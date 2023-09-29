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Барселона - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 29 сентября 2023, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 0
Обновить
86'
Севилья
Севилья
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Ход матча
37' Рафинья 45' Жоао Кансело
50' Juanlu 52' Эрик Ламела 66' Джибриль Соу Вышел: Фернандо 71' Феликс, Жоао Вышел: Ферран Торрес 75' Люкебакио, Доди Вышел: Акуна, Маркос 75' Эрик Ламела Вышел: Диаз, Мариано 76' Серхио Рамос
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
35%
Ничья
27%
Севилья
38%
П1: 1.69 Х: 3.28 П2: 6.76
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Cевилья 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 33 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 25 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Cевилья. Разница голов 84-24 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 71 встреч, команда Барселона выиграла 42 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 149-71 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Cевилья над Барселона была в 2010
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Cевилья (3-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Барселона выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Барселона забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 10 играх.
  • Барселона выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Cевилья проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Cевилья не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Cевилья без побед над Барселона в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Cевилья в последних 18 встречах.
  • В домашних играх Барселона не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 50% матчей, Cевилья выигрывает в 28% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Cевилья выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Cевилья выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Cевилья - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Cевилья - 1.
  • Барселона забивает 2.15 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • В Ла Лига, Барселона одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Барселона забил 44% голов между минутами 76-90?
  • Барселона не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 3-0-0
  • Вы знали, что Cевилья забил 27% голов между минутами 0-15?
  • Cевилья не проигрывает в последних 4 играх.
  • Robert Lewandowski отдал больше всего передач в Барселона с 3 передачами. Suso лучший распасовщик Cевилья (2 передач)
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
25
Побед
35
Игр
3
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севилья 0 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Сельта В
Лига Чемпионов 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2023/2024
26.09.2023 - 20:00 Севилья 5 - 1 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 17:15 Осасуна 0 - 0 Завершен Севилья Н
Лига Чемпионов 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Севилья 1 - 1 Завершен Ланс Н
Чемпионат Испании 2023/2024
17.09.2023 - 19:30 Севилья 1 - 0 Завершен Лас-Пальмас В
Чемпионат Испании 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севилья 1 - 2 Завершен Жирона П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Серхио Рамос
76'
75'
Люкебакио, Доди
Вышел: Акуна, Маркос
75'
Эрик Ламела
Вышел: Диаз, Мариано
Феликс, Жоао
Вышел: Ферран Торрес
71'
66'
Джибриль Соу
Вышел: Фернандо
52'
Эрик Ламела
50'
Juanlu
Жоао Кансело
45'
Рафинья
37'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
35%
Ничья
27%
Севилья
38%
П1: 1.69 Х: 3.28 П2: 6.76
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
3
Balde Martinez, Alejandro
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
2
Жоао Кансело
11
Рафинья
22
Илкай Гюндоган
6
Whyte Gavin
14
Феликс, Жоао
9
Роберт Левандовски
7
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
13
Хааскьолд Ниланд, Орьян
6
Juanlu
22
Bade, Loic
4
Серхио Рамос
3
Адриа Жинер Педроса
8
Хоан Хордан
18
Джибриль Соу
5
Окампос, Лукаш
10
Иван Ракитич
17
Эрик Ламела
11
Люкебакио, Доди
Стартовый состав
  • 14
    Феликс, Жоао
    Нападающий
    71
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 7
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 11
    Рафинья
    Защитник
    37
  • 22
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 6
    Whyte Gavin
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 15
    Андреас Кристенсен
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 2
    Жоао Кансело
    45
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 11
    Люкебакио, Доди
    Полузащитник
    75
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 17
    Эрик Ламела
    Нападающий
    75 52
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 18
    Джибриль Соу
    Полузащитник
    66
  • 6
    Juanlu
    50
  • 22
    Bade, Loic
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
    76
  • 3
    Адриа Жинер Педроса
  • 13
    Хааскьолд Ниланд, Орьян
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
6
Удары мимо
6
10
Угловые
2
60%
Владение мячом
40%
6
Удары в створ
4
12
Штрафные
9
4
Сейвы
5
8
Фолы
10
1
Офсайды
2
1
ЖК
2
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча "Барселона" - "Севилья"
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Трансляция
80'
После пропущенного гола гости добавили в активности, но пока работы у голкипера "Барселоны" еще не после перерыва.
77'
Гоооол!!!
Хозяева все же достигают своего. Ямал сбрасывал мяч в центр штрафной, но Серхио Рамос пробил в собственные ворота – 1:0.
76'
Замена
Замени у гостей. Мариано и Акунья выходят на поле. Оба футболиста возвращаются в игру после травм.
74'
После подачи с правого фланга головой пробивал Ламела, но попасть в створ ворот не смог. Хорошая атака гостей.
72'
Замена
Замена у хозяев поля. Торрес выходит вместо Феликса. Ферран уже дважды забил в этом сезоне после выхода на замену.
69'
После розыгрыша стандарта из угла вратарского пробивал Гави, но попал прямо в руки голкиперу.
67'
Опасный момент
Ямал сместился с фланга в центр, но попасть в створ ворот не смог.
65'
Редко во второй половине встречи доходят до заключительной трети поля гости, но в защите они играют уверенно.
62'
Канселу пытался прострелить из пределов штрафной, но блестяще в подкате сыграл опытный Серхио Рамос.
60'
Каталонцы с каждой минутой прибавляют в активности. Сейчас очень непросто обороняться гостям.
58'
Опасный момент
Шикарная возможность отличиться была у хозяев после подачи с углового. Гави вплотную головой, но выше ворот.
56'
В начале второго тайма много борьбы в центре поля и нарушений правил, но в заключительной трети поля не хватает конструктива.
53'
Желтая карточка
Еще одно предупреждение в нашем матче. Врезался в Кунде игрок группы атаки гостей Ламела и получил заслуженное наказание.
52'
Желтая карточка
Предупреждение за срыв атаки и нарушение против Феликса получает защитник "Севильи" Санчес.
50'
Каталонцы продолжают играть первым номером в начале второго тайма. Однако пока без ударов.
47'
В перерыве тренеры обошлись без замен.
Свисток
Второй тайм начался!
Хоть и не было голов в первом тайме, но футбол не был скучным. Хозяева доминировали, но свои моменты упустили. Стоит отметить гостей, которые при первой возможности выбегали в атаку.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:0!
Инфо
К первому тайму арбитр компенсировал две минуты.
40'
Опасный момент
Еще один момент для "Барселоны". После шикарной передачи Ямала с нескольких метров пробивал Лопес, но прямо у голкипера.
38'
Замена
Вынужденная замена у "Барселоны". Рафинья потянул мышцу и вместо него на поле появился Фермин Лопес. Значительная потеря для каталонцев.
35'
У хозяев существенное преимущество в проценте владения мячом – 62% на 38%. Однако контратаки у гостей достаточно опасны.
32'
Лукебакио пробивал с острого угла, но попал в голкипера. Стоит отметить, что гости стали гораздо лучше выходить из защиты.
30'
Гости сегодня пока отказались от своего обычного высокого прессинга.
28'
Опасный момент
После подачи с кованого от Рафиньи опасно головой пробивал Кунде, но попасть в створ ворот не смог.
26'
Уголовой
После подачи с правого фланга пытался пробить через себя Серхио Рамос, но акцентированно пробить по мячу он не смог.
23'
Опасный момент
Шикарный момент сейчас упустили хозяева. После передачи Канселу с нескольких метров в перекладину попал Феликс.
20'
Гави грубо сыграл в центре поля, но арбитр решил не предупреждать молодого хавбека каталонцев.
17'
Снова огрызнулись гости. В этот раз на удар Ракитича из-за пределов штрафной пришлось реагировать тер Штегену.
15'
Бальде на скорости ворвался в штрафную, но его прострел заблокировал Санчес.
13'
Гости смогли выровнять игру, но пока и у них тоже не получается раз за разом доходить до заключительной трети поля.
10'
Темп матча у нас несколько замедлился. Каталонцы играют первым номером, но пока не хватает ударов.
7'
Лукебакио пытался поразить верхний угол, но пробил несколько выше ворот. Вот и ответ от амбициозных гостей.
5'
На первых минутах заметно, что гости сегодня будут пытаться играть за счет контратак, но, прежде всего, стоит внимательно сыграть в защите.
2'
Опасный момент
Активно начали игру номинальные хозяева. После прострела Бальде мог пробивать в пустые ворота Ямал, но Баде вовремя подставил ногу.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Севилья" (стартовый состав): Нюланд, Санчес, Баде, Ламела, Лукебакио, Ракитич, Педроса, Рамос, Соу, Хордан
Инфо
"Барселона" (стартовый состав): тер Штеген - Бальде, Гави, Гюндоган, Феликс, Канселу, Кристинсен, Кунде, Левандовски, Рафинья, Ямал
Каталонцы впервые в сезоне потеряли очки - ничья против "Мальорки" (2:2). "Севилья" в прошлом туре провела лучший матч в сезоне. Разгромная победа над "Альмерией" (5:1)
Сегодня на пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором "Барселона" встретится с "Севильей". Старт поединка запланирован на 22:00.
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Анонс матча "Барселона" - "Севилья" 29.09.2023, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведения матча: 29.09.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 05.02.2023 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Севилья" можно посмотреть 29.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Мальорка - 26.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Альмерия - 26.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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