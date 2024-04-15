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Кипер Бреста Бизот попал Ляказетту коленом в грудную клетку. Александра вынесли с поля на носилках

Франция

29-й тур французской Лиги 1 завершился ярким зрелищем. Без боли и страданий не обошлось

Кипер Бреста Бизот попал Ляказетту коленом в грудную клетку. Александра вынесли с поля на носилках

Фото: Olympique Lyonnais

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Хозяева стремились завоевать 3 очка и поэтому не жалели себя во время атак. Во время одного из атакующих выпадов "Олимпика" Ляказетт получил серьезное повреждение. Это произошло на 7-й компенсированной минуте.

Вратарь "Бреста" в борьбе за мяч очень грубо сыграл против нападающего. Все закончилось тем, что бывший форвард "Арсенала" не смог продолжить игру. Более того, ему понадобилась помощь, чтобы покинуть поле.

Гостям назначили пенальти и "Лион" вырвал победу на 90+15 минуте (4:3). "Львы", которые провели немало времени в зоне вылета, уже седьмые и претендуют на путевку в еврокубки.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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