Гент - Рома онлайн трансляция матча

Поединок между командой Гент (Гент) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Геламко.
Дата проведения матча: 27.02.2020
Время начала матча: 19:55
История противостояний между клубами Гент (Гент) и командой Рома (Рим):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Рома и Гент в предыдущем футбольном матче 20.02.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Прошедший матч команды Гент был сыгран против Рома - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Рома.
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Лечче (Ита)(Stat) - 23.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Рома.
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