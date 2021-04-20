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ФК Александрия - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 21 апреля 2021, 18:30 - КСК Ника Стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
Обновить
30'
Заря
Луганск
Ход матча
20' Владислав Кочергин
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
26%
Ничья
21%
Заря
53%
П1: 9.56 Х: 4.28 П2: 1.37
П1: 3.10 Х: 3.25 П2: 2.15
П1: 9.56 Х: 4.28 П2: 1.37
П1: 10.20 Х: 4.33 П2: 1.35
П1: 3.20 Х: 3.40 П2: 2.23
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
7
Побед
23
Игр
8
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 19:30 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо П
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Новости команд
Главные события
20'
Владислав Кочергин ГООЛ!
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
26%
Ничья
21%
Заря
53%
П1: 9.56 Х: 4.28 П2: 1.37
П1: 3.10 Х: 3.25 П2: 2.15
П1: 9.56 Х: 4.28 П2: 1.37
П1: 10.20 Х: 4.33 П2: 1.35
П1: 3.20 Х: 3.40 П2: 2.23
Статистика матча
38%
Владение мячом
62%
Удары мимо
2
Угловые
2
ЖК
1
Блокировано ударов
1
8
Штрафные
3
3
Фолы
7
Удары в створ
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
28'
Опасный момент
Третьяков прострелил с правого угла штрафной соперника мимо Василя, но никто из партнеров передачу не замкнул.
26'
Иванисеня сфолил против Ковальца в центре поля, штрафной.
24'
Подача от Вантуха, Василь на выходе выбивает мяч кулаком.
23'
Вернидуб фолит против Ковальца, хороший стандарт для хозяев.
22'
Длинный заброс со своей половины поля в штрафную Зари на Третьякова, но слишком сильно, мяч в руках вратаря.
20'
Гоооол!!!
Кочергин пробивает из-за пределов штрафной соперника, мяч ложится в нижний от Панькива правый угол. Красивый выстрел.
18'
Вернидуб лежит на газоне после столкновения с Третьяковым, нужна ему помощь врачей.
17'
Прострел от Аллахяра с левого фланга, и вновь не дремлит Панькив.
15'
Юрченко забрасывал на ход Алахяру, но голкипер Александрии на выходе забрал мяч.
14'
Навес от Фаворова во владения Панькива, защитник хозяев головой выбивает мяч.
13'
Дришлюк нарушает правила против Юрченко в центре поля, штрафной. Многовато грязной игры от обеих команд.
11'
Гладкий фолит против Бабогло в центре поля, стандарт.
9'
Кабаев отдавал передачу на Аллахяра в штрафной соперника, но не точно, Панькив забирает мяч на выходе.
7'
Желтая карточка
Желтая для Кочергина за срыв атаки и фол против Лучкевича, стандарт.
6'
Уголовой
Юрченко пробивает с линии вратарской Александрии, мяч после рикошета выходит на угловой, который опаснотью не завершился.
5'
Навес в штрафную Зари на Лучкевича, но тот до мяча добраться не сумел, от ворот.
3'
Уголовой
Угловой для гостей, подача с правого фланга, после рикошета от защитника мяч попадает в перекладину.
2'
Кочергин пробивает с правого угла вратарской соперника, мяч летит выше рамки Панькива.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Заря): Василь, Вернидуб (кап), Фаворов, Иванисеня, Циганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Гладкий, Аллахяр.
Инфо
Стартовый состав (Александрия): Панькив (кап), Бабогло, Ковалец, Третьяков, Дришлюк, Лучкевич, Ситало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/2 финала Кубка Украины 2020/2021 между командами Александрия и Заря.
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Анонс матча ФК Александрия - Заря 21.04.2021, Кубок Украины

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Заря можно посмотреть 21.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 16.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Ворскла - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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