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Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июня 2020, 19:00 - Ворскла им. Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 0
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68'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
8' Владимир Чеснаков 26' Игорь Когут 29' Павел Ребенок 39' Владислав Кулач
55' Максим Лопыренок
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
39%
Ничья
13%
СК Днепр-1
48%
П1: 3.085 Х: 3.3 П2: 2.35 ТБ 2: 13 ТМ 2: 1.02
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
0
Побед
5
Игр
3
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
17.08.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Клубные товарищеские матчи 2019
21.07.2019 - 18:00 Ворскла 3 - 4 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2020
07.04.2019 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
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Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
39%
Ничья
13%
СК Днепр-1
48%
П1: 3.085 Х: 3.3 П2: 2.35 ТБ 2: 13 ТМ 2: 1.02
Главные события
55'
Максим Лопыренок
Владислав Кулач
39'
Павел Ребенок
29'
26'
Игорь Когут
Владимир Чеснаков
8'
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 50
    Кане
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
    39
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
    29
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
    8
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
    26
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 18
    Юрий Павлик
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 18
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 71
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 7
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 31
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 44
    Арсений Батанов
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
63'
Резник забрал мяч в руки после подачи углового с правого фланга.
62'
Кане влез под удар от Степанюка из левой половины штрафной! А ведь форвард уже занес ногу для удара!
61'
Опасный момент
РЕЗНИК! КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА АБСОЛЮТНО МЕРТВЫЙ МЯЧ ОТ ГОЛКИПЕРА! Адамюк головой пробил с предельно близкой дистанции головой!
60'
Замена
Вместо Булецы вступил в игру Супряга.
59'
Супряга уже переоделся и готов выйти на поле.
58'
Желтая карточка
Желтая для Цурикова за опасный подкат в ноги Кулача на левом фланге обороны.
57'
Опасный момент
Хобленко вырезал прострел с левого фланга на ближний угол вратарской, откуда Когут пробил в падении из-под Альюна, но не попал в ближний!
55'
Желтая карточка
Лопыренок поднялся на чужую половину поля, где грубо наступил на ногу Степанюку.
54'
Хобленко не смог остановить мяч у чужой штрафной после передачи Булецы с левого полуфланга.
52'
Опасный момент
ШТАНГА! И никого на добивании рядом с ней! Когут головой пробросил мяч после успешной борьбы в воздухе на ближнем углу вратарской при подаче углового с левого фланга, но каркас ворот спас Резника от пропущенного!
50'
Васин не смог добраться до мяча после высокой передачи в глубину правого фланга атаки.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кане отобрал мяч у соперников на своей половине поля, после чего выдал рывок к чужой штрафной, где отдал мяч на левый фланг для Степанюка, который точно пробил в правый нижний угол!
46'
Замена
Не дошел до Булецы мяч после передачи с правого фланга на вход в штрафную. К слову, вместо Сватка в перерыве вышел Лопыренок.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Сваток успел выбить мяч из-под ног убегавшего один на один Кулача!
45+2'
Пуцлин на своей половине сбил с ног Когута.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.
44'
Передачу Васина с правого фланга вышли встречать сразу трое соперников в центре штрафной.
43'
Желтая карточка
Ди Франко получил предупреждение за ответный фол против Кулача на правом фланге обороны. Догнал.
41'
Навес Адамюка заставил мяч перелететь всех игроков в штрафной Резника.
39'
Желтая карточка
Кулач грубо сбил с ног Ди Франко вблизи к центральной линии.
37'
Скляр загрузил неточную подачу в левый фланг чужой половины.
35'
Тейлор забежал в глубину правого фланга после сильной передачи Ди Франко, откуда прострелить уже не успел.
35'
В центр поля переместилась борьба за мяч.
32'
Кулач перекрутил мяч во время попытки пробить с левого фланга.
31'
Опасный момент
Очень симпатичный сейв в прыжке от Резника после удара головой от Адамюка после подачи углового с правого фланга!
30'
Днепряне в атаке продолжают находиться. Подопечные Максимова решили отойти в глубокую оборону.
28'
Желтая карточка
Желтую получил Ребенок за фол против Тейлора у лицевой на левом фланге обороны.
26'
Желтая карточка
Когут получил предупреждение за подкат против Кане на чужой половине.
25'
Вновь Чеснаков выставил ногу, но форвард решил рисовать до конца.
24'
Желтая карточка
Хобленко получил желтую за симуляцию фола внутри чужой штрафной.
22'
Скляру разбили голову. Скорее всего, именно в том эпизоде с Хобленко это произошло.
21'
Вынесли мяч защитники после прострела Кане с левого фланга.
20'
Опасный момент
Хобленко упал в чужой штрафной после подката Скляра в центральной зоне, но защитник был первым на мяче.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кулач не сумел расстрелять голкипера после прострела с правого фланга, а вот Степанюк на добивании был очень успешен!
15'
Опасный момент
Хобленко продавил нескольких соперников на правом фланге чужой штрафной, но затем пробил точно в Резника!
12'
Когут упал на газон на правом фланге атаки, но Шурман дал право продолжать игру.
10'
Опасный момент
Кулач пробил из правой половины штрафной, но Юрчук намертво забрал мяч в руки!
9'
ПЕНАЛЬТИ НЕТ! Фантастика! Шурмана "съели" полтавчане, и он отменил свое решение!
8'
Желтая карточка
Фол был, как показал повтор. Просто наступил на ногу сопернику Владимир Чеснаков.
8'
А вот сбивал ли Чеснаков соперника?
7'
Вторая желтая
А вот и красная для главного тренера полтавчан! Максимов удален!
7'
Желтая карточка
Максимову желтая за покидание технической зоны.
7'
Активно спорят с арбитром игроки Ворсклы.
6'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Булеца упал в чужой штрафной!
5'
Навес с правого фланга от Баенко так и не дошел до Кулача.
5'
Начали команды очень активно поединок. Надолго с мячом никто не задерживается.
3'
Кулач сбросил мяч головой с правого фланга штрафной в центр, но Степанюка защитники к мячу так и не пустили.
2'
Прострел Тейлора с правого фланга был погашен защитниками.
1'
С фола против Адамюка на чужой половине начал игру Ребенок.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Клищук, Лопыренок, Полевой, Чичиков, Батагов, Снижко, Коркишко, Ярмолюк, Супряга.
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Кравченко, Когут — Ди Франко, Тейлор, Булеца — Хобленко.
Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Дубко, Луизао, Павлюк, Шехич, Кравчук.
Ворскла: Резник — Баенко, Чеснаков, Альюн, Ребенок — Скляр, Пуцлин — Васин, Кане, Кулач — Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Ворскла - СК Днепр-1 19.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021, матч пройдет на стадионе Ворскла им. Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 19.06.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1 можно посмотреть 19.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 07.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Ворскла - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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