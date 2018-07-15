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Франция - Хорватия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 08 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Франция
2 - 2
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60'
Хорватия
Ход матча
17' Деян Ловрен 34' Дуйе Чалета-Цар 43' Антуан Гризманн 45' Доминик Ливакович
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Франция
71%
Ничья
21%
Хорватия
7%
Личные встречи
Франция
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Хорватия
ЧМ-2018 2017/2018
15.07.2018 - 18:00 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия
Последние матчи - Франция
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 1 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Албания 0 - 2 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Франция 2 - 1 Завершен Молдова В
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Турция Н
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Исландия 0 - 1 Завершен Франция В
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Последние матчи - Хорватия
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 19:00 Хорватия 0 - 0 Завершен Грузия Н
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 18:45 Хорватия 2 - 1 Завершен Грузия В
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 21:45 Хорватия 3 - 1 Завершен Словакия В
Евро 2020 2020
13.10.2019 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Хорватия Н
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Новости команд
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Франция
71%
Ничья
21%
Хорватия
7%
Главные события
ГООЛ! Доминик Ливакович
45'
ГООЛ! Антуан Гризманн
43'
34'
Дуйе Чалета-Цар
17'
Деян Ловрен ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 11
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 22
    Виссам Бен-Йеддер
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    43
  • 19
    Менди Ф.
  • 15
    Стивен Н'Зонзи
    Полузащитник
  • 13
    Нголо Канте
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 21
    Лукас Эрнандес
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 9
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 18
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 10
    Никола Влашич
    Полузащитник
  • 11
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 5
    Дуйе Чалета-Цар
    Защитник
    34
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
    17
  • 1
    Доминик Ливакович
    Вратарь
    45
  • 4
    Иван Перишич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 12
    Люка Динь
    Защитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 23
    Мик Меньян
    Вратарь
  • 16
    Бенуа Костиль
    Вратарь
  • 18
    Набиль Фекир
    Полузащитник
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 21
    Домагой Вида
    Защитник
  • 20
    Петкович Б.
  • 19
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 16
    Тин Едвай
    Защитник
  • 15
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 3
    Борна Баришич
    Защитник
Тренеры
Трансляция
57'
Замена
Вида вышел на замену Уремовичу.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ковачич отдал мяч на левый фланг штрафной для Брекало, которого закрывали сразу трое соперников. Никто так и не смог отобрать у хорвата мяч, и он протолкнул его под Льорисом!
55'
Гризманн не смог снабдить мячом Менди во время подключения защитника к атаке.
52'
Уголовой
Нзонзи неудачным ударом головой завершил подачу с углового на левом фланге.
52'
В грудь сопернику попал Сиссоко своей подачей с левого фланга. Угловой.
50'
Мощный прострел Бен-Йеддера с правого фланга пришелся в руки Ливаковича.
48'
Влашич ударом из полукруга у штрафной попал в руку Упамекано, которая попросту слилась с корпусом в этом эпизоде.
47'
Хорваты начали со штрафного на левом фланге.
46'
Замена
Брекало после перерыва вышел вместо Ребича.
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бен-Йеддер убежал по правому флангу после заброса Сиссоко, после чего низом прострелил на дальнюю, а Мартиаль с первой попытки попал в левую штангу, после чего отскок пришелся в ногу Ливаковичу, а затем, и через линию ворот!
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мартиаль получил мяч на левом фланге штрафной, после чего тут же скинул его в центр на Гризманна, который эффектно замкнул в прыжке!
41'
Офсайд
Перишич был в явном офсайде, поэтому просто подкинул мяч в руки Льорису при неудачной попытке пробить издали от Брозовича.
39'
Навес Эрнандеса издали с левого фланга пришелся в руки Ливаковичу.
37'
Дважды мяч загружался в штрафную хозяев, но оба раза был выбит.
36'
Штрафной для Хорватии на левом фланге.
35'
Дальний штрафной Гризманн исполнил выше ворот.
34'
Желтая карточка
Желтую получил Чалета-Цар за фол против Бен-Йеддера у своей штрафной.
33'
Опасный момент
Ливакович сумел выиграть дуэль у Гризманна у правого угла своей вратарской, после чего Брозович вынес мяч из штрафной!
30'
Льорис спокойно забрал мяч после передачи с левого фланга от Мелняка.
27'
Менди неудачно исполнил прием длинной передачи на левый фланг. В атаке Франции, пока что, никакая.
25'
Ленгле сбил с ног Мельняка во время исполнения соперником подачи с левого фланга.
25'
Упамекано врезал по ногам Крамаричу у центральной линии на правом фланге обороны.
23'
Перишич на газоне остается после столкновения с соперником у технической зоны.
21'
Гризманну не дали замкнуть прострел от лицевой с правого фланга.
19'
Мартиаля вновь уронили на левом фланге, но уже ближе к чужой штрафной.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ловрен расстрелял ворота Льориса, поймав на ногу отскок при свечке над чужой штрафной во время подачи углового с правого фланга!
16'
Опасный момент
Льорис вкатился в ноги Ребичу, когда старался достать мяч у лицевой на левом фланге своей штрафной. Есть вопросы, но пенальти нет.
14'
Пришлось Льорису сыграть ногами после неожиданного отскока при заблокированном дальнем ударе Крамарича.
13'
Менди был сбит на левом фланге у центральной линии во время дриблинга.
12'
Не удалось Брозовичу развернуть контратаку тонкой передачей из центрального круга.
10'
Офсайд
Офсайд у Перишича после заброса в левый фланг атаки.
8'
Гризманн не успел опередить Ливаковича на мяче при забросе с левого фланга.
6'
Мартиаль был сбит в глубине левого фланга своей половины фолом со стороны Ловрена.
4'
Не высокий темп игры выбрали команды.
3'
И еще один заброс издали в штрафную Франции оказался неточным.
1'
К Льорису пришел мяч после подачи с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Грбич, Слуга, Баришич, Брекало, Будимир, Шкорич, Пашалич, Едвай, Чолак, Бадель, Петкович, Вида.
Хорватия: Ливакович — Уремович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк — Ковачич, Брозович, Влашич — Ребич, Крамарич, Перишич.
Запасные: Костиль, Меньян, Дюбуа, Кимпембе, Варан, Камавинга, Иконе, Жиру, Динь, Рабио, Фекир.
Франция: Льорис — Упамекано, Лангле, Эрнандес — Сиссоко, Канте, Нзонзи, Менди — Гризманн — Бен-Йеддер, Мартиаль.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Овидиу Хацеган (Арад, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 3 лиги A. На поле стадиона "Стад-де-Франс" (Сен-Дени, Франция) сыграют Франция и Хорватия.
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Анонс матча Франция - Хорватия 08.09.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Франция и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 08.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Хорватия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Франция и Хорватия в предыдущем футбольном матче 15.07.2018 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Хорватия можно посмотреть 08.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Франция - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Швеция - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший матч команды Хорватия был сыгран против Португалия - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.

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