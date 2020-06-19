Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - СК Днепр-1 19.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021, матч пройдет на стадионе Ворскла им. Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 19.06.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 07.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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