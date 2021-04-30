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Десна - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 мая 2021, 13:45 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
2 - 2
Матч завершен
Колос
Ковалевка
Ход матча
27' Андрей Богданов 30' Кирилл Петров 45' Конопля, Юхум
46' Андрей Домбровский Вышел: Егор Картушов 46' Максим Имереков Вышел: Андрей Гитченко 47' Кирилл Петров 48' Владислав Огиря 53' Вячеслав Чурко 58' Александр Черноморец 59' Владислав Калитвинцев 63' Денис Костышин Вышел: Евгений Смирный 63' Вячеслав Чурко 66' Владислав Огиря 71' Андрей Богданов Вышел: Евгений Задоя 74' Сухотский, Артем Вышел: Мостовой Андрей 80' Вячеслав Чурко Вышел: Олег Ильин 80' Милко, Вадим Вышел: Павел Ориховский 81' Алексей Гуцуляк Вышел: Максим Дегтярёв 81' Владислав Кучерук 83' Никита Кравченко
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Десна
30%
Ничья
13%
Колос
57%
П1: 5.58 Х: 3.55 П2: 1.69
П1: 5.00 Х: 3.25 П2: 1.80
П1: 5.58 Х: 3.55 П2: 1.69
П1: 13.80 Х: 1.16 П2: 8.62
П1: 5.00 Х: 3.20 П2: 1.85
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
4
Побед
10
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 13:45 Десна 2 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 13:45 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 13:45 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Никита Кравченко
83'
Алексей Гуцуляк
Вышел: Максим Дегтярёв
81'
81'
Владислав Кучерук
80'
Вячеслав Чурко
Вышел: Олег Ильин
80'
Милко, Вадим
Вышел: Павел Ориховский
Сухотский, Артем
Вышел: Мостовой Андрей
74'
71'
Андрей Богданов
Вышел: Евгений Задоя
Владислав Огиря
66'
63'
Денис Костышин
Вышел: Евгений Смирный
63'
Вячеслав Чурко
ГООЛ! Владислав Калитвинцев
59'
58'
Александр Черноморец
53'
Вячеслав Чурко ГООЛ!
Владислав Огиря
48'
47'
Кирилл Петров
Андрей Домбровский
Вышел: Егор Картушов
46'
Максим Имереков
Вышел: Андрей Гитченко
46'
Конопля, Юхум
45'
30'
Кирилл Петров ГООЛ!
27'
Андрей Богданов
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Десна
30%
Ничья
13%
Колос
57%
П1: 5.58 Х: 3.55 П2: 1.69
П1: 5.00 Х: 3.25 П2: 1.80
П1: 5.58 Х: 3.55 П2: 1.69
П1: 13.80 Х: 1.16 П2: 8.62
П1: 5.00 Х: 3.20 П2: 1.85
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
    46
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
    45
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
    81
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
    74
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
    59
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
    46
  • 15
    Владислав Огиря
    Полузащитник
    66 48
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
    81
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
    80 63 53
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
    63
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
    71 27
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
    80
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
    58
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
    47 30
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
    83
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 89
    Александр Волков
    Полузащитник
  • 17
    Хлобас, Дмитрий
    Нападающий
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 8
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 71
    Kucherenko, Yevhenii
    Вратарь
  • 20
    Евгений Исаенко
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Lisitskiy, Vitaliy
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
5
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
7
Угловые
6
10
Штрафные
12
3
Офсайды
1
5
Удары в створ
2
9
Фолы
9
Сейвы
3
2
ЖК
5
1
КК
Трансляция
Во второй половине матча мы можем ответить предельное стремление Десны совершать атаки на ворота соперников, которое ничуть не было нивелировано удалением в их составе и пропущенным вторым голом. Черниговчане продолжали оказывать давления, и даже могли вырвать победу, однако это было бы несправедливым, по отношению к удачной игре гостей в первой половине матча.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:2! Классная феерия от обеих команд.
90+5'
Ильин с правого фланга подал в руки Пасту.
90+2'
Какие-то проблемы у Безбродько наблюдаем.
90'
Лысенко совершил выпад в левый фланг штрафной в контратаке, после ошибки соперников, но решил завершать его сам, вместо паса на пустые для партнера. Попал в защитника.
90'
Опасный момент
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 5 мин.
86'
VAR отметил попадание мяча в руку Тамму, после подачи углового с правого фланга и удара Петрова, но арбитры так и не пришли к пенальти.
84'
Гоооол!!!
ГОЛ! Абсолютно случайным образом Кравченко умудрился от правого угла вратарской своей команды перебросить Кучерука, перехватывая скидку от Дегтярева!
82'
Желтая карточка
Кучерук начал затягивать игровое время.
81'
Замена
Дегтярев сменил Гуцуляка.
79'
Замена
Милько заменен на Ориховского.
79'
Замена
Ильин вышел вместо Чурко.
77'
Офсайд
Заброс из глубины на Безбородько пришелся для форварда в офсайд.
74'
Замена
Мостовой вышел вместо Сухоцкого.
73'
Опасный момент
Смирный простреливал от лицевой с левого фланга, но Сухоцкий перехватил летящий на Чурко мяч.
71'
Офсайд
Пас Ермакова в левый фланг штрафной пришелся в офсайд для Безбородько в левый фланг штрафной.
70'
Замена
Богданова сменил Задоя.
68'
Все. Богданова вывело из игры это нарушение Огири.
66'
Вторая желтая
КРАСНАЯ! Огиря был удален за повторное предупреждение, полученное за накладку против Богданова.
65'
Желтая карточка
Желтую получил Чурко за фол против Калитвинцева на чужой половине.
63'
Замена
Смирный вышел на замену Костышину.
61'
Опасный момент
Над перекладиной отправил мяч Калитвинцев, завершив отскок мяча в центр штрафной от прострела с левого фланга в исполнении Картушова.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Калитвинцев мощным ударом со штрафного всадил мяч в правый верхний угол над голкипером!
59'
Желтая карточка
Желтую получил Черноморец за фол против Гуцуляка в полукруге у вратарской.
57'
Опасный момент
Паст парировал дальний удар Богданова с левого фланга атаки в дальнюю штангу!
55'
Ковалевка владеет инициативой в данные минуты.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Быстрая контратака левым флангом получилась у Колоса, а в завершении Лысенко нашел в штрафной Чурко, и полузащитник пробил низом в дальний угол!
50'
Черноморец ударом по ногам остановил продвижение Калитвинцева в правом фланге атаки.
48'
Желтая карточка
И тут же к Петрову побежал арбитр, который до этого на своей половине в верховой борьбе опасно сыграл против Безбородько.
47'
Желтая карточка
Огиря получил желтую за фол против Костышина в правом фланге обороны.
46'
Замена
Гитченко вышел вместо Имерекова.
46'
Замена
Картушов заменил Домбровского.
Свисток
Второй тайм начался!
Встреча между командами Рябоконя и Костышина в первом тайме проходила с достаточно высоким уровнем напряжения, так как ее результат является определяющим для обеих сторон. Десна раскачивала обстановку на старте поединка, но вновь умудрилась пропустить после стандартного положения, после чего Колосу удалось свести игру в мелкий фол, с минимальным количеством опасных моментов у обоих ворот.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Черноморец получил отмашку от Конопли, играя в верховой мяч в левом фланге своей штрафной.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
44'
Опасный момент
Удар Костышина из полукруга у штрафной прошел в сторону от правой штанги!
43'
Футболисты обеих команд вновь на поле.
41'
Очередная пауза у нас. Столкновение головами между Имерековым и Антюхом в левом фланге штрафной гостей.
38'
Умудрились как-то разбить губу Милько во время тесной борьбы, при подаче углового с правого фланга.
35'
Богданов решил бить с дальнего штрафной, но взял выше и в сторону от левой штанги.
33'
Блокирована попытка Антюха пробить из правого фланга штрафной.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Точная подача от Богданова со штрафного на левом фланге доставила мяч точно на голову Петрову.
29'
Калитвинцев откровенно толкал в спину смещавшегося с левого фланга Костышина.
27'
Желтая карточка
Богданов движением руки отправил на газон в центре поля Калитвинцева.
25'
Домбровский лишь с фолом остановил Костышина, который проходил левым флангом.
23'
Опасный момент
Кучерук из-под ближней штанги потащил удар Гуцуляка с левого фланга штрафной!
21'
Заметен сегодня Ермаков. Вот сейчас, к примеру, Кравченко его толкнул в спину в центре поля.
19'
Офсайд
Ермакова нашла в центре чужой штрафной скидка от партнера, но защитник не смог пробить через себя точно, а затем и боковой своим флажком свел эпизод на нет.
17'
Чурко вернулся в оборону, преследуя Сухоцкого, и перехватил пас Ермакова у штрафной Колоса на партнера.
15'
Лысенко явно пошел прямой ногой против Сухоцкого в центре поля. Если не понял, за что дали фол, то это странно.
13'
Колос постарался верхом подгрузить мяч в чужую штрафную, но черниговчане отбились.
10'
Уголовой
Угловой на левом фланге для черниговчан завершился фолом Ермакова.
7'
Прострел с левого фланга от Калитвинцева был блокирован.
5'
Богданов пробивал из центра чужой штрафной, но стоящий рядом с ним Ермаков принял мяч на живот.
3'
Штрафной Колос разыграл неудачно.
2'
Тамм рукой блокировал подачу Кравченко с правого фланга.
1'
Безбородько на силу стрелял с правого фланга штрафной, практически с лицевой, но Кучерук снял мяч над вратарской!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучеренко, Гавриш, Золотов, Ориховский, Задоя, Смирный, Ильин, Хлебас, Исаенко.
Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов, Милько — Антюх, Костышин, Чурко — Лысенко.
Запасные: Литовка, Полегенько, Арвеладзе, Картушов, Чепурненко, Гитченко, Мостовой, Дегтярев, Волков.
Десна: Паст — Конопля, Имереков, Тамм, Ермаков, Сухоцкий — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Безбородько.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и ковалевский Колос.
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Анонс матча Десна - Колос 01.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 13:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Колос в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Колос можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Колос - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Десна - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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