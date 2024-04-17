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ПАОК - Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
ПАОК - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций сыграют греческий "ПАОК" и бельгийский "Брюгге". В первом поединке минимальную победу праздновал экс-клуб Романа Яремчука и Эдуарда Соболя. Впрочем, такой скромный счёт на табло был зафиксирован лишь благодаря блестящей игре Доминика Котарски в воротах "ПАОКа".
Финальный исход противостояния решится завтра, 18-го апреля. Встреча пройдёт в греческих Салониках, на стадионе "Тумба". Начало матча - в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 9.
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