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"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 24 января 2021, 19:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
2 - 2
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78'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
19' Мохамед Салах 26' Гринвуд, Мейсон 41' Фабиньо
48' Рэшфорд, Маркус 58' Мохамед Салах 62' Садио Мане 67' Бруно Фернандес 67' Фред 69' Садио Мане
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
38%
Ничья
38%
"Ливерпуль"
23%
П1: 2.5300 Х: 3.4800 П2: 2.5750
П1: 2.3750 Х: 3.6000 П2: 2.8000
П1: 2.5300 Х: 3.4800 П2: 2.5750
П1: 2.3650 Х: 3.5200 П2: 2.8400
П1: 2.4100 Х: 3.6500 П2: 2.9000
П1: 2.4800 Х: 3.7500 П2: 3.0200
Прогноз на матч
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
8
Побед
20
Игр
5
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
20.10.2019 - 18:15 "Манчестер Юнайтед" 1 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2018
24.02.2019 - 16:05 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулхэм 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 "Бернли" 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Кубок Англии 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Кубок Лиги Англия 2020/2021
06.01.2021 - 21:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити" П
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен "Бернли" П
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Кубок Англии 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
30.12.2020 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершен "Ливерпуль" Н
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
38%
Ничья
38%
"Ливерпуль"
23%
П1: 2.5300 Х: 3.4800 П2: 2.5750
П1: 2.3750 Х: 3.6000 П2: 2.8000
П1: 2.5300 Х: 3.4800 П2: 2.5750
П1: 2.3650 Х: 3.5200 П2: 2.8400
П1: 2.4100 Х: 3.6500 П2: 2.9000
П1: 2.4800 Х: 3.7500 П2: 3.0200
Главные события
69'
Садио Мане
58'
Мохамед Салах ГООЛ!
ГООЛ! Рэшфорд, Маркус
48'
41'
Фабиньо
ГООЛ! Гринвуд, Мейсон
26'
19'
Мохамед Салах ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
    26
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
    48
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
    41
  • 17
    Кертис Джонс
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    58 19
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 18
    Бруно Фернандес
    67
  • 17
    Фред
    Нападающий
    67
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    69 62
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Юрген Клопп
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
7
Удары мимо
7
4
Угловые
4
2
Блокировано ударов
2
4
Удары в створ
6
8
Штрафные
5
3
Сейвы
3
5
Фолы
8
ЖК
2
Трансляция
74'
Алиссон перехватил подачу с левого фланга в адрес Погба.
72'
Неточная попытка Тиаго пробить слету из полукруга у чужой штрафной.
69'
Желтая карточка
Грубая накладка со стороны Мане на чужой половине против Фреда.
67'
Замена
Фред вышел вместо Гринвуда.
67'
Замена
Вместо ван де Беека на поле вышел Фернандеш.
65'
Салах отдал слишком ильный пас на ход Тренту в правый фланг штрафной.
62'
Замена
Мане вышел на замену Вейналдуму.
60'
Опасный момент
Хендерсон парировал на угловой попытку удара Трента с правого фланга штрафной.
58'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кавани потерял мяч на своей половине поля, после чего Фирмино с левого фланга штрафной покатил в центр на Милнера, тот пропустил на Салаха, а Мохаммед пробил точно под левую штангу!
56'
Тиаго не смог с двух попыток загрузить мяч в правый фланг атаки на Мактоминея.
54'
Юнайтед прессингует на чужой половине.
51'
Толкнул в спину Фабиньо Рашфорд у боковой границы поля на правом фланге обороны.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рашфорд успешно завершил рывок в левый фланг под передачу верхом от Гринвуда со своей половины поля, после чего отправил мяч под Алиссоном уже из пределов штрафной!
47'
Хендерсон отправил на трибуны за боковой заброс в правый фланг атаки соперников.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Погба с подкруткой пробил в сторону от правой штанги из-за пределов штрафной!
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
43'
Опасный момент
Тиаго подставил ногу под попытку Рашфорда замкнуть отскок в центр штрафной от попытки Алиссона перехватить прострел Шоу.
41'
Желтая карточка
Фабиньо был предупрежден за фол против Фабиньо. Алиссон подставил партнера.
39'
Милнер неудачно попытался пробить слету, получив отскок в левом фланге перед чужой штрафной.
36'
Уголовой
Мактоминей замыкал подачу с углового на левом фланге от Шоу ударом головой, но направил мяч выше ворот.
34'
Рашфорд вынудил Тиаго сфолить, пробросив мяч себе на ход в левый фланг атаки.
32'
Салах загружал мяч от центра поля к чужой штрафной, но Линделеф этот пас перехватил.
30'
Хендерсон забрал мяч в руки, после заброса в левый фланг штрафной от Милнера.
28'
Ливерпуль удерживает мяч на чужой половине поля.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рашфорд из глубины левого фланга отдал диагональ в зону перед чужой штрафной на Гринвуда, после чего Мэйсон пробил в левый нижний!
25'
Опасный момент
Над левой девяткой прошел подкрученный удар Трента со стандарта!
24'
Потоптался по ноге Фирмино Мактоминей у правого угла штрафной МЮ.
22'
Джонсу дали пробить с подхода к чужой штрафной, но мяч был послан низом точно по центру ворот.
21'
Не отходя от кассы, Ливерпуль вновь идет на чужую половину!
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фирмино нашел передачей в правый фланг штрафной Салаха, после чего Мохаммед осторожно поднял мяч над головой голкипера!
16'
Линделеф вынес мяч из штрафной, перехватив подачу Милнера с левого фланга.
14'
Попытка дриблинга от Гринвуда в правом фланге чужой штрафной завершилась неточным ударом в сторону от ближней штанги.
12'
Команда Солскьяера решила сбросить темп.
10'
Опасный момент
Почти от лицевой в правом фланге штрафной наносил удар Гринвуд, но Алиссон сумел отвести угрозу в сторону от ворот!
9'
Неточный перевод со своей половины в левый фланг атаки от Уильямса.
7'
Вновь напряженный старт матча у нас, но команды более настроены на атаку.
5'
Кавани не пустити к мячу защитники, после заброса из глубины от Рашфорда.
3'
Прострел с левого фланга от Шоу блокировал Уильямс.
1'
Вейналдум начал игру с попытки удара, но Шоу встал на пути мяча.
Инфо
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Келлехер, Мане, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Шакири, Ориги, Филлипс, Н. Уильямс.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум — Тиаго, Милнер — Джонс — Салах, Фирмино.
Запасные: Де Хеа, Теллес, Туанзебе, Фернандеш, Фред, Джеймс, Мата, Матич, Мартиаль.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминей — Гринвуд, ван де Беек, Рашфорд — Кавани.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/16 финала Кубка Англии. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 24.01.2021, Кубок Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 24.01.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно посмотреть 24.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Фулхэм - 20.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Бернли" - 21.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Бернли".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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