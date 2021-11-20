Десна - Колос онлайн трансляция матча

Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 7 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка

Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 2, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 2 ничьи.

Колос Ковалёвка проиграл 3 выездных матчей подряд.

Десна Чернигов забивает 1.47 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и Колос Ковалёвка - 1.2.

Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 18% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 27% матчей.

Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).

Год назад, Десна Чернигов была на 3 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 7 месте с 21 очками.

Десна Чернигов забивает 2 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.2 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).

Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Команда Десна Чернигов выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (4) в Десна Чернигов. Volodymyr Lysenko получил 4 в Колос Ковалёвка.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Колос Ковалёвка проиграл 5 матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и Колос Ковалёвка - 3.2.

Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 27%.

В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает Колос Ковалёвка в последних 3 встречах.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.

Колос Ковалёвка пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Десна Чернигов не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-2 (Десна Чернигов дома) и 1-1 (Колос Ковалёвка дома).

Во время последних 10 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-13 в пользу команды Десна Чернигов

Колос Ковалёвка проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

За последние 5 встреч когда команда Десна Чернигов играла дома, команда Десна Чернигов выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Колос Ковалёвка. Разница голов 10-9 в пользу команды Колос Ковалёвка.

Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне