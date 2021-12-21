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Барселона - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 03 апреля 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
34'
Севилья
Севилья
Ход матча
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
31%
Севилья
29%
П1: 1.75 Х: 2.93 П2: 7.46
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.75 Х: 2.93 П2: 7.46
П1: 1.75 Х: 2.93 П2: 7.46
П1: 1.77 Х: 2.95 П2: 6.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Cевилья 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 31 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Cевилья. Разница голов 80-24 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 68 встреч, команда Барселона выиграла 39 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 142-71 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Cевилья над Барселона была в 2010
  • Игры прошлого года: 1-1 (Барселона дома) и 0-2 (Cевилья дома).
  • Барселона выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Барселона одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Cевилья забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 12 играх.
  • Барселона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Cевилья не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Cевилья в последних 16 встречах.
  • Барселона не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Cевилья не забивает в 4 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Cевилья в сезоне 5-8-2
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Rafa Mir забил 8 раз за Cевилья
  • Барселона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Cевилья выигрывает в 32% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Cевилья выигрывает в 32%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • У команды Cевилья серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Cевилья выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Cевилья - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Cевилья - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Барселона забивает 1.93 гола, играя дома, а Cевилья забивает 0.9 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Барселона
22
Побед
32
Игр
3
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Галатасарай 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Эльче 1 - 2 Завершен Барселона В
Показать больше
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 19:30 Севилья 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 15:00 Райо Вальекано 1 - 1 Завершен Севилья Н
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 19:45 Севилья 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.03.2022 - 22:00 Алавес 0 - 0 Завершен Севилья Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
31%
Севилья
29%
П1: 1.75 Х: 2.93 П2: 7.46
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.75 Х: 2.93 П2: 7.46
П1: 1.75 Х: 2.93 П2: 7.46
П1: 1.77 Х: 2.95 П2: 6.80
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
3
Пике, Жерар
19
Араухо, Рональд
13
Даниэль Алвес
16
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
7
Усман Дембеле
13
Яссин Буну
16
Хесус Навас
20
Диего Карлос
23
Жюль Кунде
4
Карим Рекик
10
Иван Ракитич
8
Неманья Гудель
8
Хоан Хордан
17
Эрик Ламела
22
Антони Марсьяль
17
Окампос, Лукаш
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 17
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 22
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 17
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Хулен Лопетеги
Статистика матча
3
Штрафные
2
1
Фолы
3
5
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Удары в створ
2
Угловые
Сейвы
1
1
Офсайды
Трансляция
29'
Читався пас трохи назад з лівого флангу штрафного від Окампоса, проте він усе одно вирішив його віддати.
27'
Ламела виконав простріл із правого флангу, улучив у захисника, проте й відскок пішов у його ногу.
25'
Дембеле пішов на зближення з Карлосом на правому фланзі чужого штрафного в контратаці, проте заробив лише корнер.
23'
Бускетс невдалим переведенням на правий фланг піймав Дембеле в незручній позиції.
21'
Опасный момент
Потужно-то пробив Альба зльоту на лівому фланзі штрафного, то є так, проте не точно.
18'
Хордан у боротьбі проти Педрі на правому фланзі атаки сфолив проти Педрі.
16'
Піке не дав виконати простріл із правого флангу Навасу під час рідкого випаду Севільї.
15'
Инфо
56% за Барсою за контролем м'яча.
14'
Кунде виніс зі штрафного подачу Дембеле з правого флангу.
12'
Опасный момент
Дембеле з правого флангу штрафного накинув до воротарського, куди влетів де Йонг, проте в падінні головою пробив над воротами.
11'
Блоковано постріл Дембеле після зміщення з правого флангу.
10'
Севілья підсіла в оборону за схемою 4-3-3.
8'
Дриблінг Феррана на лівому фланзі штрафного завершився підкрученим ударом над поперечиною.
7'
Бускетс розвертався на власній половині поля, проте Рекік ударив його по ногах.
6'
Утримання м'яча від Севільї на чужій половині поля спостерігаємо.
5'
Алвес виконав навіс із правого флангу на голову супернику.
4'
Подача з правого флангу від Алвеса знайшла руку Окампоса.
4'
Алвес на правому фланзі захисту зумів відібрати м'яча у Окампоса.
3'
Бускетсу потрібна допомога, схоже на те.
2'
Піке влетів у Бускетса у верховій боротьбі в центрі поля.
1'
Перехоплена спроба Феррана зіграти п'ятою на Альбу на лівому фланзі штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Барселона за 28 ігор набрала 54 очки та займає четвертий рядок, а Севілья йде другою з показником 57 балів за 29 матчів.
Запасні: Дмітровіч, Аугустінссон, Монтіель, Мунір, Корона, Мір, Ен-Несірі, Кармона, Хуанлу, Ромеро, Начо.
Севілья: Буну — Навас, Кунде, Дієго Карлос, Рекік — Гудель, Хордан, Ракітіч — Ламела, Окампос, Мартіаль.
Запасні: Нето, Пуч, Ленгле, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Мінгеса, Гарсія, Гаві, Царевіч.
Барселона: тер Штеген — Алвес, Піке, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона и андалузька Севілья.
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Анонс матча "Барселона" - "Севилья" 03.04.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 03.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Севилья" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.12.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Севилья" можно посмотреть 03.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал - 20.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Реал Сосьедад - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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