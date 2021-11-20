Десна - Колос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Колос в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Львов - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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