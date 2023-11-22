Петраков - о поражении от Хорватии: Сыграли против хорошей команды

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение своей команды от Хорватии (0:1) в заключительном отборочном матче на Евро-2024.

Суммарно его пресс-конференция длилась не более минуты с учетом перевода.

"Мы сыграли против хорошей команды. Поздравляю сборную Хорватию. Селараян? Он получил травму, я заменил его, чтобы мы не рисковали", - сказал Петраков.

Напомним, сборная Армении заняла четвертое место в группе D, набрав 8 очков в 8 матчах.