Барселона - Севилья онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Барселона и Cевилья 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 31 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Cевилья. Разница голов 80-24 в пользу команды Барселона.

Во время последних 68 встреч, команда Барселона выиграла 39 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 142-71 в пользу команды Барселона

Последняя гостевая победа Cевилья над Барселона была в 2010

Игры прошлого года: 1-1 (Барселона дома) и 0-2 (Cевилья дома).

Барселона выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Барселона одержала 4 домашних побед подряд.

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Cевилья забил 20% голов между минутами 31-45?

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 12 играх.

Барселона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Cевилья не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Cевилья в последних 16 встречах.

Барселона не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Cевилья не забивает в 4 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Cевилья в сезоне 5-8-2

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Rafa Mir забил 8 раз за Cевилья

Барселона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Cевилья выигрывает в 32% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Cевилья выигрывает в 32%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.

У команды Cевилья серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Cевилья выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.

Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Cевилья - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Cевилья - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.