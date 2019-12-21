Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр.
Дата проведения матча: 22.02.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Манчестер Сити, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 21.12.2019 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Вулверхэмптон - 14.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 19.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.
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