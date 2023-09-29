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Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023

Испания
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Чемпион против победителя Лиги Европы

Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Серхио Рамос против Роберта Левандовского; Хесус Навас против Жоау Феликса; Иван Ракитич против Илкая Гюндогана; Рональд Араухо против Юсефа Эн-Несири. И это далеко не все.

Без преувеличения, нас ждет одно из главных противостояний всей Ла Лиги, и хотя на бумаге "Барса" фаворит, на поле не гарантировано ничто и никому.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Севілья
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Примера. 8-й тур
29 сентября. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 22:00 "Севилья"
Арбитр: Мигель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" показывала сильный футбол сразу после сентябрьской международной паузы, когда выиграла дважды по 5:0, но дальше у нее разладилась защита. Неделю назад с "Сельтой" атака ее подстраховала (3:2), а вот на поле "Мальорки" не вышло (2:2).

Тер Штеген и Араухо - лидеры обороны "Барсы" - подвели ее на "Сон Моиш". До этого с "Кельтами" откровенно лажали Кристенсен и Маркос Алонсо. Получается, не в кадрах дело? В расстановке?

Хави обязательно попробует исправить поломку, но на это уйдет время. Пока же "Барсе" остается уповать на атаку, где Феликс и Левандовский на двоих забили 9 голов, а еще на родные стены. Команда переехала на "Монжуик" из-за реконструкции "Камп Ноу", но магия сохранилась - все 4 домашних матча "Барса" выиграла с общим счетом 15:2.

Новости "Севильи"

Если "Барса" на неделе заметно прихрамывала, то "Севилья" наоборот провела лучший матч в сезоне, втоптав в газон "Альмерию" (5:1).

Это лишь вторая победа "Нервиона" с лета - первая была над "Лас-Пальмасом" (1:0). Еще две игры команда Хосе Луиса Мендилибара свела вничью, три - проиграла. Из них на выезде выстоять вышло только в Памплоне (0:0). Мягко говоря, не впечатляющие цифры, но есть важный нюанс - "Севилья" постоянно прибавляет.

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Это касается результатов (месяц без поражений), но еще важнее - качества футбола. С "Альмерией" наконец прорезалась реализация - пошли голы от Эн-Несири и Сусо. Ранее переход Рамоса стабилизировал центр защиту; Лукебакьо взял на себя дриблинг и обострения на ровном месте. "Севилья" еще не на пике формы, но уверенно к нему приближается.

"Барселона" - "Севилья": статистика личных встреч

А вот это серьезный удар по "Нервиону" - он не обыгрывал "Барсу" в Ла Лиге с 2015 года! 17 матчей уже прошло с тех пор!

Прошлый сезон в этом плане вообще не удивил - что дома, что на выезде каталонцы торжествовали со счетом 3:0.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023 - изображение 4

Последние матчи "Севильи"

Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барселоны" вне игры остаются хавбеки Педри и Френки де Йонг. Еще полгода назад это была бы катастрофа, но сейчас на подмене есть Гюндоган.

У "Севильи" в строй возвращается левый бек Маркос Акунья. Потери Танги Ньянзу и Маркао в свете приезда Рамоса можно и потерями не считать вовсе.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Гави, Ромеу, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс

"Севилья": Нюланд - Навас, Баде, Рамос, Акунья - Фернандо, Ракитич - Лукебакьо, Ламела, Сусо - Эн-Несири

"Барселона" - "Севилья": ставки и коэффициенты

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5,40
8,40
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"Барселона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Барса" в последних матчах забивала и пропускала много, да и "Севилья" тоже "на ноль" сыграла лишь 2 матча из 8.

Наша ставка - обе забьют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.

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В статье: Барселона Севилья Прогнозы
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