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Гент - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 27 февраля 2020, 19:55 - Геламко . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Хосе Мария Санчез Мартинес (Испания)
Рейтинг матча:
Гент
Гент
1 - 1
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69'
Рома
Рим
Ход матча
25' Джонатан Дэвид 27' Роман Безус 29' Джастин Клюйверт 42' Верету Джордан
51' Лоран Депуатр 62' Спинаццола Леонардо
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Гент
33%
Ничья
17%
Рома
50%
П1: 2.816 Х: 3.72 П2: 2.51 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • Roma have won their last 3 matches against Gent in all competitions.
Личные встречи
Гент
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Рома
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Гент
Последние матчи - Гент
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Гент П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.01.2020 - 13:30 Ингольштадт 2 - 3 Завершен Гент В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.01.2020 - 12:00 Ингольштадт 0 - 0 Завершен Гент Н
Чемпионат Бельгии 2019/2020
26.12.2019 - 21:15 Стандард 0 - 1 Завершен Гент В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 22:00 Гент 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
23.02.2020 - 20:30 Рома 4 - 0 Завершен Лечче (Ита)(Stat) В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Гент В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 2 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2019/2020
07.02.2020 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.02.2020 - 21:45 Сассуоло 4 - 2 Завершен Рома П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Гент
33%
Ничья
17%
Рома
50%
П1: 2.816 Х: 3.72 П2: 2.51 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Главные события
Спинаццола Леонардо
62'
Лоран Депуатр
51'
42'
Верету Джордан
29'
Джастин Клюйверт ГООЛ!
Роман Безус
27'
ГООЛ! Джонатан Дэвид
25'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Лоран Депуатр
    Нападающий
    51
  • 0
    Джонатан Дэвид
    25
  • 0
    Роман Безус
    Полузащитник
    27
  • 0
    Вадис Одиджа-Офоэ
  • 0
    Элиша Овусу
    Полузащитник
  • 0
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 0
    Микаэль Лустиг
    Защитник
  • 0
    Микаэль Нгадеу-Нгаджуи
  • 0
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 0
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 0
    Thomas Kaminski
  • 0
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 0
    Карлос Перес
  • 0
    Хавьер Пасторе
    Полузащитник
  • 0
    Диего Перотти
    Полузащитник
  • 0
    Бриан Кристанте
  • 0
    Верету Джордан
    42
  • 0
    Спинаццола Леонардо
    62
  • 0
    Федерико Фасио
    Защитник
  • 0
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 0
    Александар Коларов
    Защитник
  • 0
    Lopez Pau
  • 0
    Джастин Клюйверт
    29
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
65'
Замена
Безус уступает место на поле Чакветадзе, а Депуатра заменил Квилитая
65'
Опасный момент
Оджиджа-Офоэ переправлял мяч из центральной зоны, немного не попал в цель
64'
Дэвид стрелял издали - в метре над перекладиной пролетел мяч
62'
Желтая карточка
Спинаццола Леонардо (Гент) грубо обошелся с Безусом, привез штрафной и получил предупреждение
61'
Страсти накаляются, Клюйверт и Кумс потолкались в центре поля
60'
Рома даже не контратакует, уж слишком пассивно выглядят хозяева, сосредоточившись на обороне
59'
Смоллинг играет на опережении и прерывает пас Безуса в штрафную
56'
Оджиджа-Офоэ сместился в центр и пробил намного выше цели - хорошо, что почти каждая атака Гента завершается ударом, плохо, что эти удары очень неточные
54'
Уголовой
Корнер гости разыграли очень неудачно, едва римляне не провели контратаку
52'
Джеко пробил на силу, поспешил и не попал в цель
51'
Желтая карточка
Лоран Депуатр (Гент) наказан горчичником за грубую игру
50'
Гент слабее начинает вторую половину встречи, не хватает агрессии
48'
Мхитарян завершал атаку ударом из пределов штрафной, мяч свалился с ноги и очень неточным получился удар
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Дэвид рвался к воротам, от одного защитника убежал, а вот от второго не успел
42'
Желтая карточка
Верету Джордан (Рома) срывает контрвыпад гостей - это желтая карточка
40'
Уголовой
Пластун выиграл борьбу и пробивал по воротам после навеса с углового, далековато от ворот пролетел мяч
38'
Много фолов в последнее время, Манчини сбивает Дэвида недалеко от ворот
36'
Уголовой
Хорошо угловой разыграли подопечные Фонсеки, Джеко пробивал с хорошей позиции, немного точности ему не хватило
34'
Кумс замахнулся для удара с 20-ти метров и попал по ноге сопернику, каждый раз чуть быстрее оказываются римляне
31'
Сказывается класс Ромы, хотя ошибки хозяева иногда допускают
29'
Гоооол!!!
Проспала оборона гостей рывок Джастина Клюйверта и пас Мхитаряна, один в один вышел форвард и обыграл голкипера. Рома быстро сравнивает счет 1:1 (и 1:2 по сумме двух матчей)
27'
Желтая карточка
Роман Безус (Гент) сбил Мхитаряна, сорвал атаку и сразу наказан желтой
25'
Гоооол!!!
Джонатан Дэвид подставляет ногу и отправляет мяч в ворота из пределов штрафной. Гент выходит вперед 1:0. А ассистировал Дэвиду украинец Роман Безус.
23'
Опасный момент
Хорошая массивная атака бельгийской команды, Рома не могла вынести мяч, лишь защитники заблокировали три удара по воротам. С большим трудом отбились "волки"
20'
Сразу же ответ Гента, Депуатр немного замешкался и Рома всей командой вернулась на свою половину поля
19'
Коларов оказался в штрафной и мог пробить головой, впрочем, не получилось
17'
Римляне позволяют играть сопернику, сами отходят назад и закрываются в штрафной, пока это работает и гости создали немного острых ситуаций
14'
Солиднее выглядит Рома, лучше контролирует мяч, но Гент активнее и больше нацелен на атаку
13'
Офсайд
Снова во вне игры залез футболист Гента
11'
Идет хороший обмен атаками, в центре мяч не задерживается, такой настрой всегда нравится болельщикам
9'
Еще один удар Безуса заблокировали
8'
А вот и первый удар Гента - Роман Безус целился в дальний угол, но вратарь прочитал момент и взял удар
6'
Безус разогнал атаку на левом фланге, но затем перевод на правый край и потеря мяча
4'
Офсайд
Вне игры у гостей, Давид действовал невнимательно
3'
Гент старается освоиться на поле и перекатівает мяч с фланга на фланг
1'
Опасный момент
Коларов пробивал на силу с острого угла, очень опасно, в дальнюю штангу попал мяч
Свисток
Матч начался
Рома: 13. Пау Лопес, 6. Смоллинг, 23. Манчини Дж., 11. Коларов, 77. Мхитарян, 4. Кристанте, 21. Верету, 37. Спинаццола, 31. Перес К., 99. Клюйверт, 9. Джеко.
Гент: 1. Камински, 5. Нгаду-Нгаджи, 15. Мохаммади, 6. Овусу Э., 8. Оджиджа-Офоэ, 9. Безус, 24. Кумс, 32. Пластун, 14. Кастро-Монтес, 16. Давид Дж., 29. Депуатр
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЕ Гент - Рома.
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Анонс матча Гент - Рома 27.02.2020, Лига Европы

Поединок между командой Гент (Гент) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Геламко.

Дата проведения матча: 27.02.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Гент (Гент) и командой Рома (Рим):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Рома и Гент в предыдущем футбольном матче 20.02.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гент - Рома можно посмотреть 27.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Гент - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший матч команды Гент был сыгран против Рома - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Лечче (Ита)(Stat) - 23.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Рома.

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