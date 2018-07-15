Франция - Хорватия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Франция и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 08.09.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Франция и командой Хорватия:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Франция и Хорватия в предыдущем футбольном матче 15.07.2018 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Швеция - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Франция.
Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Прошедший матч команды Хорватия был сыгран против Португалия - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.
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