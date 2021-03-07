Ингулец - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и Ингулец в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Десна - 26.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Динамо - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.
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