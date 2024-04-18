ЛК. ПАОК - Брюгге 0:2. Тайсон и Кендзёра вылетают с еврокубков

В составах обоих командах произошли кардинальные изменения по сравнению с первым очным поединком. И если у "Брюгге" это можно объяснить потерей нескольких основных игроков по причине дисквалификации, то наставник ПАОКа Разван Луческу произвёл пять непринуждённых замен.

Греческий коллектив попытался провести стартовый штурм, но "Брюгге" удалось методично сбить атакующий порыв хозяев поля, и даже самим создать убойный момент (аналогичный промаху Де Брюйне в матче с "Реалом"), который не реализовал Ветлесен.

Далее пошла довольно равная игра, но при этом чувствовалось, что бельгийцы держат ситуацию под контролем. Это не оказалось ложным впечатлением. На 33-й минуте ворота "ПАОКа" после быстрой атаки распечатал Ферран Жутгла.

К концу первого тайма в обороне хозяев появлялось всё больше трещин. После двух нереализованных моментов, "Брюгге" всё же смог уйти на перерыв с ещё более комфортным преимущество - успешно на добивании сыграл всё тот же Жутгла.

Стоит отметить, что до этого гола "ПАОК" имел отличную возможность сравнять счёт. Благодаря серии отскоков, мяч прилетел прямо в ноги Тайсону, но экс-вингер "Шахтёра" будто не поверил своему счастью и не смог развить перспективную атаку 3 в 3.

В перерыве Луческу-младший освежил игру двумя заменами, но её рисунок от этого не поменялся. Впрочем, на 60-й минуте грекам вновь подфартило с отскоком, благодаря чему на рандеву с голкипером соперника чуть не вышел Десподов. Помешал ему это сделать в собственной штрафной Баланта. Правда, ценой фола. Сперва судья выписал защитнику "Брюгге" жёлтую карточку и назначил пенальти, но после подсказки арбитров ВАР изменил своё решение, поскольку Десподов находился в офсайде.

Судя по всему, этот эпизод окончательно похоронил все оставшиеся надежды игроков "ПАОКа". Далее матч они доигрывали уже по инерции, не создав никакой опасности у ворот гостей.

Таким образом, "ПАОКу" не удалось превзойти своё достижение двухлетней давности (четвертьфинал Лиги конференции) и дойти до финала этого турнира, который, кстати говоря, пройдёт в столице Греции - Афинах.

"Брюгге", в свою очередь, доказал свой класс. Всё же не зря эта команда в прошлом сезоне вышла с группового этапа Лиги чемпионов. Для бельгийского коллектива это будет первый еврокубковый полуфинал с сезона 1991-92. Следующий их соперник - итальянская "Фиорентина".



Лига Конференции. 1/4 финала (ответный матч)

18 апреля. "Тумба". (Салоники)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

"ПАОК" - "Брюгге" 0:2 (первый матч - 0:1)

Голы: Жутгла 33, 45

ПАОК: Котарски - Хонни, Кендзёра, Кульеракис, Рахман - Шваб, Мейте (Оздоев 56) - Десдопов (Константелиас 71), Мург (Живкович 46), Тайсон - Брендон (Самата 46)

Брюгге: Яккерс - Саббе, Ордоньес, Баланта, Майер - Ванакен, Ветлесен (Цинкернагель 83), Оньедика - Скураш (Талби 87), Жутгла, Нуса (Одои 76)