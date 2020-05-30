Колос - Десна онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 30.05.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Десна (Чернигов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Десна в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Десна - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Колос - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
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