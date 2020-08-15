Лион - "Бавария" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Лион (Лион) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Жозе Альваладе.
Дата проведения матча: 19.08.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия
Прошедший матч команды Лион был сыгран против "Манчестер Сити" - 15.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лион.
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против "Барселона" - 14.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".
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