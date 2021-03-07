Ингулец - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - Колос 07.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 07.03.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и Ингулец в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Десна - 26.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Динамо - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

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