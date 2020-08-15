Лион - "Бавария" онлайн трансляция матча

Анонс матча Лион - "Бавария" 19.08.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Лион (Лион) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Жозе Альваладе.

Дата проведения матча: 19.08.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лион (Лион)

Год основания Лион (Лион): 1950

Страна: Франция

Тренер: Руди Гарсия



Прошедший матч команды Лион был сыгран против "Манчестер Сити" - 15.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против "Барселона" - 14.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".

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