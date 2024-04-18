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Бавария - Арсенал 1:0. Арсенал без Александра Зинченко вылетел из Лиги Чемпионов. Обзор матча и видео гола
Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором матче четвертьфинала Лиги Чемпионов "Бавария" принимала у себя дома "Арсенал". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу немцев, первый матч они сыграли вничью 2:2.
Украинец Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных, на позиции украинца сыграл Такехиро Томиясу.
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Чемпионов "Бавария" - "Арсенал"
Мюнхен. "Альянц Арена".
"Бавария" - "Арсенал" 1:0
Гол: Йозуа Киммих (63')
Напомним, что когда в последний раз "Бавария" доходила до полуфинала Лиги Чемпионов, а это было в сезоне 2019/2020, они победили в турнире. Последний раз" "Арсенал" доходил до четвертьфинала Лиги Чемпионов в сезоне 2009/2010, они тогда проиграли "Барселоне" по итогам двух матче 6:3.
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