Брюгге - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

В киевском поединке "Брюгге" не был лучше "Динамо". Но и "Динамо" не выдвинуло тех аргументов, которые могли бы свидетельствовать в пользу однозначного преимущества киевлян в контексте двухматчевого противостояния. Поэтому в условиях равной силы соперников важное значение приобретают вспомогательные факторы. Например, гол на выезде.

Бельгийцы действительно упростили себе жизнь, отличившись на поле НСК "Олимпийский". Это позволит обескровленной потерями из-за коронавируса команде не форсировать события в ответном матче и начать игру в стиле "от соперника". Это означает, что первым на решительные шаги должно идти "Динамо". И тут два варианта: либо киевляне смогут забить первыми и развернуть ситуацию в свою пользу, либо соперник поймает "Динамо" на контратаке, усложнив положение команды Мирчи Луческу. Узнаем в скором времени.

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Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч

Бельгия. Брюгге. "Ян Брейдел"

Арбитр в поле – Срдан Йованович (Сербия)

"Брюгге" (Бельгия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

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Не сыграют:

Ханс Ванакен, Стефано Денсвил, Матей Митрович, Ноа Ланг, Симон Миньоле, Шарль де Кетеларе, Матс Ритс (все – "Брюгге") - Владимир Костевич, Денис Гармаш, Беньямин Вербич (все – "Динамо")

На стадии плей-офф еврокубков "Динамо" после ничьей в первом поединке двухматчевого противостояния чаще не проходило дальше, чем наоборот. В сезоне 1997/98, преодолев групповой этап, киевляне сыграли вничью 1:1 в первом матче четвертьфинала против "Ювентуса" на выезде. Дома было поражение 1:4. Год спустя уже был другой сценарий: победа над "Реалом" 2:0 дома после ничьей 1:1 на выезде. Но в полуфинале домашняя ничья 3:3 с "Баварией" обернулась поражением 0:1 в гостях.

В сезоне 2004/05 "Динамо" проиграло "Вильярреалу" 0:2 во втором матче 1/16-й финала Кубка УЕФА, перед тем расписав с испанцами сухую ничью дома. Далее был сезон с выходом в полуфинал Кубка УЕФА, во время которого киевляне прошли две стадии, сыграв первый матч вничью (1:1 и 2:2 с "Валенсией", 0:0 и 3:0 с ПСЖ), а вот "Шахтер" в полуфинале одолеть не удалось. Домашняя ничья 1:1 продолжилась гостевым поражением 1:2.

В 2011-м году "Динамо" обидно споткнулся о "Брагу" после домашней мировой 1:1 в четвертьфинале – ничья 0:0 на выезде. Через два года домашние 1:1 стали непроходимыми в дуэли с "Бордо" в рамках 1/16-й ЛЕ – поражение 0:1 на выезде. В четвертьфинале Лиги Европы 2014/15 "Фиорентина" разобралась с "Динамо" 2:0 на своем поле после киевских 1:1. А совсем недавно выездная ничья 1:1 с АЕКом стала залогом выхода в 1/8-й финала Лиги Европы, ведь дома были смутные нули. Правда, на следующей стадии того же турнира гостевая ничья с "Лацио" 2:2 обернулась домашним поражением 0:2.

Наконец, проход "Олимпиакоса" в сезоне 2018/19: 2:2 и 1:0 в рамках 1/16-й. Примечательно, что ничья с "Брюгге" недельной давности стала для "Динамо" лишь вторым мирным итогом матча против бельгийского оппонента. 3:3, полученные командой Хацкевича в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20, ничего киевлянам, как известно, не дали.

Ориентировочные составы

Тренер молодежки "Брюгге" Рик Де Миль, подменяющий тренера главной команды Филиппа Клемента, заявил, что с "Динамо", возможно, придется сыграть тем же составом, что и на выходных против "Левена". Хотя и с этим могут быть проблемы, ведь Миньоле и де Кетеларе, которые играли в последнем матче чемпионата, сдали положительные тесты перед поединком с "Динамо". Из компании Ханс Ванакен, Стефано Денсвил, Матей Митрович, Ноа Ланг и Матс Ритс также никто не выздоровел. Поэтому у "Брюгге" весьма ограниченный резерв.

По сравнению с киевским матчем усилением станет Эдуард Соболь – он отсидел дисквалификацию. На воротах появится американец Итан Хорват, впереди, вероятно, увидим молодого Ван дер Бремпта.

Хорват - Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь - Баланта, Дирар, Вормер - Ван дер Бремпт, Дост, Окереке

"Динамо" прилетело в Бельгию без Вербича – и это существенная кадровая потеря команды Мирчи Луческу. Возникают вопросы по функциональным возможностям Дениса Попова, но вариантов в центре защиты у тренера достаточно. Начиная с профильных Забарного и Сироты, заканчивая номинально фланговыми Кендзерой и Миколенко, которые способны сыграть в центре.

Шапаренко слабо сыграл первый матч против "Брюгге", но вряд ли Луческу доверится Андреевскому. Жерсон Родригеш может появиться слева вместо де Пены, хотя и Виктор Цыганков в своей нынешней форме не является неприкосновенным. Артем Беседин снова появится со старта в нападении.

Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Родригеш - Беседин

Прогноз: ничья 2:2.

"Динамо" нужно забивать, а это значит, что в прагматичной выжидательной манере Луческу не будет действовать. Гости, вероятно, попытаются удивить истощенного кадровыми потерями соперника интенсивностью. При таких условиях можно надеяться на открытый, а значит результативный футбол. Крупная ничья вероятна. И она бы сыграла на руку "Динамо".