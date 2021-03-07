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Ингулец - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 марта 2021, 19:30 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Дердо, Александр
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
Обновить
53'
Колос
Ковалевка
Ход матча
4' Вячеслав Чурко
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
43%
Ничья
20%
Колос
37%
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.34
П1: 3.20 Х: 3.10 П2: 2.25
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.34
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.34
П1: 3.25 Х: 3.05 П2: 2.40
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
3
Побед
9
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
18.11.2018 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Колос
Кубок Украины 2018/2019
22.08.2018 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2018/2019
04.08.2018 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Колос
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
43%
Ничья
20%
Колос
37%
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.34
П1: 3.20 Х: 3.10 П2: 2.25
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.34
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.34
П1: 3.25 Х: 3.05 П2: 2.40
Главные события
4'
Вячеслав Чурко
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 49
    Ника Сичинава
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
    4
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
Запасные игроки
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 9
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 18
    Mkomola, Yohana Oscar
    Нападающий
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 24
    Зозуля
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 19
    Евгений Исаенко
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матча
1
ЖК
2
43%
Владение мячом
57%
6
Штрафные
7
7
Фолы
5
3
Удары мимо
1
Угловые
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
46'
Замена
Исаенко сменил Лысенко.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Темп игры совсем низкий. Моментов нет.
39'
Сичинава не смог обыграть Гавриша. Мяч перехвачен.
36'
Сичинава получает помощь медиков. Пауза в игре.
33'
Опасный момент
Золотов прострелил с левого фланга! Пас заблокирован!
30'
Опасный момент
Данфа пробил! Салем бросился под мяч!
26'
Опасный момент
Салем пробил головой после подачи со штрафного! Волынец на месте.
25'
Желтая карточка
Ориховский получил желтую за грубый подкат.
24'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу "Ингульца".
21'
Опасный момент
Чурко! Подача на Лысенко. Балан вынес мяч за лицевую!
18'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Ингульца".
15'
Желтая карточка
Коваленко получил желтую за отмашку.
14'
Опасный момент
Балан навесил с правого фланга! Сичинава пробил головой! Мимо створа.
12'
Много борьбы в середине поля. Ингулец с мячом.
9'
Богданов навесил со штрафного. "Ингулец" отбился.
6'
Хозяева владеют мячом на своей половине. Без прессинга со стороны "Колоса".
4'
Желтая карточка
Чурко получил желтую за фол против Квасного.
3'
"Ингулец" провел свою атаку, но до удара не дошло.
1'
Свисток
Матч начался!
"Ингулец", стартовый состав: Малыш, Балан, Ковалев, Кучеренко, Квасный, Козак, Запорожец, Коваленко, Шишка, Сичинава, Салем.
"Колос", стартовый состав: Волынец - Золотов, Петров, Милько, Ориховский - Богданов, Кравченко, Гавриш, Данфа - Лысенко, Чурко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура УПЛ: "Ингулец" - "Колос". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Ингулец - Колос 07.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и Ингулец в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Колос можно посмотреть 07.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Десна - 26.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Динамо - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ингулец - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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