харри Кейн поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля после выхода в полуфинальную стадию Лиги чемпионов.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Тухель покинет свой пост.

Harry Kane on Tuchel's celebration in the dressing room: "He's very proud of us. I said before that we'll stick behind Thomas for as long as he's here until the end of the season. He's giving everything to try to make us successful in this competition. We really feel we can come… pic.twitter.com/kk4l9qycDL