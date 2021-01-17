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"Барселона" - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 31 января 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
1 - 0
Обновить
перерыв
Атлетик
Бильбао
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
42%
Ничья
25%
Атлетик
33%
П1: 1.3300 Х: 4.9800 П2: 8.4000
П1: 1.4000 Х: 5.0000 П2: 7.0000
П1: 1.3300 Х: 4.9800 П2: 8.4000
П1: 1.4100 Х: 5.0500 П2: 7.4000
П1: 1.4200 Х: 5.0000 П2: 7.2000
П1: 1.4600 Х: 5.3000 П2: 7.8000
Интересные факты
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Атлетик Бильбао в последних 23 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 5-3-1
  • Выездная статистика Атлетик Бильбао в сезоне 1-3-5
  • Жорди Альба получил больше всего желтых карточек (6) в Барселона. Иньиго Мартинез получил 6 в Атлетик Бильбао.
  • Атлетик Бильбао имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАтлетик Бильбао, когда Барселона играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Атлетик Бильбао 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 33% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 33%.
  • Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Атлетик Бильбао выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетик Бильбао.
  • В их последнюю встречу команда Атлетик Бильбао победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 1.4 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.19 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Атлетик Бильбао - 2.6.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Атлетик Бильбао - 1.
  • Барселона выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Атлетик Бильбао пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Атлетик Бильбао забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • За последние 32 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 25 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 84-21 в пользу команды Барселона.
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Барселона была в 2001
  • Игры прошлого года: 1-0 (Барселона дома) и 1-0 (Атлетик Бильбао дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетик Бильбао не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 70 встреч, команда Барселона выиграла 44 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 145-62 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 28% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
"Барселона"
18
Побед
27
Игр
5
Побед
Атлетик
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 "Барселона" 2 - 3 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 "Барселона" 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
16.08.2019 - 22:00 Атлетик 1 - 0 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Кубок Испании 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
24.01.2021 - 17:15 Эльче 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 "Барселона" 2 - 3 Завершен Атлетик П
Суперкубок Испании 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершен "Барселона" В
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
25.01.2021 - 22:00 Атлетик 5 - 1 Завершен Хетафе В
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 "Барселона" 2 - 3 Завершен Атлетик В
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Эльче В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
42%
Ничья
25%
Атлетик
33%
П1: 1.3300 Х: 4.9800 П2: 8.4000
П1: 1.4000 Х: 5.0000 П2: 7.0000
П1: 1.3300 Х: 4.9800 П2: 8.4000
П1: 1.4100 Х: 5.0500 П2: 7.4000
П1: 1.4200 Х: 5.0000 П2: 7.2000
П1: 1.4600 Х: 5.3000 П2: 7.8000
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
23
Умтити, Самюэль
4
Араухо, Рональд
28
Óscar Mingueza
16
Gonzalez, Pedro
21
Френки де Йонг
8
Миралем Пьянич
7
Антуан Гризманн
10
Лионель Месси
11
Усман Дембеле
1
Унай Симон
21
Андер Капа
5
Йерай Альварес
4
Мартинез, Иньиго
17
Берчише, Юри
18
Оскар де Маркос
14
Дани Гарсия
27
Vencedor, Unai
10
Икер Муньяин
22
Рауль Гарсия
9
Иньяки Уильямс
Стартовый состав
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 8
    Лопес Унаи
  • 11
    Иньиго Кордоба
    Полузащитник
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Марселино
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
8
Штрафные
7
7
Фолы
8
3
Удары в створ
1
2
Угловые
4
Удары мимо
1
Сейвы
1
ЖК
2
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Дембеле стреляет с левого угла вратарской соперника, мяч летит выше рамки Симона.
44'
Пьянич лежит на газоне, может понадобиться ему помощь докторов, но по-моему все обойдется испугом.
42'
Навес со стандарта в штрафную хозяев, Мингуеса головой выбил мяч.
40'
Уголовой
Корнер для Барсы, розыгрыш, навес вторым темпом, защита выносит мяч по дальше от ворот.
39'
Фол против Де Йонга в центре поля со стороны Венседора, стандарт.
38'
И снова поутихла у нас игра, обе команды спокойно и по очереди ведут перепас.
36'
Альба забросил черпачком во вратарскую соперника, но Альварес головой выбил мяч.
34'
Навес в штрафную Бильбао, защитник головой вынес мяч.
33'
Желтая карточка
Горчичник для Гарсии за фол на своей половине поля, стандарт для каталонцев.
32'
Гризман теряет мяч на правом фланге атаки, аут для соперника.
30'
Альба прострелил с правого фланга, мяч в руках у Симона, совсем не опасно.
28'
И еще один фол в центре, Муньяин пострадал от действий Пьянича.
27'
Умтити фолит в центре поля против Уильямса, штрафной.
25'
Опасный момент
Месси стреляет с левого угла штрафной соперника низом, мяч проходит в метре от рамки Симона.
24'
Немного оклимались гости, больше контролируют они мяч и пытаются создать атаку.
22'
Опасный момент
Муньяин зарабатывает штрафной для своей команды, навес во вратарскую оппонентов, Мингуеса вынес мяч головой, Берчиче на добивании, но в руки Тер Штегену.
20'
Гоооол!!!
Пробивает сам Лионель и кладет мяч в левый от голкипера верхний угол. Сбил паучка, что и говорить ...
19'
Месси зарабатывает перспективный стандарт в двух метрах от вратарской соперника.
18'
Нарушение в центре поля, штрафной для гостей.
16'
Опасный момент
Педри получил мяч, находясь прямо перед голкипером Атлетика, но не сумел пробить, защита перехватила мяч.
14'
Опасный момент
Пьянич пробивает с линии вратарской соперника, мяч рикошетом от Месси летит над воротами Симона.
12'
Заметно больше держат мяч под контролем хозяева поля, но в голы это пока не конвертируется. Бильбао очень сложно организовать атаку.
10'
Уильямс фолит в центре поля против Умтити, штрафной.
8'
Уголовой
Угловой для каталонцев, навес в штрафную оппонетов, защита выносит мяч.
7'
Опасный момент
Дембеле пытался прокрутить то же самое, что сделал Лионель минуту тому назад, но Мартинес в падении вынес мяч из-под его ног.
5'
Опасный момент
Месси с левого угла вратарской соперника выходил на рандеву с Симоном, но не сумел переиграть голкипера.
4'
Перевод на левый фланг в ход Дембеле, но слишком сильно, аут для гостей.
2'
С начала матча Барса берет мяч под свой контроль, Атлетик пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 21 тура испанской Ла-Лиги 2020/2021 между командами Барселона и Атлетик.
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Анонс матча "Барселона" - Атлетик 31.01.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 31.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Атлетик, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Атлетик можно посмотреть 31.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Райо Вальекано - 27.01.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Предыдущий матч команды Атлетик был сыгран против Хетафе - 25.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча "Барселона" - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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