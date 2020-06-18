Ворскла - Днепр-1: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур

19 июня. Полтава. Стадион "Ворскла". Начало в 19:00

"Ворскла" (Полтава) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Денис Шурман

Ассистенты: Александр Павлинов и Виталий Сухин

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

"Днепр-1" даже с игрой в запасе продолжает уверенно возглавлять нижнюю шестёрку УПЛ. У СК 34 балла - сразу на семь меньше у "Мариуполя". "Ворскла" также с игрой в запасе (оба коллектива должны были сыграть с "Карпатами", но встречи перенесли) делит с "Олимпиком" девятую и десятую строчки. У обоих команд по 23 очка.

после карантина полтавчане и днепряне провели по два официальных поединка. Подопечные Максимова дважды сыграли вничью 1:1, а у Д1 - две победы. Отметим, что во всех послекарантинных матчах как "Ворсклы", так и "Днепра", обязательно забивали обе команды.

на первом этапе УПЛ соперники расписали результативную ничью в Полтаве (1:1), а на "Днепр-Арене" выиграли хозяева (1:0).

кроме этих двух встреч можно также вспомнить, что в первом полугодии 2019-го днепряне обыграли "Ворсклу" в Кубке Украины 2:0. Таким образом, полтавский коллектив ещё ни разу в истории не побеждал "Днепр-1".

у "Днепра-1" четырёхматчевая победная серия, которая началась ещё до карантина и до начала второго этапа УПЛ. "Спортклубовцы" с общим счётом 10:2 обыграли "Мариуполь" (дважды), "Олимпик" и "Львов".

"Ворскла" же напротив - на втором этапе ещё не побеждала: три ничьи с одинаковым счётом 1:1.

полтавчане ещё ни разу не проиграли в 2020 году в родных стенах. Правда, и провести успели всего три встречи (с "Шахтёром", "Олимпиком" и "Львовом").

Составы

"Ворскла"

Не сыграют: Пердута, Сапай (оба - дисквалификации), Луизао (под вопросом)

Полтавчане в игре с "Мариуполем" потеряли два важных элемента обороны: сегодня не сыграют Пердута и Сапай. Ожидаем, что их заменят Кане и Якубу соответственно. В таком случае место Кане в полузащите займёт Ребенок. Также будет интересно посмотреть, кому на позиции правого вингера доверится Максимов: Васину или Шехичу.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Кане, Чеснаков, Ндиайе, Якубу - Пуцлин, Скляр - Ребенок, Степанюк, Шехич - Кулач.

"Днепр-1"

Не сыграют: все в строю

У днепрян есть резерв для ротации. Но мы ожидаем, что выйдет приблизительно тот же состав, который две недели назад обыграл "Олимпик". Из изменений возможна рокировка Когута на Вакулко в середине поля, появление Назаренко на каком-то из двух флангов полузащиты и выход Хобленко вместо Супряги в нападении.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Лопырёнок, Адамюк - Кравченко - Булеца, ди Франко, Когут, Тейлор - Супряга.

Прогноз на матч Ворскла - Днепр-1

Оба соперника во всех играх второго этапа обязательно забивали, да и очный поединок в Полтаве прошлым летом также завершили результативным миром. И "Ворскла", и "Днепр-1" в предыдущих матчах не довели до гола много своих моментов. Может, на этот раз удастся поправить реализацию? У полтавчан в придачу будут солидные проблемы в обороне - это также может стать предвестником результативной игры.

Ставка: обе забьют за 1,73

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