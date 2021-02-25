Брюгге - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Брюгге - Динамо 25.02.2021, Лига Европы

Поединок между командой Брюгге (Брюгге) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ян Брейдел.

Дата проведения матча: 25.02.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Брюгге (Брюгге) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Брюгге в предыдущем футбольном матче 18.02.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Clement, Philippe и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брюгге (Брюгге)

Год основания Брюгге (Брюгге): 1891

Страна: Бельгия

Тренер: Мишель Прюдомм



Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Ауд-Хеверле Левен - 22.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Брюгге.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Десна - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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