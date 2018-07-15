Франция - Хорватия онлайн трансляция матча

Анонс матча Франция - Хорватия 08.09.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Франция и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 08.09.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Хорватия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Франция и Хорватия в предыдущем футбольном матче 15.07.2018 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция

Страна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Швеция - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Хорватия

Страна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Прошедший матч команды Хорватия был сыгран против Португалия - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.

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