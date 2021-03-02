Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Рух - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.
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