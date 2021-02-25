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Брюгге - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Европы - 25 февраля 2021, 22:00 - Ян Брейдел
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Брюгге
Брюгге
0 - 0
Обновить
17'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Брюгге
33%
Ничья
13%
Динамо
53%
П1: 1.96 Х: 3.24 П2: 3.96
П1: 2.05 Х: 3.40 П2: 3.60
П1: 1.96 Х: 3.24 П2: 3.96
П1: 2.10 Х: 3.46 П2: 3.66
П1: 2.08 Х: 3.45 П2: 3.75
Прогноз на матч
Личные встречи
Брюгге
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Брюгге
Лига Чемпионов 2019/2020
13.08.2019 - 20:30 Динамо 3 - 3 Завершен Брюгге
Лига Чемпионов 2019/2020
06.08.2019 - 21:30 Брюгге 1 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Брюгге
Чемпионат Бельгии 2020/2021
22.02.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 0 Завершен Ауд-Хеверле Левен В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Брюгге Н
Кубок Бельгии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 1 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
06.02.2021 - 19:30 Васланд-Беверен 0 - 2 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
31.01.2021 - 14:30 Брюгге 3 - 1 Завершен Стандард В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Брюгге Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
08.02.2021 - 10:10 Динамо 5 - 2 Завершен БАТЭ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Брюгге
33%
Ничья
13%
Динамо
53%
П1: 1.96 Х: 3.24 П2: 3.96
П1: 2.05 Х: 3.40 П2: 3.60
П1: 1.96 Х: 3.24 П2: 3.96
П1: 2.10 Х: 3.46 П2: 3.66
П1: 2.08 Х: 3.45 П2: 3.75
Составы команд
88
Симон Миньоле
18
Федерико Рикка
44
Мехеле, Брэндон
5
Kossounou Odilon
77
Педро Мукони, Мата
3
Эдер Баланта
2
Эдуард Соболь
97
Van Den Keybus, Thomas
25
Руд Вормер
8
Набиль Дирар
29
Бас Дост
1
Георгий Бущан
94
Кеджиора, Томазш
25
Zabarnyi, Illia
34
Syrota, Oleksandr
16
Миколенко, Виталий
29
Буйальский, Виталий
5
Сергей Сидорчук
8
Владимир Шепелев
15
Виктор Цыганков
22
Родригес, Герсон
41
Артем Беседин
Стартовый состав
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 97
    Van Den Keybus, Thomas
    Полузащитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 8
    Набиль Дирар
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Баланта
    Защитник
  • 18
    Федерико Рикка
    Защитник
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 5
    Kossounou Odilon
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Итан Хорват
    Вратарь
  • 33
    Shinton, Nick
    Вратарь
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 55
    De Cuyper, Maxime
    Защитник
  • 93
    Fuakala, Nathan
    Защитник
  • 94
    Engels, Arne
    Полузащитник
  • 27
    Баджи, Юсуф
    Нападающий
  • 95
    Servais, Mathis
    Нападающий
  • 21
    Okereke, David
    Нападающий
  • 30
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Clement, Philippe
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Штрафные
2
2
Фолы
1
Удары мимо
1
1
Угловые
1
Трансляция
17'
Существенно выше цели послал мяч ван дер Кейбус своим дальним ударом с левого фланга атаки.
14'
Буяльский хотел запустить Родригеса передачей на ход в левый фланг, но соперники ее прочитали.
12'
Фол со стороны Баланта против Буяльского в отборе на левом фланге чужой половины.
9'
Опасный момент
Дост замыкал подачу Дирара с правого фланга ударом головой, но взял выше цели. Сирота обеспечил небольшой блок.
7'
Бущан ударом от ворот отправил мяч прямиком к Луческу. Мирча, безусловно, свое еще показать может, но на этот матч в качестве полевого точно не заявлен.
5'
Подкат Мехеле в правом фланге обороны не дал Беседину дотянуться до мяча внутри штрафной. Угловой.
3'
Коссуну остановил Жерсона в левом фланге атаки Динамо.
1'
Пас Цыганкова с правого фланга был перехвачен.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нещерет, Бойко, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Де Пена, Сидклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуэлунд, Тымчик.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Родригес — Беседин.
Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервайс.
Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Дирар, Баланта, Вормер, ван ден Кейбус, Соболь — Дост.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
В первом матче, который проходил на поле киевского НСК Олимпийский, команды разошлись миром — 1:1.
Срджан Йованович (Белград, Сербия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Ян Брейдел" (Брюгге, Бельгия) сыграют бельгийский Брюгге и Динамо Киев.
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Анонс матча Брюгге - Динамо 25.02.2021, Лига Европы

Поединок между командой Брюгге (Брюгге) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ян Брейдел.

Дата проведения матча: 25.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Брюгге (Брюгге) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Брюгге в предыдущем футбольном матче 18.02.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Clement, Philippe и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брюгге - Динамо можно посмотреть 25.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Брюгге - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Ауд-Хеверле Левен - 22.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Брюгге.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Десна - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Брюгге - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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