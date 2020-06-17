ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.
Дата проведения матча: 17.06.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Динамо в предыдущем футбольном матче 31.10.2018 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Львов - 22.05.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Заря - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.
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