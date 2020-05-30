  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Десна - Колос Смотреть онлайн
В тренде

Десна - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 июля 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
1 - 0
Обновить
18'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Десна
58%
Ничья
19%
Колос
23%
Личные встречи
Десна
3
Побед
7
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 14:00 Колос 2 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
17.08.2019 - 17:00 Десна 0 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2017/2018
18.11.2017 - 13:00 Колос 0 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна В
Показать больше
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Десна
58%
Ничья
19%
Колос
23%
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 77
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
Тренеры
Трансляция
15'
Домбровский запустил неудачный заброс в чужую штрафную из центра поля.
13'
Картушов не подал с левого фланга, но на дальнем углу вратарской мяч не достал Будковский.
11'
Против Картушова грубо сыграл на левом фланге атаки Емец.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Будковский уже опускаясь газон у в центре вратарской сумел затолкать мяч в сетку после прострела Хлебаса с левого фланга!
8'
Будковский не смог добраться до мяча после подачи Фаворова с правого фланга.
6'
Милько сбил Кузыка во время рывка соперника по левому флангу.
5'
Фаворов перехватил прострел Смирного с правого фланга, который был осуществлен игроком Колоса после отбора мяча у Хлебаса.
4'
Будковский врезал по затылку Милько на чужой половине поля.
3'
Опасный момент
Картушов не смог дотянуться до мяча на дальней штанге во время прострела Хлебаса с левого фланга!
1'
И уже успел нарушить правила в чужой штрафной Будковский против Гавриша.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ефремов, Костышин, Кожушко, Антюх, Бондаренко.
Колос: Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Емец — Милько, Задоя – Богданов, Смирный, Морозко — Лысенко.
Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Филлиппов, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Имереков, Западня.
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Картушов — Огиря — Хлебас, Фаворов, Домбровский, Кузик – Будковский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и Колос из с. Ковалевка.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Атлетик Атлетик 0 Реал Реал 1 Завершен 14:00 - Сегодня "Бернли" 1 "Шеффилд Юнайтед" 1 Завершен 04:45 - Сегодня Гвадалахара Гвадалахара 2 Атлас Атлас 0 Завершен 02:45 - Сегодня УНАМ Пумас УНАМ Пумас 1 Круз Азуль Круз Азуль 4 Завершен 23:00 - Вчера Даллас Даллас 0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Десна - Колос 05.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 05.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Десна в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Колос можно посмотреть 05.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Динамо - 28.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 27.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Десна - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.