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ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 17 июня 2020, 14:00
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 2
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перерыв
Динамо
Киев
Ход матча
9' Миккел Дуелунд 12' Владимир Шепелев 27' Sol Фран 39' Миккел Дуелунд 44' Алексей Шпак
Кто победит?
71 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
25%
Ничья
11%
Динамо
63%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Динамо
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Минай
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 16:00 Минск 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.01.2020 - 15:00 Дебрецен 2 - 5 Завершен ФК Минай В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.01.2020 - 17:45 Казинцбарцика 1 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
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Новости команд
Кто победит?
71 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
25%
Ничья
11%
Динамо
63%
Главные события
39'
Миккел Дуелунд ГООЛ!
27'
Sol Фран
12'
Владимир Шепелев
9'
Миккел Дуелунд ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Олег Допилка
    Защитник
  • 0
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 0
    Василий Пиняшко
  • 0
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 0
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 0
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 0
    Миккел Дуелунд
    39 9
  • 0
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 0
    Де Пенья Карлос
  • 0
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
    12
  • 0
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 0
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
  • 0
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 0
    Денис Попов
  • 0
    Sol Фран
    27
Запасные игроки
  • 0
    Алексей Шпак
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв
45+1'
Попович на выходе забирает навес от Пиварича, чаще использовать "второй этаж" киевляне
44'
Замена
Глагола (Минай) уступает место на поле Шпаку
43'
Офсайд
Вербич снова во вне игры
40'
Замена
Ткачук у хозяев выходит на поле вместо Вагина
39'
Гоооол!!!
Миккел Дуелунд (Динамо) снова прорывается через центр, обыгрывает вратаря и отправляет мяч в сетку, отметим отбор мяч Александром Андриевским и его точный пас на Дуелунда - 0:2.
37'
Для Миная это первая официальная игра после паузы, видно что еще не совсем физически готовы подопечные Кобина
35'
Опасный момент
Уух! Попович завозился с мячом у своих ворот, Дуелунд обокрал его и пробивал, сам голкипер исправил эту ошибку и отбил удар с близкого расстояния
33'
Игра продолжается, Вербич взял инициативу на себя, ворвался в штрафную и там потерял мяч
32'
Монзуль останавливает игру и смотрит ВАР-повтор, безконечно долгая пауза
29'
Динамо продолжает атаковать и наседает на ворота соперника
27'
Незабитый пенальти
Мимо. Фран Соль (Динамо) не реализовывает пенальти, низом рядом с правой штангой пролетел мяч.
26'
Опасный момент
Пенальти назначает Монзуль, Попович сбил Дуелунда в штрафной
25'
Опасный момент
А вот и шанс для закарпатцев - Нуриев стрелял из пределов штрафной, вырезал он мяч, но снова выше пролетает снаряд
23'
Смелая вылазка хозяев встречи завершилась без удара и сразу же Динамо через левый край прошло в штрафную, правда, Пиварич навесил не лучшим образом
21'
Киевляне контролируют игру, Минай больше действует на контратаках и не часто переходит центр поля
18'
Жичиков наносил удар метров с 35-ти - чуть выше перекладины пролетел мяч
16'
Желтая карточка
Вагин грубо врезал по ногам Андриевскому
14'
Уголовой
Шабанов пробивал после навеса в штрафную, не получилось у него "поймать мяч на ногу"
12'
Желтая карточка
Владимир Шепелев (Динамо) наказан за грубую игру против Глаголы
11'
Хороший момент у Соля, но с острого угла он не попал в цель
9'
Гоооол!!!
Миккел Дуелунд (Динамо) прорвался по центру и пробил в дальний угол, никто ему не помешал. Ассистировал датчанину Александр Караваев - 0:1.
7'
Офсайд
Вербич в офсайде
6'
Опасный момент
Де Пена пробивал по воротам, очень неплохо, но голкипер выиграл эту дуэль у форварда
4'
Динамо контролирует мяч в середине поля, пока без агрессии
Матч начался
Минай: 1. Попович, 3. Допилка, 15. Маткобожик, 29. Жичиков, 8. Вагин, 77. Оринчак, 7. Нуриев, 16. Глагола, 20. Пиняшко, 95. Стасюк
Запасные: 33. Кулинич А., 11. Гавриленко, 18. Кополовец, 23. Ткачук А., 24. Кича Ан., 10. Микуляк
Динамо: 71. Бойко, 4. Попов Д., 20. Караваев, 23. Пиварич, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 14. Де Пена, 30. Шабанов, 99. Дуэлунд, 18. Андриевский, 9. Фран Соль
Запасные: 1. Бущан, 16. Миколенко, 94. Кенджёра, 15. Цыганков, 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 11. Цитаишвили, 32. Каргбо-мл., 70. Русин
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Кубка Украины ФК Минай - Динамо.
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Комментарии(2)
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Джек Джонс (Вашківці)
17.06.2020 в 14:28
А з якого дива у Попова російський прапор?
Ответить
0
-1
НеШахтьор (Донецьк)
17.06.2020 в 14:27
соль.....
Ответить
0
0


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Анонс матча ФК Минай - Динамо 17.06.2020, Кубок Украины

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 17.06.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Динамо в предыдущем футбольном матче 31.10.2018 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Динамо можно посмотреть 17.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Львов - 22.05.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Заря - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Минай - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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