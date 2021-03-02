Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Колос 03.03.2021, Кубок Украины

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Рух - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

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