ПАОК - Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций сыграют греческий "ПАОК" и бельгийский "Брюгге". В первом поединке минимальную победу праздновал экс-клуб Романа Яремчука и Эдуарда Соболя. Впрочем, такой скромный счёт на табло был зафиксирован лишь благодаря блестящей игре Доминика Котарски в воротах "ПАОКа".

Финальный исход противостояния решится завтра, 18-го апреля. Встреча пройдёт в греческих Салониках, на стадионе "Тумба". Начало матча - в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 9.