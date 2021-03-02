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Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 03 марта 2021, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
24'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
67%
Ничья
13%
Колос
21%
П1: 1.51 Х: 3.95 П2: 6.50
П1: 1.50 Х: 4.50 П2: 6.00
П1: 1.51 Х: 3.95 П2: 6.50
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.04
П1: 1.55 Х: 4.10 П2: 6.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
5
Побед
8
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Брюгге Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
67%
Ничья
13%
Колос
21%
П1: 1.51 Х: 3.95 П2: 6.50
П1: 1.50 Х: 4.50 П2: 6.00
П1: 1.51 Х: 3.95 П2: 6.50
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.04
П1: 1.55 Х: 4.10 П2: 6.00
Live Zone
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 24
    Зозуля
  • 71
    Kucherenko, Yevhenii
    Вратарь
  • 30
    Salabay, Anton Alexandrovich
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матча
93%
Владение мячом
7%
3
Удары мимо
1
Угловые
2
Трансляция
20'
Цыганков получил повреждение. Пауза в игре.
17'
Киевляне выносят мяч после навеса соперника в штрафную. "Динамо" отбилось.
14'
Опасный момент
Удар от Цыганкова! Рядом с ближней штангой!
12'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов нет.
9'
Опасный момент
Не забиваешь ты - забивают... Нет! Не забивают! Прострел Антюха не дошел до адресата.
7'
"Динамо" развивало атаку, но все пошло прахом. Караваев отдал мяч в борьбу.
5'
"Динамо" владеет мячом. Почти без прессинга со стороны гостей.
3'
Попытка удара Петрова головой! Мимо створа мяч летит!
1'
Опасный момент
Сразу атака "Динамо"! Буяльский пытался прострелить с левого фланга. Пас заблокирован.
1'
Свисток
Матч начался!
"Динамо", стартовый состав: Бойко — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин. Запасные: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Леднев, Андриевский, Родригес, Дуэлунд, Супряга.
"Колос", стартовый состав: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Данфа, Д. Костышин, Антюх — Лысенко. Запасные: Кучеренко, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Милько, Ильин, Ориховский, Салабай.
Добрий день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины: "Динамо" - "Колос". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Динамо - Колос 03.03.2021, Кубок Украины

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Колос можно посмотреть 03.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Динамо - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Рух - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Динамо - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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