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Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 февраля 2020, 19:30 - Кинг Пауэр
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 1
Обновить
84'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
46' Келечи Ихеаначо Вышел: Харви Барнс 58' Эмерик Лапорт Вышел: Николас Отаменди 62' Серхио Агуэро 77' Серхио Агуэро Вышел: Габриэл Жезус
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
21%
Ничья
32%
Манчестер Сити
47%
П1: 5.35 Х: 4.54 П2: 1.63 ТБ 3: 15 ТМ 3: 1.03
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Leicester's last 4 home games (Premier League).
  • There have been under 2.5 goals scored in Man City's last 3 games (Premier League).
Личные встречи
Лестер Сити
3
Побед
13
Игр
8
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
06.05.2019 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
26.12.2018 - 17:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Манчестер Сити
Кубок Лиги Англия 2018
18.12.2018 - 21:45 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
14.02.2020 - 21:45 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси Н
Кубок Лиги Англия 2019/2020
28.01.2020 - 21:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 21:30 Лестер Сити 4 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 15:45 "Бернли" 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
19.02.2020 - 21:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 "Шеффилд Юнайтед" 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
21%
Ничья
32%
Манчестер Сити
47%
П1: 5.35 Х: 4.54 П2: 1.63 ТБ 3: 15 ТМ 3: 1.03
Главные события
77'
Серхио Агуэро
Вышел: Габриэл Жезус
62'
Серхио Агуэро
58'
Эмерик Лапорт
Вышел: Николас Отаменди
Келечи Ихеаначо
Вышел: Харви Барнс
46'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
    46
  • 21
    Pereira Ricardo
  • 10
    Маддисон
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 26
    Прат Д.
  • 3
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 28
    Кристиан Фукс
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
    77 62
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
    58
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Мэтти Джеймс
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 5
    Уэс Морган
    Защитник
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 12
    Данни Уорд
  • 17
    Айосе Перес
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 21
    Давид Сильва
    Полузащитник
  • 27
    Канселу Жоау
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
79'
Опасный момент
Жезус пробил низом по центру! Шмейхель забирает мяч в руки.
77'
Замена
Замена у "Сити". Жезус сменил Агуэро.
76'
Перейра сместился с фланга в центр! Можно бить! Рикарду замешкался и упустил возможность пробить!
73'
Инфо
Статистика ударов в створ - 5:3 в пользу "Сити".
70'
Опасный момент
Пас на Варди! Удар с лета! Мимо створа!
67'
Инфо
Владение мячом - 68%/32% в пользу "Сити".
64'
Фернандиньо пробил головой после подачи с углового. Над перекладиной.
63'
Опасный момент
Агуэро нанес удар с близкой дистанции прямо в Шмейхеля! Кипер "лис" в огне!
62'
Незабитый пенальти
Агуэро не забивает! Шмейхель отразил мощный выстрел Серхио с "точки"! Сэйвище!
61'
Прат сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр посоветовался с ассистентом и указал на "точку". Пенальти!
58'
Замена
Замена у "Сити". Отаменди сменил Ляпорта.
56'
Варди отдал в обострение на Чилвелла. Слишком слабая передача.
54'
Опасный момент
Родри вывел на удар Де Брюйне! Кевин пробил! Шмейхель в полном порядке!
52'
Навес Перейры на Прата! Слишком сильная подача.
51'
Фол против Барнса в цетре поля. Свободный для "лис".
49'
Опасный момент
Атака хозяев! Варди пяткой пытался продлить передачу, но попал в защитника!
46'
Замена
Замена у "Лестера". Барнс сменил Ихеаначо.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Офсайд
Агуртправлмяч в сетку ворот Шмейхеля, но арбитр не засчитал взятие ворот. Офсайд.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Перейра пробил со средней дистанции. Эдерсон на месте.
42'
Арбитр не назначил пенальти. Будет угловой.
41'
Ихеаначо получает помощь медиков. Пауза в игре.
39'
Эдерсон снес Ихеаначо в своей штрафной. Арбитр остановил встречу. Пенальти?
37'
Опасный момент
Мэддисон нанес удар со штрафного! Эдерсон отбил сферу за лицевую. Угловой.
36'
Мэддисона сбили около чужой штрафной. Опасный стандарт для "лис".
33'
Де Брюйне неплохо пробил со штрафного. Сфера летит над перекладиной.
30'
Варди уже выбегал на ударную позицию, но Фернандиньо остановил Джейми в подкате.
29'
Мэддисон нанес удар со штрафного. Мяч попал в стенку и отлетел к Эдерсону.
28'
Ихеаначо упал на газон от фола соперника. Опасный штрафной для "Лестера".
24'
Опасный момент
Дальний удар от Де Брюйне! Мимо цели летит мяч.
23'
Инфо
Статистика ударов - 5:1 в пользу "Сити".
21'
Офсайд
Ихеаначо в офсайде.
19'
Опасный момент
Менди получил передачу от Родри и пробил в касание.Мяч задел Эванса и ушел за лицевую. Угловой.
17'
Опасный момент
Агуэро мягко сбросил на Гюндогана! Илкай пробил! Шмейхель перевел сферу на угловой.
14'
Де Брюйне сфолил в атаке. Свободный для "лис".
12'
Инфо
Владние мячом - 75%/25% в пользу "Сити".
10'
Опасный момент
Дальний удар Мареза! Без проблем для Шмейхеля!
8'
Опасный момент
КАК ТУТ НЕ ЗАБИТЬ?! Варди обыграл Фернандиньо и вышел на свидание с Эдерсоном! УДАР! ШТАНГА! Отличнейший момент упущен!
6'
Чилвелл вырвался в атаку, но не справился с мячом. Круглый ушел за пределы поля.
5'
Ихеаначо принял передачу из глубины, но не смог обработать мяч. До обострения не дошло.
2'
Передача Де Брюйне на Агуэро не дошла до адресата. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Пол Тирни.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель - Сеюнджю, Эванс, Фухс - Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат, Чилвелл - Ихеаначо, Варди. Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Олбрайтон, Барнс, Джеймс, Перес.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди - Родри - Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Агуэро. Запасные: Браво, Стоунз, Канселу, Отаменди, Д. Силва, Габриэль Жезус, Фоден.
Добрый вечер,дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: "Лестер" - "Манчстер Сити". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Лестер Сити - Манчестер Сити 22.02.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр.

Дата проведения матча: 22.02.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Манчестер Сити, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 21.12.2019 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Манчестер Сити можно посмотреть 22.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Вулверхэмптон - 14.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 19.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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