Арсенал - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Лестер Сити 25.10.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020.

Дата проведения матча: 25.10.2020

Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 07.07.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Рапид" - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)

Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884

Страна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против Заря - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.

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