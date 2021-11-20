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Десна - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 ноября 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 1
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73'
Колос
Ковалевка
Ход матча
17' Евгений Задоя 20' Кирилл Петров 24' Андрей Богданов 28' Zolotov, Nikolay 45' Денис Безбородько
53' Евгений Селин 56' Евгений Новак Вышел: Половец, Александр 57' Ренан Вышел: Ника Сичинава
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Десна
58%
Ничья
17%
Колос
25%
П1: 3.89 Х: 2.03 П2: 3.30
П1: 2.40 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 3.89 Х: 2.03 П2: 3.30
П1: 3.89 Х: 2.03 П2: 3.30
П1: 2.60 Х: 2.44 П2: 3.50
Интересные факты
  • Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 7 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка
  • Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 2, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 2 ничьи.
  • Колос Ковалёвка проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Десна Чернигов забивает 1.47 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и Колос Ковалёвка - 1.2.
  • Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 18% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 27% матчей.
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Десна Чернигов была на 3 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 7 месте с 21 очками.
  • Десна Чернигов забивает 2 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.2 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).
  • Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда Десна Чернигов выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (4) в Десна Чернигов. Volodymyr Lysenko получил 4 в Колос Ковалёвка.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Колос Ковалёвка проиграл 5 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и Колос Ковалёвка - 3.2.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 27%.
  • В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает Колос Ковалёвка в последних 3 встречах.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • Колос Ковалёвка пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Десна Чернигов не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-2 (Десна Чернигов дома) и 1-1 (Колос Ковалёвка дома).
  • Во время последних 10 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-13 в пользу команды Десна Чернигов
  • Колос Ковалёвка проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 5 встреч когда команда Десна Чернигов играла дома, команда Десна Чернигов выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Колос Ковалёвка. Разница голов 10-9 в пользу команды Колос Ковалёвка.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 41% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
4
Побед
10
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос П
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Новости команд
Главные события
57'
Ренан
Вышел: Ника Сичинава
56'
Евгений Новак
Вышел: Половец, Александр
Евгений Селин
53'
Денис Безбородько
45'
28'
Zolotov, Nikolay
24'
Андрей Богданов
20'
Кирилл Петров
17'
Евгений Задоя
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Десна
58%
Ничья
17%
Колос
25%
П1: 3.89 Х: 2.03 П2: 3.30
П1: 2.40 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 3.89 Х: 2.03 П2: 3.30
П1: 3.89 Х: 2.03 П2: 3.30
П1: 2.60 Х: 2.44 П2: 3.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
    53
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
    45
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
    57
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
    24
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    17
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
    20
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
    56
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
    28
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 16
    Евгений Белич
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 1
    Sidorenko, Dmitry
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
5
Удары мимо
1
11
Штрафные
13
10
Фолы
11
2
Удары в створ
1
2
Блокировано ударов
1
3
Угловые
2
3
Офсайды
Сейвы
2
1
ЖК
4
1
КК
Трансляция
67'
Гоооол!!!
Колос выходит вперёд! Сичинава оказался в нужное время в нужном месте и ударом в касание отправил мяч мимо Литовки.
65'
Темп игры стал заметно выше после удавления Селина. Гости атакуют позиционно, хозяева рассчитывают на контратаки.
62'
Ильин не добирается до мяча после навеса с левого фланга.
60'
Колос активизировался, получив численное преимущество. Десна вынуждена обороняться.
56'
Замена
Сичинава и Павловец вышли на поле вместо Новака и Ренанна соответственно.
54'
Ренанн неудачно выполнил штрафной, отправив мяч на трибуны.
53'
Красная карточка
Десна остаётся в меньшинстве! Селин совершил фол последней надежды.
50'
Сафронов блокирует удар Чурко.
48'
Офсайд
Безбородько забивает, но гол не засчитан. Нападающий Десны находился в положении вне игры.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Ничейный первый тайм в Чернигове за небольшим преимуществом хозяев поля.
45'
Свисток
Перерыв.
45'
Желтая карточка
Безбородько не сумел нанести акцентированный удар по воротам, а затем нарушил правила, атаковав Волынца.
44'
Никто из партнёров не смог замкнуть подачу Богданова со штрафного.
42'
Отбиваются игроки Десны на стандарте.
41'
Ильин едва не воспользовался ошибкой Цымбалюка. Угловой выполнят гости.
38'
Волынец вовремя выходит из ворот и опережает Тотовицкого в борьбе за мяч.
36'
Офсайд
Забежал в офсайд Безбородько.
34'
Безбородько взял игру на себя и пробил из-за пределов штрафной. Мимо ворот.
29'
Удар Тотовицкого со штрафного пришёлся в стенку.
28'
Желтая карточка
Золотов откровенно сбивал Юрченко.
27'
Защитники Десны не пускают Ренанна к мячу, читая передачу с фланга.
24'
Желтая карточка
Ещё одна желтая для представителя Колоса. На этот раз Богданов предупреждён.
23'
Волынец уверенно играет на выходе и перехватывает навес Арвеладзе со штрафного.
19'
Желтая карточка
Петров ударил Безбородько сзади по ногам.
16'
Желтая карточка
Первое предупреждение в матче. Задоя отмахнулся от соперника.
14'
Арвеладзе выполнил рывок по флангу и, войдя в штрафную, пробил по воротам. Мяч прошёл выше цели.
12'
Опасный момент
Цымбалюк мог открывать счёт! Волынец потащил непростой удар под перекладину.
11'
Завийский берёт игру на себя и пробивает по воротам с дальней дистанции. Мяч, коснувшись защитника, уходит на угловой.
11'
Мяч сваливается с ноги у Болбата и уходит за пределы поля.
10'
Лайнсмен зафиксировал положение вне игры у Безбородько.
8'
Черноморец неточной передачей срывает перспективную атаку своей команды.
7'
Тотовицкий пасом нашёл в штрафной Безбородько, но тот не сумел нанести акцентированный удар.
6'
Контроль без продвижения наблюдаем мы в исполнении хозяев поля. Колос практически не встречается с мячом.
3'
Мяч под контролем Десны на первых минутах.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Десны: Литовка – Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат – Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий (к), Юрченко, Завийский – Безбородько.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Волынец – Черноморец, Новак, Петров, Золотов – Милько (к), Ильин, Задоя, Богданов, Чурко – Ренанн.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура УПЛ Десна – Колос.
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Комментарии(1)
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Tom Valentine (Bolintci)
21.11.2021 в 20:19
Зашибись профессионалы из свинарника... За полчаса - четыре желтых.
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Анонс матча Десна - Колос 21.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Колос в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Колос можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Львов - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Десна - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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