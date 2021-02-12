"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ливерпуль проиграл 3 матчей подряд.

РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 44% матчей, Ливерпуль выигрывает в 33% матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Ливерпуль выигрывает в 33%.

РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг забивает 1.8 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль пропускает в каждом из последних 7 матчах.