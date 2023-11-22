Петраков не смог. Хорватия - Армения 1:0. Видео гола и обзор матча
"Шашечные" едут на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jurij Kodrun - UEFA/UEFA
Сборная Хорватии в последнем туре все же вырвала прямую путевку на Евро-2024. Решающий гол на счету одного из лучших бомбардиров текущей Ла Лиги Анте Будимира.
Армения Александра Петракова ограничила фаворита одним голом, но в целом борьбу навязать не смогла. Хорваты доминировали в ударах (21:6), владении (67% - 33%) и даже отборах мяча (19:6).
Отбор на Евро-2024. Загреб. "Максимир"
Хорватия - Армения - 1:0
Гол: Будимир, 43
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