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Исландия - Англия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 05 сентября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Исландия
До начала
00 : 00 : 00
Англия
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Исландия
38%
Ничья
38%
Англия
25%
Личные встречи
Исландия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Англия
Евро-2016 2015/2016
27.06.2016 - 22:00 Англия 1 - 2 Завершен Исландия
Последние матчи - Исландия
Международные товарищеские матчи 2019/2020
20.01.2020 - 01:45 Исландия 1 - 0 Завершен Сальвадор В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
16.01.2020 - 02:00 Канада 0 - 1 Завершен Исландия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Молдова 1 - 2 Завершен Исландия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 19:00 Турция 0 - 0 Завершен Исландия Н
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Исландия 2 - 0 Завершен Андорра В
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Последние матчи - Англия
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 19:00 Косово 0 - 4 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Англия 7 - 0 Завершен Черногория В
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Болгария 0 - 6 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Чехия 2 - 1 Завершен Англия П
Евро 2020 2020
10.09.2019 - 21:45 Англия 5 - 3 Завершен Косово В
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Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Исландия
38%
Ничья
38%
Англия
25%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Ханнес Халльдоурссон
  • 22
    Бедвар Бедварссон
  • 2
    Йортур Херманнссон
    Защитник
  • 5
    Сверрир Ингасон
    Защитник
  • 14
    Кари Арнасон
    Защитник
  • 18
    Хордур Магнуссон
    Защитник
  • 21
    Арнор Траустасон
    Полузащитник
  • 8
    Биркир Бьярнасон
    Полузащитник
  • 4
    Гудлаугур Пальссон
    Полузащитник
  • 15
    Стейнтор Торстейнссон
  • 9
    Колбейн Сигторссон
    Нападающий
  • 10
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 8
    Джеймс Уорд-Праус
    Полузащитник
  • 9
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 3
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 6
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 5
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 13
    Рунар Рунарссон
    Вратарь
  • 3
    Йон Гудни Фьолусон
    Защитник
  • 6
    Хоральмур Эйольфссон
  • 17
    Самуэль Фридйонссон
    Полузащитник
  • 10
    Гилфи Сигурдссон
    Полузащитник
  • 11
    Альберт Гудмундссон
    Полузащитник
  • 16
    Андерсон М.
  • 20
    Эмиль Халльфредссон
  • 12
    Огмундур Кристинссон
    Вратарь
  • 23
    Ари Скуласон
    Вратарь
  • 13
    Ник Поуп
    Вратарь
  • 21
    Дэнни Ингс
    Нападающий
  • 17
    Mount Mason
  • 16
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 15
    Майкл Кин
    Защитник
  • 12
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Поуп, Хендерсон, Александер-Арнольд, Мингс, Кин, Грилиш, Маунт, Мэйтлэнд-Найлс, Коади, Филлипс, Ингс, Гринвуд.
Англия: Пикфорд — Гомес, Райс, Дайер — Уокер, Санчо, Уорд-Праус, Фоден, Триппье — Кейн, Стерлинг.
Запасные: Кристинссон, Рунарссон, Фьоулусон, Эйольфссон, Фридйонссон, Сигурдссон, Гвюдмюндссон, Андерсон, Фридьонссон, Бальдюрссон, Хадльфредссон, Скуласон.
Исландия: Халльдоурссон — Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Траустасон, Б. Бьярнасон, Пальссон, Торстейнссон — Сигторссон, Бедварссон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Срджан Йованович (Белград, Сербия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 2 лиги A. На поле стадиона "Лаугардалсвеллур" (Рейкьявик, Исландия) сыграют Исландия и Англия.
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Анонс матча Исландия - Англия 05.09.2020, Лига Наций

Матч между командой Исландия и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Исландия и командой Англия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Исландия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Англия и Исландия в предыдущем футбольном матче 27.06.2016 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Исландия - Англия можно посмотреть 05.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Исландия - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон

Прошедший матч команды Исландия был сыгран против Сальвадор - 20.01.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Исландия.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Косово - 17.11.2019, в рамках чемпионата Евро 2020 2020 и закончился победой команды Англия.

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