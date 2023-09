Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023

Серхио Рамос против Роберта Левандовского; Хесус Навас против Жоау Феликса; Иван Ракитич против Илкая Гюндогана; Рональд Араухо против Юсефа Эн-Несири. И это далеко не все.

Без преувеличения, нас ждет одно из главных противостояний всей Ла Лиги, и хотя на бумаге "Барса" фаворит, на поле не гарантировано ничто и никому.

"Барселона" показывала сильный футбол сразу после сентябрьской международной паузы, когда выиграла дважды по 5:0, но дальше у нее разладилась защита. Неделю назад с "Сельтой" атака ее подстраховала (3:2), а вот на поле "Мальорки" не вышло (2:2).

Тер Штеген и Араухо - лидеры обороны "Барсы" - подвели ее на "Сон Моиш". До этого с "Кельтами" откровенно лажали Кристенсен и Маркос Алонсо. Получается, не в кадрах дело? В расстановке?

4 - Raphinha Dias is the second Barcelona player to reach double figures for goals in 2023 in all competitions (10), after Robert Lewandowski (21). Besides, The Brazilian has scored the most goals from outside the box of any LaLiga player since the start of the year (4). Vital. pic.twitter.com/hZOtYfylMz