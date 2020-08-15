  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лион - "Бавария" Смотреть онлайн
В тренде

Лион - "Бавария" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 августа 2020, 22:00 - Жозе Альваладе
Главный судья: Антонио Лахос (Испания)
Рейтинг матча:
Лион
Лион
0 - 2
Обновить
46'
"Бавария"
Мюнхен
Ход матча
18' Серж Гнабри 33' Серж Гнабри 35' Марсело 43' Фернандо Марсал
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Лион
11%
Ничья
15%
"Бавария"
74%
П1: 12 Х: 6.8 П2: 1.27 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Последние матчи - Лион
Лига Чемпионов 2019/2020
15.08.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 1 - 3 Завершен Лион В
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Лион П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.07.2020 - 17:00 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершен Лион В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.07.2020 - 14:00 Андерлехт 0 - 0 Завершен Лион Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.07.2020 - 20:45 Гент 0 - 0 Завершен Лион Н
Показать больше
Последние матчи - "Бавария"
Лига Чемпионов 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 8 Завершен "Бавария" В
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Бавария" 4 - 1 Завершен Челси В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.07.2020 - 16:45 "Бавария" 1 - 0 Завершен Марсель В
Кубок Германии 2021
04.07.2020 - 21:00 Байер 2 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 4 Завершен "Бавария" В
Показать больше
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Лион
11%
Ничья
15%
"Бавария"
74%
П1: 12 Х: 6.8 П2: 1.27 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Главные события
Фернандо Марсал
43'
Марсело
35'
33'
Серж Гнабри ГООЛ!
18'
Серж Гнабри ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 11
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 21
    Экамби Карл Токо
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 25
    Максанс Какере
  • 39
    Бруно Гимараеш
  • 8
    Ауар У.
  • 27
    Максвелл Корне
    Нападающий
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 6
    Марсело
    Вратарь
    35
  • 20
    Фернандо Марсал
    Защитник
    43
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
    33 18
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Жан Лукас
  • 12
    Тьяго Анрике Мендес
  • 10
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 31
    Мелвин Бард
  • 23
    Кенни Тете
    Защитник
  • 3
    Андерсен
  • 4
    Рафаэл
    Полузащитник
  • 9
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 39
    Рон-Торбен Хофманн
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 10
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 24
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 35
    Джошуа Зиркзи
Тренеры
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Желтая карточка
Марсал получил желтую за фол против Левандовски.
41'
Опасный момент
Экамби! Экамби получил передачу из глубины, но задумался и упустил момент для удара! Нойер подстраховал защитников "Баварии".
38'
Опасный момент
Гнабри навесил во вратарскую! Левандовски не смог замкнуть подачу партнера!
35'
Желтая карточка
Марсело получил желтую за грубую игру.
33'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Перишич прострелил с левого полуфланга. Левандовски пробил в падении, но Лопеш спас! Добивние Гнабри! 0:2!
30'
Идет борьба в середине поля. Моментов нет.
27'
Офсайд
Дэвис в положении вне игры.
25'
Опасный момент
Гнабри нанес удар в дальний угол! Лопеш на месте!
24'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Баварии".
21'
Опасный момент
Шикарная передача на Мюллера со штрафного! Томас не смог обострить. Лопеш забрал мяч в руки.
18'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Не забиваешь ты - забивают тебе! Гнабри пробежал с мячом 15 метров и пробил мимо Лопеша! 0:1!
17'
Опасный момент
КАК?! КАК ТУТ НЕ ЗАБИТЬ?! Экамби с убойнейшей позиции отправил мяч в каркас ворот!
15'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "Баварии".
13'
Опасный момент
Спонтанная атака хозяев! Корне не смог обострить! Передача с левого фланга не прошла. "Бавария" отбилась.
11'
Опасный момент
Срезался мяч с ноги у Горецки! Лопеш был отыгран, но смог настигнуть сферу и спасти ворота! Сейв!
9'
Опасный момент
Дюбуа отдал на ход Экамби с правого фланга! Защитник "Баварии" опередил соперника!
7'
Боатенг навесил в чужую штрафную. Дюбуа перехватил и скинул на Лопеша.
4'
Опасный момент
"Лион" в атаке! Депай вырвался после передачи из глубины! Нойер вышел из ворот! Удар Мемфиса! Мимо створа!
2'
Дэвис прострелил с левого фланга. Какере заблокировал передачу соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Антонио Мигель Матеу Лаос
"Лион", стартовый состав: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа, Какере, Ауар, Корне — Экамби, Депай. Запасные: Тэтэрушану, Дьоман, Андерсен, Рафаэль, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Жан Лукас, Тете, Бар, Шерки.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзи.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию 1/2 финала Лиги чемпионов: "Лион" - "Бавария". Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
v.grischuk (Винница)
19.08.2020 в 21:41
Лион опустит Баварию!
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 21:30 - Сегодня ВфЛ Бенратх 06 ВфЛ Бенратх 06 3 Монхеим Монхеим 7 Завершен 20:45 - Сегодня Будучность Подгорица Будучность Подгорица 1 Лудогорец Лудогорец 2 Завершен 20:45 - Сегодня ГАП Коннас Куэй ГАП Коннас Куэй 0 Сараево Сараево 2 Завершен 20:45 - Сегодня Шериф Шериф 1 Фола Фола 0 Завершен 20:30 - Сегодня Ребекуаз (Бел)(Stat) Ребекуаз (Бел)(Stat) 1 Франкс Бора (Бел)(Stat) Франкс Бора (Бел)(Stat) 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лион - "Бавария" 19.08.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Лион (Лион) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Жозе Альваладе.

Дата проведения матча: 19.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лион - "Бавария" можно посмотреть 19.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Лион - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия

Прошедший матч команды Лион был сыгран против "Манчестер Сити" - 15.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против "Барселона" - 14.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Лион - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.