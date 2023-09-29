Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023

Серхио Рамос против Роберта Левандовского; Хесус Навас против Жоау Феликса; Иван Ракитич против Илкая Гюндогана; Рональд Араухо против Юсефа Эн-Несири. И это далеко не все.

Без преувеличения, нас ждет одно из главных противостояний всей Ла Лиги, и хотя на бумаге "Барса" фаворит, на поле не гарантировано ничто и никому.

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Примера. 8-й тур

29 сентября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" показывала сильный футбол сразу после сентябрьской международной паузы, когда выиграла дважды по 5:0, но дальше у нее разладилась защита. Неделю назад с "Сельтой" атака ее подстраховала (3:2), а вот на поле "Мальорки" не вышло (2:2).

Тер Штеген и Араухо - лидеры обороны "Барсы" - подвели ее на "Сон Моиш". До этого с "Кельтами" откровенно лажали Кристенсен и Маркос Алонсо. Получается, не в кадрах дело? В расстановке?

4 - Raphinha Dias is the second Barcelona player to reach double figures for goals in 2023 in all competitions (10), after Robert Lewandowski (21). Besides, The Brazilian has scored the most goals from outside the box of any LaLiga player since the start of the year (4). Vital. pic.twitter.com/hZOtYfylMz — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2023

Хави обязательно попробует исправить поломку, но на это уйдет время. Пока же "Барсе" остается уповать на атаку, где Феликс и Левандовский на двоих забили 9 голов, а еще на родные стены. Команда переехала на "Монжуик" из-за реконструкции "Камп Ноу", но магия сохранилась - все 4 домашних матча "Барса" выиграла с общим счетом 15:2.

Новости "Севильи"

Если "Барса" на неделе заметно прихрамывала, то "Севилья" наоборот провела лучший матч в сезоне, втоптав в газон "Альмерию" (5:1).

Это лишь вторая победа "Нервиона" с лета - первая была над "Лас-Пальмасом" (1:0). Еще две игры команда Хосе Луиса Мендилибара свела вничью, три - проиграла. Из них на выезде выстоять вышло только в Памплоне (0:0). Мягко говоря, не впечатляющие цифры, но есть важный нюанс - "Севилья" постоянно прибавляет.

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Это касается результатов (месяц без поражений), но еще важнее - качества футбола. С "Альмерией" наконец прорезалась реализация - пошли голы от Эн-Несири и Сусо. Ранее переход Рамоса стабилизировал центр защиту; Лукебакьо взял на себя дриблинг и обострения на ровном месте. "Севилья" еще не на пике формы, но уверенно к нему приближается.

"Барселона" - "Севилья": статистика личных встреч

А вот это серьезный удар по "Нервиону" - он не обыгрывал "Барсу" в Ла Лиге с 2015 года! 17 матчей уже прошло с тех пор!

Прошлый сезон в этом плане вообще не удивил - что дома, что на выезде каталонцы торжествовали со счетом 3:0.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Севильи"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" вне игры остаются хавбеки Педри и Френки де Йонг. Еще полгода назад это была бы катастрофа, но сейчас на подмене есть Гюндоган.

У "Севильи" в строй возвращается левый бек Маркос Акунья. Потери Танги Ньянзу и Маркао в свете приезда Рамоса можно и потерями не считать вовсе.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Гави, Ромеу, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс

"Севилья": Нюланд - Навас, Баде, Рамос, Акунья - Фернандо, Ракитич - Лукебакьо, Ламела, Сусо - Эн-Несири

"Барселона" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Барса" в последних матчах забивала и пропускала много, да и "Севилья" тоже "на ноль" сыграла лишь 2 матча из 8.

Наша ставка - обе забьют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.