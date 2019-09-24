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Вильярреал - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 05 июля 2020, 23:00 - Керамика
Главный судья: Карлос Дель Серро (Испания)
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
17%
Ничья
25%
Барселона
58%
П1: 4.94 Х: 4.4 П2: 1.705 ТБ 2: 17 ТМ 2: 0
Интересные факты
  • Barcelona are undefeated in their last 23 matches against Villarreal in all competitions.
  • Barcelona have scored at least 2 goals in their last 6 matches against Villarreal in all competitions.
  • Villarreal have kept a clean sheet in 5 of their last 6 matches (LaLiga).
  • Villarreal have won 5 of their last 6 matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in 5 of Villarreal's last 6 games (LaLiga).
  • Barcelona are undefeated in their last 7 matches (LaLiga).
  • Villarreal have scored at least 2 goals in their last 3 matches (LaLiga).
Личные встречи
Вильярреал
0
Побед
17
Игр
12
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2018
02.04.2019 - 22:30 Вильярреал 4 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
02.12.2018 - 19:30 Барселона 2 - 0 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.07.2020 - 22:45 Бетис 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2019/2020
28.06.2020 - 17:45 Вильярреал 2 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
22.06.2020 - 20:15 Вильярреал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2019/2020
19.06.2020 - 20:30 Гранада 0 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021
16.06.2020 - 20:30 Вильярреал 1 - 0 Завершен Мальорка В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
30.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021
19.06.2020 - 23:00 Севилья 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021
16.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 0 Завершен "Леганес" В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
17%
Ничья
25%
Барселона
58%
П1: 4.94 Х: 4.4 П2: 1.705 ТБ 2: 17 ТМ 2: 0
Составы команд
0
Асенхо Серхио
0
Марио Гаспар
0
Рауль Альбиоль
0
Пау Торрес
0
Альберто Морено
0
Сэмюэль Чуквуезе
0
Висенте Иборра
0
Замбо Андре-Франк
0
Санти Касорла
0
Херард Морено
0
Пако Алькасер
0
Марк-Андре тер Штеген
0
Серхи Роберто
0
Херард Пике
0
Клеман Лангле
0
Хорди Альба
0
Артуро Видаль
0
Серхио Бускетс
0
Пуиг Ricard
0
Лионель Месси
0
Луис Суарес
0
Антуан Гризманн
Стартовый состав
  • 0
    Херард Морено
    Нападающий
  • 0
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 0
    Сэмюэль Чуквуезе
  • 0
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 0
    Замбо Андре-Франк
  • 0
    Санти Касорла
    Полузащитник
  • 0
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 0
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 0
    Пау Торрес
    Защитник
  • 0
    Альберто Морено
    Защитник
  • 0
    Асенхо Серхио
  • 0
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 0
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 0
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 0
    Артуро Видаль
  • 0
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 0
    Пуиг Ricard
  • 0
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 0
    Херард Пике
    Защитник
  • 0
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 0
    Хорди Альба
    Защитник
  • 0
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Карлос Дель Серро Гранде.
"Вильярреал", стартовый состав: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра, Касорла — Ж. Морено, Алькасер. Запасные: Фернандес, Бакка, Тригерос, Морланес, Кинтилья, Пенья, Бруно, Ратиу, Гомес, Онтиверос, Ниньо.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес, Гризманн. Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Морер, Куэнка, Ракитич, Артур, Фати, Пуч, Кольядо, Мончу, Брейтвейт.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: "Вильярреал" - "Барселона". Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча Вильярреал - Барселона 05.07.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Керамика.

Дата проведения матча: 05.07.2020
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой Барселона (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Барселона и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 24.09.2019 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Барселона можно посмотреть 05.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Барселона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Бетис - 01.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Атлетико - 30.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вильярреал - Барселона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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