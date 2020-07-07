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Арсенал - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 октября 2020, 21:15
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
23'
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
53%
Ничья
20%
Лестер Сити
27%
П1: 2.1 Х: 3.84 П2: 3.56 ТБ 2: 21 ТМ 2: 1.016
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
13
Игр
3
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 22:15 Арсенал 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
09.11.2019 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
09.11.2019 - 19:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
28.04.2019 - 13:45 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 19:45 "Рапид" 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Кубок Лиги Англия 2021
01.10.2020 - 21:45 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Лестер Сити
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.10.2020 - 21:00 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 15:00 Лестер Сити 0 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 18:15 "Манчестер Сити" 2 - 5 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 21:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен "Бернли" В
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Новости команд
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
53%
Ничья
20%
Лестер Сити
27%
П1: 2.1 Х: 3.84 П2: 3.56 ТБ 2: 21 ТМ 2: 1.016
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 8
    Себальос Даниэль
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 23
    Давид Луис
  • 6
    Габриэль
    Полузащитник
  • 3
    Тирни
  • 7
    Букайо Сака
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 10
    Джонни Меддисон
  • 26
    Прат Д.
  • 2
    Джеймес Жустин
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 28
    Кристиан Фукс
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 27
    Тимоти Кастагн
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
17'
Много владеют мячом хозяева на чужой половине, но ударов нет. "Лестер" грамотно обороняется.
14'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Лестера".
11'
Острых моментов нет. "Арсенал" владеет мячом.
9'
Джака нанес удар со штрафного. Мяч попал в стенку. "Лестер" отбился.
8'
Ляказет падает на подходе к штрафной. Это фол и штрафной для хозяев.
6'
Ляказет сфолил против Мэддисона. Штрафной для "Лестера".
4'
Офсайд
Ляказетт забивает после подачи партнера с углового. Арбитр гол не засчитал. Офсайд у Джаки.
2'
Опасный момент
Лено далеко вышел из ворот. Мэддисон заметил это и пробил издали! Выше створа!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Крейг Поусон.
"Арсенал", стартовый состав: Лено - Бельерин, Давид Луис, Габриэль, Тирни - Себальос, Парти, Джака - Сака, Ляказетт, Обамеянг. Запасные: Рунарссон, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок, Пепе, Нкетиа.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель - Фофана, Эванс, Фухс - Кастань, Тилеманс, Менди, Джастин - Прат, Мэддисон - Барнс. Запасные: Уорд, Морган, Олбрайтон, Ундер, Чаудхери, Варди, Ихеаначо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура АПЛ: "Арсенал" - "Лестер". Начало поединка - 21:15.
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Анонс матча Арсенал - Лестер Сити 25.10.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020.

Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 07.07.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Лестер Сити можно посмотреть 25.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Рапид" - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против Заря - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.

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