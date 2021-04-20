ФК Александрия - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 16.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Ворскла - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.
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