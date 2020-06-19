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"Барселона" - "Севилья" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 04 октября 2020, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
1 - 1
Обновить
65'
"Севилья"
Севилья
Ход матча
8' Де Йонг Лук 10' Филиппе Коутиньо
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
62%
Ничья
24%
"Севилья"
14%
П1: 1.705 Х: 4.76 П2: 4.54 ТБ 3: 6.9 ТМ 3: 1.08
Интересные факты
  • Barcelona have won 24 of their last 27 home matches (LaLiga).
  • Barcelona have scored at least 4 goals in their last 3 home matches against Sevilla in all competitions.
  • Barcelona have been winning at both half time and full time in their last 6 home matches against Sevilla in all competitions.
  • Barcelona have won their last 6 home matches against Sevilla in all competitions.
  • Sevilla have been drawing at half time and winning at full time in their last 3 matches (LaLiga).
  • Sevilla are undefeated in their last 17 matches (LaLiga).
  • Barcelona have seen over 2.5 goals in their last 6 home matches against Sevilla in all competitions.
  • Barcelona have kept a clean sheet in 6 of their last 8 home matches (LaLiga).
  • Sevilla have kept a clean sheet in 6 of their last 8 matches (LaLiga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 8 of Sevilla's last 10 away games (LaLiga).
  • There have been over 2.5 goals scored in Barcelona's last 3 games (LaLiga).
  • Barcelona have scored at least 3 goals in their last 3 matches (LaLiga).
  • Barcelona have been winning at both half time and full time in 5 of their last 7 matches (LaLiga).
  • There have been over 2.5 goals scored in Barcelona's last 4 games (LaLiga).
Личные встречи
"Барселона"
20
Побед
27
Игр
2
Побед
"Севилья"
Чемпионат Испании 2021
19.06.2020 - 23:00 "Севилья" 0 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 22:00 "Барселона" 0 - 0 Завершен "Севилья"
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 "Барселона" 4 - 0 Завершен "Севилья"
Чемпионат Испании 2018
23.02.2019 - 17:15 "Севилья" 2 - 4 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 "Барселона" 4 - 0 Завершен Вильярреал В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Жирона В
Лига Чемпионов 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 8 Завершен "Бавария" П
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Наполи В
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Последние матчи - "Севилья"
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 19:45 "Севилья" 1 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 19:15 Кадис 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Суперкубок УЕФА 2021
24.09.2020 - 22:00 "Бавария" 2 - 1 Завершен "Севилья" П
Чемпионат Испании 2019/2020
20.09.2020 - 18:00 "Севилья" 0 - 0 Завершен Эльче Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.09.2020 - 19:00 "Севилья" 0 - 0 Завершен Леванте Н
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
62%
Ничья
24%
"Севилья"
14%
П1: 1.705 Х: 4.76 П2: 4.54 ТБ 3: 6.9 ТМ 3: 1.08
Главные события
ГООЛ! Филиппе Коутиньо
10'
8'
Де Йонг Лук ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 30
    Ronald Araújo
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 22
    Анссумане Фати
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
    10
  • 13
    Боно
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 12
    Кунде Ж.
  • 19
    Акуна Маркус
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 25
    Фернанду
  • 5
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 9
    Де Йонг Лук
    8
  • 7
    Сусо
    Нападающий
Запасные игроки
  • 36
    Арнау Тенас
  • 26
    Инаки Пена
  • 32
    Рамос С.
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 28
    Рикард Пуйг
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 17
    Франциско Тринсао
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 19
    Брэйтуэйт Мартин
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 17
    Алехандро Посо
    Полузащитник
  • 22
    Франко Васкес
    Полузащитник
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 14
    Родригес
    Защитник
  • 24
    Фернандес К.
  • 15
    Юссеф Ен-Несири
  • 3
    Сергио Гомес
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
58'
Опасный момент
Карлос чуть не отправил мяч в свои ворота после навеса Роберто. Угловой для "Барселоны".
55'
Успокоилась игра. "Барса" держит мяч в районе центрального круга.
52'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Севильи".
49'
Опасный момент
Гризманн ворвался в штрафную! Гризманн! Можно бить! Антуан далеко отпустил сферу. Момент упущен!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Перевод хозяев на правый фланг перехватил Акунья. Атака "Барселоны" провалилась.
41'
Отбивается "Севилья". Гости заблокированы в своей штрафной.
38'
Игра переместилась в центр поля. Моментов не наблюдается.
35'
Инфо
Статистика ударов - 6:4 в пользу "Севильи".
30'
Акунья не дал прострелить Роберто. Угловой для "Барсы".
32'
Опасный момент
Сусо ворвался в штрафную с правого полуфланга после обрезки Ф. де Йонга. Удар в ближний! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
29'
Опасный момент
Отличный удар от Фати с полукруга штрафной! Буну вышел из ворот и спас "Севилью"!
27'
Гости смогли остановить позиционную атаку хозяев. "Барселона" вернулась на свою половину.
24'
"Севилья" немного сбила темп встречи. Мяч находится в центральной зоне.
22'
Опасный момент
Ответ от "Барсы"! Фати вывел Гризманна на удар. Антуан пробил! Мимо ближней штанги мяч летит.
19'
Опасный момент
Какая роскошная передача Окампоса с левого фланга на правый! Сусо принял и отдал на Наваса. Хесус прострелил! Фернандо не смог замкнуть!
15'
Владение мячом - 64%/36% в пользу "Севильи". Удивительно.
12'
Месси ошибся при передаче на Фати.
10'
Гоооол!!!
Очень длинный заброс на Альбу от Месси! Навас перехватил, но неудачно. Мяч оказался у Коутиньо. Бразилец сравнял счет! 1:1!
8'
Гоооол!!!
Очередная атака "Севильи" левым флангом, очередной угловой. Сусо навесил! Кунде забить не смог. Мяч отскочил к де Йонгу. Люк пробил Нето! 0:1!
6'
Через короткие передачи пытается играть "Севилья". Прошла атака левым флангом! Гости заработали угловой.
4'
Первая атака "Севильи"! Окампос пробежал по флангу и прострелил в штрафную! Роберто вынес мяч на угловой.
3'
Хозяева забрали мяч под контроль. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хесус Хиль Мансано.
"Барселона", стартовый состав: Нето - Роберто, Пике, Араухо, Альба - Бускетс, Ф. де Йонг - Гризманн, Коутиньо, Фати - Месси. Запасные: Пенья, Дембеле, Арнау, Рамос, Дест, Пьянич, Тринкан, Пуч, Аленья, Педро, Брайтвейт, Де Ла Фуэнте.
"Севилья", стартовый состав: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Хордан, Фернандо, Ракитич - Сусо, Л. де Йонг, Окампос. Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Эль Хаддади, Родригес, Эн-Несири, Эскудеро, Васкес, Посо, Торрес, Фернандес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 5-го тура Ла Лиги: "Барселона" - "Севилья". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
04.10.2020 в 22:56
Два брати де Йонги в різних командах? Чи я помиляюсь?
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Анонс матча "Барселона" - "Севилья" 04.10.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Севилья" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 19.06.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Севилья" можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 01.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Леванте - 01.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Севилья".

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