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Петраков - о поражении от Хорватии: Сыграли против хорошей команды
Армения не смогла выйти на Евро-2024
Скриншот: Football Federation of Armenia
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение своей команды от Хорватии (0:1) в заключительном отборочном матче на Евро-2024.
Суммарно его пресс-конференция длилась не более минуты с учетом перевода.
"Мы сыграли против хорошей команды. Поздравляю сборную Хорватию. Селараян? Он получил травму, я заменил его, чтобы мы не рисковали", - сказал Петраков.
Напомним, сборная Армении заняла четвертое место в группе D, набрав 8 очков в 8 матчах.
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