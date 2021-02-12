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"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 февраля 2021, 22:00 - Puskas Arena
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
0 - 0
Обновить
32'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
33%
Ничья
33%
"Ливерпуль"
33%
П1: 3.3000 Х: 3.6800 П2: 2.1900
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.2500
П1: 3.3000 Х: 3.6800 П2: 2.1900
П1: 3.9000 Х: 3.3700 П2: 2.0900
П1: 3.1000 Х: 3.4000 П2: 2.2800
Интересные факты
  • РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль проиграл 3 матчей подряд.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 44% матчей, Ливерпуль выигрывает в 33% матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Ливерпуль выигрывает в 33%.
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • РБ Лейпциг забивает 1.8 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • РБ Лейпциг забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2020/2021
12.02.2021 - 21:30 "РБ Лейпциг" 2 - 1 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
06.02.2021 - 16:30 Шальке 0 - 3 Завершен "РБ Лейпциг" В
Кубок Германии 2020/2021
03.02.2021 - 19:30 "РБ Лейпциг" 4 - 0 Завершен Бохум В
Чемпионат Германии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 "РБ Лейпциг" 1 - 0 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2020/2021
23.01.2021 - 16:30 Майнц 3 - 2 Завершен "РБ Лейпциг" П
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 14:30 Лестер Сити 3 - 1 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
33%
Ничья
33%
"Ливерпуль"
33%
П1: 3.3000 Х: 3.6800 П2: 2.1900
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.2500
П1: 3.3000 Х: 3.6800 П2: 2.1900
П1: 3.9000 Х: 3.3700 П2: 2.0900
П1: 3.1000 Х: 3.4000 П2: 2.2800
Составы команд
1
Петер Гулачи
3
Анджелино
5
Упамекано, Дайот
16
Лукас Клостерманн
22
Мукьеле, Норди
44
Кевин Кампль
8
Амаду Хайдара
7
Забитцер Марсель
14
Тайлер Адамс
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
18
Кристофер Нкунку
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
19
Озан Кабак
14
Джордан Хендерсон
26
Эндрю Робертсон
6
Тьяго Алькантара
5
Вейналдум, Джорджиньо
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 14
    Тайлер Адамс
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 7
    Забитцер Марсель
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 5
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 21
    Клюйверт, Юстин
    Нападающий
  • 19
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
  • 11
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 20
    Samardzic, Lazar
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 4
    Уилли Орбан
  • 23
    Марсель Халстенберг
  • 33
    Мартинес Хосеп
  • 35
    Хартманн Фабрис
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 65
    Clarkson, Leighton
    Полузащитник
  • 64
    Cain, Jake
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 28
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
Тренеры
  • Юлиан Нагельсманн
  • Юрген Клопп
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
3
Штрафные
8
5
Фолы
3
2
ЖК
2
Удары мимо
5
3
Офсайды
1
Угловые
1
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
1
Трансляция
25'
Опасный момент
Салах прострелил после обыгрыша с партнером! Защитник "РБ" вынес мяч! Жарко у ворот Гулачи!
23'
Нкунку нарушил правила в верховой борьбе.
20'
Опасный момент
И вновь Упамекано против Салаха! Передача между линиями! Упамекано вынес мяч за боковую!
17'
Опасный момент
Подача Нкунку на Анхелиньо! Удар! Мимо мяч летит!
15'
Опасный момент
Проникающая передача в правый фланг на ход Салаху! Мохамед пробил! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
13'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Ливерпуля".
11'
Упамекано накрыл Салаха при попытке последнего прострелить с правого фланга.
8'
Мяч держится в центральной зоне. "Лейпциг" пытается выйти в атаку.
5'
Желтая карточка
Айдара получил желтую за фол, Мукиэле заработал свой "горчичник" за разговоры.
5'
Опасный момент
Мягкая подача с левого фланга! Как тут не забил Ольмо?! Удар пришелся в основание штанги!
3'
Гости владеют мячом в первые минуты. Хозяева активно прессингуют.
1'
Свисток
Матч начался!
"Лейпциг", стартовый состав: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Кампль — Нкунку, Ольмо, Адамс. Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Хван Чи Чан, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Халстенберг, Хартманн, Хенрихс.
"Лейпциг", стартовый состав: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Кампль — Нкунку, Ольмо, Адамс. Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Хван Чи Чан, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Халстенберг, Хартманн, Хенрихс.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Келлехер, Окслейд-Чемберлен, Цимикас, Шакири, Ориги, Дэвис, Р. Уильямс, Филлипс, Кейн, Кларксон, Н. Уильямс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" 16.02.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Puskas Arena.

Дата проведения матча: 16.02.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" можно посмотреть 16.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Аугсбург - 12.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Лестер Сити - 13.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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