Лига Чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (первая игра – 2:2)

Бавария – Арсенал 1:0

Гол: Киммих 63

Как бы азартно команды не заканчивали первую дуэль, второй матч начался ожидаемо осторожно. При равном счёте ожидать иного расклада было бы наивно. Томас Тухель в сравнении с первой игрой лишился основной связки на левом фланге. Мазрауи вышел вместо дисквалифицированного Дэвиса, а Геррейру заменил травмированного Гнабри, выполняя ту же двойную роль с уклоном на нейтрализацию фланга Саки и Эдегора. В ответ Артета выпустил Томиясу налево с целью удержать монструозного Сане, в остальном был абсолютно стандартный состав.

Стартовые 20 минут были весьма сдержанными с обеих сторон. Обе команды без мяча перестраивались на 4-4-2 без агрессивного прессинга ("Арсенал" периодически всё же включался). Комично бегали друг за другом Мартинелли и Сане, помогая своим крайним защитникам защищаться друг против друга. На этом отрезке была попытка пристрелки издали от Мартинелли и Кейна при точности передач выше 90% (и осторожно пасовали, и не мешали друг другу в этом).

Дальше соперники обменялись короткими сильными отрезками, перед тем как снова убаюкать игру перед перерывом. Компактные 4-4-2 открывали дорогу Мусиале для игры между линий, который активно искал дуэли против Жоржиньо. Как и Жоржиньо, который в свою очередь находил зазоры перед оборонительным блоком соперника и обострял разрезающими передачами.

Первой включались "Бавария". Сначала прорвали редкостную попытку прессинга через Мусиалу, который опередил Жоржиньо, после чего запустил Мазрауи и Геррейру 2 в 1 по флангу. Португалец грамотно выждал подключения партнёра, и Мазрауи простреливал с угла вратарской, но вовремя вернулся Уайт. Затем Мусиала опустился за мячом ниже и довольно опасно пальнул издали.

В ответ напрягли Нойера Хавертц и Мартинелли. Обе комбинации запустил Жоржиньо. Сначала итальянец запустил экс-партнёра по "Челси" на кипера (был небольшой офсайд), но Нойер великолепно сыграл на опережение. После чего Жорж нашёл в штрафной Эдегора, а тот умудрился отдать на отклеившегося Мартинелли прямо в центре штрафной. Тот с перепуга зарядил прямо во вратаря.

На старте второго тайма сразу стала заметной работа "Баварии" над ошибками. Стали и внимательнее обороняться против того же Жоржиньо. А также заметно прибавили в атаке, наконец начав пользоваться свободой Киммиха, которая образовалась из-за зацикленности "Арсенала" на Сане (можно понять после первой игры). В итоге Киммих стал активнее ходить вперёд, а также получил лицензию на заход в центр и обострения.

Уже в дебюте половины это привело к двум попаданиям в каркас ворот в ходе одной атаки. Сане увёл двоих, пока его партнёр по флангу сместился в полуфланг и подал на ворвавшегося вторым темпом Горецку. Лерой головой пробил в штангу, как и Геррейру на добивании. Сразу после этого хозяева провели опасную контратаку, начало которой положил проход Мусиалы сквозь зону Жоржиньо.

Долгожданный прорыв случился после завершения первого часа игры, а в центре внимания снова были все те же персонажи. Сане наконец ускользнул от опеки, и после передачи Киммиха опасно ворвался в штрафную по лицевой. Подача Лероя была неудачной, но с противоположного фланга здорово исполнил Геррейру. Рафа дождался подключения Киммиха из глубины и положил ему мяч прямо на голову. И Йозуа, и Лерой в голевой атаке поочередно ускользнули от Мартинелли, которого явно перегрузили оборонительными задачами.

На концовку Артета снова выпустил Жезуса вместо Жоржиньо с переходом Хавертца в полузащиту. Также игру на левом краю освежил Троссард. Впрочем, желанный камбек "канонирам" повторить не удалось. Тем более, Тухель в коронной манере выходами Кима и Упамекано окончательно засушил игру. 1:0. Вместо желанной болельщиками жары в 1/4 в ответном матче мы ожидаемо стали свидетелями засушливой футбольной погоды. К которой никто не адаптируется лучше, чем Томас Тухель. Пожалуй, это можно назвать единственной ошибкой Артеты – играть в игру, в которой его оппоненту нет равных.

Бавария: Нойер – Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Чжэ, 76) – Горецка, Лаймер – Сане (Упамекано, 89), Мусиала, Геррейру – Кейн

Арсенал: Райя – Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86) – Эдегор, Жоржиньо (Габриэл Жезус, 68), Райс – Сака, Хавертц, Мартинелли (Троссард, 68)

Предупреждения: Лаймер 54 – Уайт 84