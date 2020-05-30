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Колос - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 мая 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 2
Матч завершен
Десна
Чернигов
Ход матча
18' Максим Имереков
64' Денис Фаворов 84' Егор Картушов
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
13%
Десна
56%
Личные встречи
Колос
3
Побед
7
Игр
3
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 14:00 Колос 2 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
17.08.2019 - 17:00 Десна 0 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2017/2018
18.11.2017 - 13:00 Колос 0 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна В
Показать больше
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
13%
Десна
56%
Главные события
84'
Егор Картушов ГООЛ!
64'
Денис Фаворов ГООЛ!
18'
Максим Имереков
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Антон Яшков
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 8
    Smyrnyi Evgen
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
    18
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
    64
Запасные игроки
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 10
    Morozko E.
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 13
    Хлебас Дмитрий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
    84
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 26
    Ефим Конопля
Тренеры
Трансляция
90+5'
Свисток
Матч окончен! "Десна" одолела "Колос" со счетом 2:0! Спасибо за внимание!Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90+2'
Замена
Двойная замена у "Десны". Гитченко сменил Филиппова. Ераков сменил Домбровского.
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
87'
Офсайд
Будковскй в офсайде.
86'
Замена
Замена у "Десны". Будковский сменил Тотовицкого.
86'
Замена
Замена у "Колоса". Сорокин сменил Милько.
84'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Филиппов обыграл Гавриша и скинул на Картушова. Удар Егора! 0:2!
83'
Замена
Замена у "Колоса" Бондаренко сменил Вильхамссона.
82'
Замена
Двойная замена у "Колоса". Морозко сменил Смирного. Костышин сменил Лысенко.
80'
Замена
Замена у "Десны". Конопля сменил Калитвинцева.
79'
Опасный момент
Дальний удар Домбровского! Выше ворот летит сфера.
78'
Желтая карточка
Емец получил желтую за фол против Калитвинцева.
76'
Опасный момент
Фаворов пробил после подачи Картушова. Яшков отбил перед собой! Добивание Филиппова! Штанга! Каркас ворот спас "Колос"!
74'
Опасный момент
Тамм пробил после подачи партнера с правого фланга. Мимо створа летит мяч.
73'
Желтая карточка
Петров получил желтую за фол против Филиппова.
72'
Замена
Замена у "Колоса". Кожушко сменил Ильина.
70'
Опасный момент
Емец навесил с левого фланга. Паст вынес мяч кулаками.
69'
Желтая карточка
Фаворов получил желтую за грубый фол.
69'
Желтая карточка
Будковский получил желтую на скамейке запасных за неспортивное поведение.
68'
Незабитый пенальти
ПАСТ! Гавриш пробил с точки! Паст парировал этот выстрел!
66'
Вильхамссон упал в чужой штрафной. Арбитр указал на "точку". Пенальти!
65'
Опасный момент
Удар от Смирного! Паст! Евгений Паст в полном порядке!
64'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Тотовицкий навесил с левого фланга. Фаворов пробил головой с линии вратарской! Мяч в сетке! 0:1!
63'
Желтая карточка
Милько получил желтую за грубую игру.
60'
"Десна" владеет мячом. Колос прижался к своим воротам.
58'
Ильин сфолил против Мостового. Свобдный для "Десны".
56'
Опасный момент
Картушов скинул на Тотовицкого. Тотовицкий пробил! Мяч попал в соперника!
54'
"Десна" владеет мячом. Черниговцы ищут свободные зоны в обороне хозяев.
52'
Офсайд
Вильхассон в положении вне игры.
50'
Смирный отдал на Ефремова. Передача не дошла до адресата.
48'
Офсайд
Картушов в офсайде.
46'
Замена
Замена у "Десны". Картушов сменил Гуцуляка.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Моментов не наблюдается. "Десна" контролирует мяч.
40'
Дальний удар от Калитвинцева! Мимо створа.
39'
Яшков вышел из ворот и перехватил навес соперника из глубины.
37'
Опасный момент
Смирный принял пас от Лысенко! Удар! Паст забирает мяч в руки.
35'
Суматоха в штрафной "Десны"! Паст хотел выбить мяч и врезался в Фаворова. Имереков подстраховал голкипера.
33'
Вильхамссон сфолил против Фаворова. Свободный для "Десны".
31'
Опасный момент
Мостовой здрово пробил с левого фланга! Мимо ворот!
28'
Немного упал темп встречи. "Колос" с мячом.
26'
Емец сфолил против Калитвинцева. Свободный для гостей
24'
Десна смогла перейти центр поля, но до атаки не дошло. "Колос" в глубокой обороне.
21'
Опасный момент
Богданов нанес дальний удар! Смирный не успел добить сферу!
18'
Желтая карточка
Имереков получил желтую за отмашку.
17'
Опасный момент
Лысенко снова обостряет! В ближний угол удар! Мимо створа!
16'
Опасный момент
Лысенко опасно пробил головой! Мимо штанги.
14'
Калитвинцев нанес удар из-за пределов штрафной! Яшков контролировал ситуацию.
11'
Опасный момент
Богданов пробил издали! Мимо створа!
10'
Опасный момент
Лысенко здорово пробил головой! Паст спасает ворота "Десны".
10'
Емец прострелил с левого фланга! Имереков заблкировал передачу соперника и вынес сферу на угловой.
8'
Желтая карточка
Гуцуляк получил желтую за фол против Ильина.
8'
Гуцуляк не смог пройти соперника на дриблинге. Мокрый газон помешал игроку.
6'
Моментов нет. Мяч держится в районе центрального круга.
5'
Опасный момент
Вильхамссон пробил после подачи с углового! Паст в полном порядке!
3'
"Колос" пытается комбинировать на чужой половине. "Десна" активно прессингует соперника.
1'
Опасный момент
Десна провела первую атаку! Защитники хозяев ликвидировали угрозу.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Юрий Иванов.
"Колос", стартовый состав: Яшков — Ефремов, Петров, Гавриш, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко. Запасные: Кучеренко, Парамонов, Черноморец, Д. Костышин, Сорокин, Кожушко, Морозко, Бондаренко, Максименко.
"Десна", стартовый состав: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Гуцуляк — Филиппов. Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гитченко, Конопля, Старенький, Будковский, Кузик.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура УПЛ: "Колос" - "Десна". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча Колос - Десна 30.05.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 30.05.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Десна в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Десна можно посмотреть 30.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Десна - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Колос - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Колос - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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