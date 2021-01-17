"Барселона" - Атлетик онлайн трансляция матча

Анонс матча "Барселона" - Атлетик 31.01.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 31.01.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Атлетик, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Райо Вальекано - 27.01.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)

Год основания Атлетик (Бильбао): 1898

Страна: Испания

Тренер: Гаиска Гаритано



Предыдущий матч команды Атлетик был сыгран против Хетафе - 25.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

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