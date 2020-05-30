Десна - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Колос 05.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 05.07.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Десна в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Динамо - 28.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 27.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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