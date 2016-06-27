Исландия - Англия онлайн трансляция матча

Анонс матча Исландия - Англия 05.09.2020, Лига Наций

Матч между командой Исландия и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Исландия и командой Англия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Исландия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Англия и Исландия в предыдущем футбольном матче 27.06.2016 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Исландия

Страна: Исландия

Тренер: Хеймир Хадльгримссон



Прошедший матч команды Исландия был сыгран против Сальвадор - 20.01.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Исландия.

Команда гостей

Название: Англия

Страна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Прошедший матч команды Англия был сыгран против Косово - 17.11.2019, в рамках чемпионата Евро 2020 2020 и закончился победой команды Англия.

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