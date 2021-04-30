Десна - Колос онлайн трансляция матча

Во второй половине матча мы можем ответить предельное стремление Десны совершать атаки на ворота соперников, которое ничуть не было нивелировано удалением в их составе и пропущенным вторым голом. Черниговчане продолжали оказывать давления, и даже могли вырвать победу, однако это было бы несправедливым, по отношению к удачной игре гостей в первой половине матча.