Десна – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.11.2021

Эти команды объединяет стремительный рост. Обе очень быстро после повышения до уровня УПЛ получили право представлять страну на международной арене. Но потом обе начали "затухать". Нынешний сезон проходит под знаком кризиса как для "Десны", так и для "Колоса". Но обе еще готовы сражаться.

"Десна" в предыдущем туре показала, что может быть прагматичной и рациональной. Это именно то, что и нужно в сложившейся ситуации. "Колосу" же просто нужно удержаться на плаву до прихода нового тренера, которым может стать весьма именитый специалист. Так что обе команды в сегодняшнем поединке готовы брать свое не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Посмотрим, чьи аргументы окажутся более весомыми.

УПЛ. 15-й тур. 21.11.2021

Чернигов. Стадион имени Ю. Гагарина

Арбитр в поле – Максим Козыряцкий

"Десна" 19:30 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ТК "Футбол 1"

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"Десна"

В последнее время очень много разговоров о проблемах "Десны" – кадровых, финансовых, ментальных. А результаты команды только добавляли хвороста в костер. Победа над "Львовом", одержанная перед паузой ФИФА, стала для черниговцев глотком свежего воздуха.

Тот матч показал, что "Десна" все еще способна быть прагматичной и рациональной. Показал, что тренеру и игрокам не безразличны результаты и собственная репутация. Но один матч можно списать на случайность. Для полного выздоровления требуется стабильность.

В матче со "Львовом" Александр Рябоконь использовал ротацию, оставив на скамейке основных Селина, Картушова, Арвеладзе, Юрченко. Сегодня перемен ожидаем в первую очередь в линии защиты: Масалов может уступить место Селину, а Картушов может выйти в полузащите. Тогда Безбородько сыграет на острие атаки, отправив Шевцова, игравшего со "Львова" в старте, в резерв.

Ориентировочный состав: Литовка – Болбат, Цымбалюк, Сафронов, Селин – Домбровский, Юрченко – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Безбородько

"Колос"

У "Колоса" состав в целом качественный, поэтому даже потеря Лысенко из-за дисквалификации не критична. Но проблемы ковалевцев выходят далеко за рамки кадрового наполнения. Проблемы заключаются в отсутствии идей, тренерской мысли. Поскольку командой до сих пор руководят бывшие помощники Руслана Костышина, выводы напрашиваются вот какие: "Колосу" нужно просто удержаться на плаву до зимнего антракта. А дальше будут какие-то шаги от руководства.

Если абстрагироваться от результата и принимать во внимание чисто содержание игры с "Шахтером" в последнем туре, то "Колос" явно не безнадежен. Но вопрос в том, смогут ли ковалевцы демонстрировать такое упрямство против каждого соперника, а не только против "Шахтера". Сегодня на первый план должен выходить именно характер. Иначе еще до зимы можно оказаться в глубокой яме.

Кроме Лысенко, кадровых потерь у "Колоса" нет. Владимира впереди заменит, скорее всего, Ника Ситчинова. Но есть еще вариант с Нуриевым на острие.

Ориентировочный состав: Волынец – Золотов, Петров, Новак, Черноморец – Милько, Богданов, Задоя – Чурко, Ильин – Ситчинава

"Десна" – "Колос". Статистика личных встреч

История противостояния не слишком богата, но интересна. "Десна" и "Колос" десять раз встречались между собой, и имеют практически одинаковые показатели успешности: четыре победы у черниговцев против трех у ковалевцев. Примечательно, что у каждой из команд в активе есть разгром соперника, но "Колос" громил "Десну" в Первой лиге, а "Десна" "Колос" – уже в УПЛ.

"Десна" – "Колос". Последние матчи команд

Победой над "Львовом" "Десна" прервала уже явно затянувшуюся неудачную серию. Также та победа стала для черниговцев только второй выездной в этом сезоне. Отметим, что во время окна ФИФА "Десна" сыграла товарищеский матч с "Олимпиком" и победила 1:0. Рябоконь стремится к тому, чтобы победное настроение перенести и на будущие официальные поединки.

"Колос" показал характер в последнем матче с "Шахтером", но не добыл результата. Поэтому у ковалевцев продолжается неудачная серия – пять подряд поражений, четыре из которых сухие. Если смотреть шире, то в семи последних официальных поединках шесть поражений. Это просто катастрофа.

"Десна" – "Колос". Турнирное положение команд

"Колос" бьется за то, чтобы не увязнуть в болоте зоны вылета. У "Десны" дела немного лучше, хотя о каких-то амбициозных целях тоже речи не идет. Однако победа может помочь черниговцам приблизиться к лидерам. "Колос" же в шаге от того, чтобы оказаться в зоне переходных матчей. Вскоре состоится важное сражение с прямым конкурентом "Минаем", хотя нужно постараться взять очки уже сегодня.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 6 ФК Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 0 7 Десна 14 6 3 5 17-21 -4 21 0 8 Верес 14 5 4 5 12-15 -3 19 0 9 Металлист 1925 14 6 1 7 16-22 -6 19 0 10 Рух 14 3 4 7 13-20 -7 13 0 11 ФК Львов 15 3 4 8 11-23 -12 13 0 12 Колос 13 3 2 8 8-21 -13 11 0 13 Черноморец 15 2 5 8 17-35 -18 11 0

"Десна" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Десна" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Десны" 1:0. У "Колоса" колоссальные проблемы с атакой. А в этом матче еще и Владимир Лысенко окажется вне игры. Поэтому нет оснований ожидать прорыва. У "Десны" проблемная защита, однако уверенность, обретенная в предыдущем туре, должна помочь сыграть надежно у своих ворот. Впереди результат даст высокий класс атакеров. Прогноз на сухую победу "Десны".