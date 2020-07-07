Арсенал - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020.
Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 21:15
История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 07.07.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Рапид" - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против Заря - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.
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